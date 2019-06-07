Mars выпустил на российском рынке первый продукт в сегменте здорового питания

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В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

По ее словам, в ночь на 7 июня следователь Игорь Лопатин связался с ней и сообщил, что Голунова задержали «прямо сейчас» при покушении на сбыт наркотика мефедрона. Голунов во время разговора со следователем, находясь рядом с телефоном, сказал, что его задержали не ночью, а еще в два часа дня 6 июня и что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом, рассказала Рейтер.

Приехавшему утром 7 июня адвокату Дмитрию Джулаю Голунов сообщил, что после задержания его избили: в момент освидетельствования он схватился за стул, после чего полицейские начали волочь его по полу, а один из них ударил кулаком в щеку. Также полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их, рассказал журналист.

Как рассказал Русской службе BBC Джулай, Голунова задержали в 14:30 неподалеку от метро «Цветной бульвар», когда он направлялся на встречу с источником. Задержание проводили несколько оперативников, которые обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом при досмотре, а позже нашли еще один сверток при обыске в квартире.

Голунова доставили в отдел полиции на улицу Луначарского, где ему сообщили, что он подозревается в преступлении по ст. 228.1 Уголовного кодекса («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

По словам Джулая, с момента задержания Голунову не позволяли связаться с близкими, коллегами или адвокатом больше 12 часов. Только в 03:42 утра 7 июня Лопатин позвонил одной из коллег Голунова, сообщил о задержании и предложил найти ему адвоката.

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор издания Иван Колпаков выпустили заявление, в котором выражают убежденность в невиновности Галунова. «У нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», — подчеркивается в заявлении.

Правоохранительные органы задержание Голунова пока не прокомментировали.

Иван Голунов известен как автор материалов о деятельности столичной мэрии. На «Медузе», в частности, в декабре 2018 г. было опубликовано его расследование об имуществе семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Последний его материал в этом издании был опубликован в мае. Он посвящен «черным кредиторам» — микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. До этого журналист работал в таких издания, как «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон».