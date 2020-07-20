Ресторанный холдинг Restart Vasilchuk Brothers тестирует новый формат заведений

Показатели экономической эффективности у парков высокие, посетители есть в любое время года, говорит представитель «Вкусвилла». Год назад компания открыла в Саду им. Баумана павильон, в котором продавала соки, воду, снеки, выпечку, мороженое, кофе и чай. Но через несколько месяцев Сад им. Баумана принял решение не продлевать договор аренды, вспоминает представитель «Вкусвилла»: чтобы работать в государственных городских парках на постоянной основе, нужно пройти через тендеры, а согласования могут затянуться на длительный период. Сейчас «Вкусвилл» ищет новые форматы сотрудничества с парками и общественными пространствами, продолжает он: скорее всего в парках будут установлены вендинговые аппараты наподобие тех, что есть на МЦК и в жилых домах Москвы и Санкт-Петербурга.