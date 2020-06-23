Партнер AliExpress потратит 1 млрд рублей на доставку в России

Это поможет сократить время и затраты на доставку заказов продавцам, которые работают на российских платформах группы, ‒ AliExpress и Tmall, обещал представитель «Цайняо». AliExpress и Tmall в России входят в совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ – «AliExpress Россия».