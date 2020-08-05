В Москве открылся ресторан с роботом-поваром

В Москве открылся ресторан с роботом-поваромРобот будет готовить одно блюдо
Cеть «Много лосося» откроет ресторан с роботом-поваром «Робопоке», рассказал «Ведомостям» Яков Менделеев, основатель компании New Kitchen Family, под управлением которой находится около 20 «темных кухонь» (работают только на доставку) под брендами «Много лосося», «Роллы № 1», «10 идеальных пицц» и т. д. Заведение открылось на Ленинградском рынке.
Робот будет готовить поке – холодное блюдо на основе риса, красной рыбы и овощей. Это блюдо самое популярное в меню «Много лосося», на него приходится около 50% всех заказов, говорит Менделеев.
Робота создал российский производитель – компания Bowlton, которая предоставила его New Kitchen Family по подписке, рассказал основатель Bowlton Павел Швец. Стоимость подписки не раскрывается, но Bowlton, по его словам, будет получать процент от каждого проданного в заведении блюда.
Около робота смонтирована матрица-холодильник, там будут храниться ингредиенты для блюда. Заказ в заведении нужно будет оформить через электронное меню (планшет) или смартфон. Гостям предложат пять видов поке, после чего робот за одну–две минуты выполнит заказ. Сотрудник накроет его крышкой и выдаст его гостю. Стоимость блюда будет ниже, чем приготовленного «обычным» поваром – 490 руб. вместо 520 руб.
Дальнейшее использование робота в проектах компании возможно, уверяет Менделеев, но все будет зависеть от результатов первой точки.
Исполнительный директор консалтинговой компании Restcon Андрей Петраков говорит, что использование робота – это хорошая попытка протестировать новые технологии и выделиться на рынке общепита. Много людей сейчас вообще не хотят разговаривать с персоналом, а новое поколение будет воспринимать робота как гаджет, считает он.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров обратил внимание на то, что роботизированных ресторанов пока в мире единицы. Они находятся в основном в городах с высокой стоимостью персонала. Роботы в значительной степени пока больше элемент маркетинга, чем инструмент оптимизации и повышения эффективности, рассуждает Бурмистров. Так, на одном из лайнеров американской круизной компании Royal Carribean есть Bionic Bar, где роботы разливают напитки за стойкой, а в ресторане китайского города Цзинан Dalu Robot 12 роботов обслуживают гостей как официанты, разнося мясо и овощи.
В России подобный робопроект в июне запустила сеть фастфуда KFC. В «ресторане будущего» нет касс и персонала, вместо них установлены терминалы, все заказы с кухни попадают в зону выдачи по конвейеру, а затем специальная роборука помещает заказ в ячейку, откуда ее забирает посетитель. Результаты первого месяца работы «ресторана будущего» соответствуют ожиданиям, отметил представитель KFC: гости приходят не только купить перекусить, но и посмотреть, как все устроено.