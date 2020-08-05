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В Москве открылся ресторан с роботом-поваром

Робот будет готовить одно блюдо
Татьяна Романова
Много лосося

Cеть «Много лосося» откроет ресторан с роботом-поваром «Робопоке», рассказал «Ведомостям» Яков Менделеев, основатель компании New Kitchen Family, под управлением которой находится около 20 «темных кухонь» (работают только на доставку) под брендами «Много лосося», «Роллы № 1», «10 идеальных пицц» и т. д. Заведение открылось на Ленинградском рынке.

Робот будет готовить поке – холодное блюдо на основе риса, красной рыбы и овощей. Это блюдо самое популярное в меню «Много лосося», на него приходится около 50% всех заказов, говорит Менделеев.

Робота создал российский производитель – компания Bowlton, которая предоставила его New Kitchen Family по подписке, рассказал основатель Bowlton Павел Швец. Стоимость подписки не раскрывается, но Bowlton, по его словам, будет получать процент от каждого проданного в заведении блюда.

Около робота смонтирована матрица-холодильник, там будут храниться ингредиенты для блюда. Заказ в заведении нужно будет оформить через электронное меню (планшет) или смартфон. Гостям предложат пять видов поке, после чего робот за одну–две минуты выполнит заказ. Сотрудник накроет его крышкой и выдаст его гостю. Стоимость блюда будет ниже, чем приготовленного «обычным» поваром – 490 руб. вместо 520 руб.

Дальнейшее использование робота в проектах компании возможно, уверяет Менделеев, но все будет зависеть от результатов первой точки.

Исполнительный директор консалтинговой компании Restcon Андрей Петраков говорит, что использование робота – это хорошая попытка протестировать новые технологии и выделиться на рынке общепита. Много людей сейчас вообще не хотят разговаривать с персоналом, а новое поколение будет воспринимать робота как гаджет, считает он.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров обратил внимание на то, что роботизированных ресторанов пока в мире единицы. Они находятся в основном в городах с высокой стоимостью персонала. Роботы в значительной степени пока больше элемент маркетинга, чем инструмент оптимизации и повышения эффективности, рассуждает Бурмистров. Так, на одном из лайнеров американской круизной компании Royal Carribean есть Bionic Bar, где роботы разливают напитки за стойкой, а в ресторане китайского города Цзинан Dalu Robot 12 роботов обслуживают гостей как официанты, разнося мясо и овощи.

В России подобный робопроект в июне запустила сеть фастфуда KFC. В «ресторане будущего» нет касс и персонала, вместо них установлены терминалы, все заказы с кухни попадают в зону выдачи по конвейеру, а затем специальная роборука помещает заказ в ячейку, откуда ее забирает посетитель. Результаты первого месяца работы «ресторана будущего» соответствуют ожиданиям, отметил представитель KFC: гости приходят не только купить перекусить, но и посмотреть, как все устроено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных