Ресторанный холдинг Restart Vasilchuk Brothers тестирует новый формат заведений«Рестопаркинги» более чем с десятком кухонь смогут появиться во всех парках Москвы
Restart Vasilchuk Brothers открыл в столичном Парке культуры и отдыха им. Горького новый для себя формат ресторана – «Рестопаркинг». В павильоне площадью 1500 кв. м расположилось 12 модулей-кухонь, выполненных в виде фудтраков, рассказал «Ведомостям» сооснователь холдинга Алексей Васильчук.
Каждый модуль представляет отдельную кулинарную концепцию: бургеры, пицца, паста, шашлык, плов, греческая и японская кухни, десерты, блюда для веганов, продолжает он. Средний чек – 400–700 руб., инвестиции – 150 млн руб.
В гастропространстве предусмотрено три вида обслуживания, рассказывает Васильчук: самообслуживание, еда навынос и возможность посидеть в отдельном помещении, где предлагается сервис с официантами. Все требования социальной дистанции и дезинфекции будут соблюдены, обещает он.
Вечерами в гастропространстве будут проходить концерты и танцы с диджеями. Работать заведение будет круглосуточно и круглогодично. Сезонность – основная проблема работы в парках, отмечает Васильчук: на сезон холодов уже предусмотрено теплое крытое помещение примерно в 300 кв. м. К тому же сам «Рестопаркинг» примыкает к парковому катку, который заливают зимой. Гости смогут попадать в заведение, не снимая коньков, обещает он.
После того как проект протестируют в Парке Горького, он может быть тиражирован и в других парках Москвы, говорит Васильчук.
Холдинг Restart Vasilchuk Brothers создан братьями Алексеем и Дмитрием Васильчуками в 2016 г. Объединяет ресторанный комплекс «354» в «Москва-сити», ресторан «Мама будет рада», сети «Чайхона № 1», «Чайхона № 1 Easy», Ploveberry, ObedBufet, Steak it Easy, Pizzelove, Burger Heroes, кулинарную студию Live Kitchen, караоке «Щас спою» и фудмолл «Депо Москва».
Очень своевременная идея, считает исполнительный директор консалтинговой компании Restcon Андрей Петраков. Москва застраивается быстро и хаотично, новых парков недостаточно, рассуждает он, поэтому количество посетителей существующих парков будет расти. К тому же, по его словам, большинство столичных парков уже прошло модернизацию, их привели в порядок, парки сами привлекают клиентов – летними концертами, зимними катками, какими-то соревнованиями. Но парки испытывают дефицит точек общепита и очереди не редкость, замечает Петраков.
Проведение досуга в парках – тренд последних лет и количество посетителей растет из года в год, говорит основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, ее заведения есть в Царицыне, на ВДНХ, в Таганском парке и недалеко от Перовского. По ее словам, после пандемии коронавируса гости не хотят сидеть в закрытых заведениях, предпочитая заведения на воздухе. Но деятельность в парке напрямую зависит от погоды, а нивелировать спады спроса, предупреждает Татулова, с точки зрения аренды удается не всегда – ее величина одинакова круглый год.
Показатели экономической эффективности у парков высокие, посетители есть в любое время года, говорит представитель «Вкусвилла». Год назад компания открыла в Саду им. Баумана павильон, в котором продавала соки, воду, снеки, выпечку, мороженое, кофе и чай. Но через несколько месяцев Сад им. Баумана принял решение не продлевать договор аренды, вспоминает представитель «Вкусвилла»: чтобы работать в государственных городских парках на постоянной основе, нужно пройти через тендеры, а согласования могут затянуться на длительный период. Сейчас «Вкусвилл» ищет новые форматы сотрудничества с парками и общественными пространствами, продолжает он: скорее всего в парках будут установлены вендинговые аппараты наподобие тех, что есть на МЦК и в жилых домах Москвы и Санкт-Петербурга.