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Mars начал производить мороженое в России

Это позволит увеличить его продажи
Екатерина Бурлакова
Mars запустил производство мороженого в России /Наталия Федосенко / ТАСС

Mars запустил производство мороженого в России. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. По его словам, с июля оно выпускается по контракту на мощностях завода Unilever в Тульской области. Представитель Unilever это подтвердил.

Американская корпорация Mars – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания с выручкой $40 млрд в 2019 г. Она выпускает шоколадные батончики Mars, Bounty, Snickers, Twix, Milky Way, жевательную резинку Orbit, Eclipse, а также корма для домашних животных Royal Canin, Pedigree, Whiskas. В России у Mars четыре завода по производству шоколада и жевательной резинки, пять заводов по производству кормов. А вот местного мороженого до этого не было – его Mars импортировал из Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных