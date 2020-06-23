Партнер AliExpress потратит 1 млрд рублей на доставку в России

Партнер AliExpress потратит 1 млрд рублей на доставку в РоссииОн локализует IT-систему и нарастит сеть складов
Входящий в Alibaba Group логистический оператор «Цайняо» в течение года, до июня 2021 г., инвестирует в IT-проекты и развитие российской инфраструктуры около 1 млрд руб., рассказал его представитель.
Это поможет сократить время и затраты на доставку заказов продавцам, которые работают на российских платформах группы, ‒ AliExpress и Tmall, обещал представитель «Цайняо». AliExpress и Tmall в России входят в совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ – «AliExpress Россия».
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