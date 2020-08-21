Mars начал производить мороженое в России

Американская корпорация Mars – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания с выручкой $40 млрд в 2019 г. Она выпускает шоколадные батончики Mars, Bounty, Snickers, Twix, Milky Way, жевательную резинку Orbit, Eclipse, а также корма для домашних животных Royal Canin, Pedigree, Whiskas. В России у Mars четыре завода по производству шоколада и жевательной резинки, пять заводов по производству кормов. А вот местного мороженого до этого не было – его Mars импортировал из Франции.