В KFC могут появиться наггетсы из мяса, выращенного в пробирке

Интерес к альтернативному мясу KFC проявляет не в первый раз. Год назад одном из своих ресторанов в американском городе Атланта (штат Джорджия) компания продавала веганские крылышки и наггетсы, приготовленные из «мяса курицы» на растительной основе. Для этого сеть объединилась с производителем растительного мяса Beyond Meat. Крылышки и наггетсы тогда разошлись за пять часов, сообщало издание Adweek, а длинные – на несколько кварталов – очереди выстроились еще до открытия ресторана. Другой производитель фаст-фуда Burger King сотрудничает с компанией Impossible Foods, в США в более чем 7000 ресторанов можно попробовать альтернативный бургер Impossible Whopper.