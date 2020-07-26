Один из крупнейших добытчиков краба может остановить промысел

Один из крупнейших добытчиков краба может остановить промыселГосударство не возвращает компании «Восток-1» изъятые у нее квоты
Приморская компания «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» 17 июля обратилась к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову с уведомлением о вынужденном досрочном прекращении промысла. «Ведомости» ознакомились с копией обращения, ее подлинность подтвердил член совета директоров «Восток-1» Александр Передня. Представитель Росрыболовства подтвердил получение уведомления.
Причина остановки промысла в том, что государство не вернуло компании половину квот на добычу, которую изъяло для продажи на аукционах, но так и не смогло продать. Хотя по действующим правилам оно обязано было это сделать, говорится в письме.
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