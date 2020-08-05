В Москве открылся ресторан с роботом-поваром

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров обратил внимание на то, что роботизированных ресторанов пока в мире единицы. Они находятся в основном в городах с высокой стоимостью персонала. Роботы в значительной степени пока больше элемент маркетинга, чем инструмент оптимизации и повышения эффективности, рассуждает Бурмистров. Так, на одном из лайнеров американской круизной компании Royal Carribean есть Bionic Bar, где роботы разливают напитки за стойкой, а в ресторане китайского города Цзинан Dalu Robot 12 роботов обслуживают гостей как официанты, разнося мясо и овощи.