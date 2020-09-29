Минэнерго задумало резко увеличить мощности мини-СПГ в России

Минэнерго задумало резко увеличить мощности мини-СПГ в РоссииКонцепцию дорожной карты направят в правительство в октябре
Минэнерго подготовило проект дорожной карты до 2025 г. по развитию малотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ) в России. «Ведомости» ознакомились с ней. Окончательный вариант документа должен быть внесен в правительство в начале октября, уточнили в пресс-службе Минэнерго.
План развития малотоннажных заводов СПГ (к ним относят предприятия мощностью до 1 млн т в год), в частности, предусматривает подготовку законодательной базы для такого развития. В следующем году предлагается внести изменения в «Техрегламент о требованиях пожарной безопасности», ряд приказов МЧС, разработать свод федеральных правил эксплуатации малотоннажных СПГ-заводов и новый национальный стандарт для газозаправочных станций на основе международного стандарта ISO 16924.
Также будут внесены изменения в правила эксплуатации объектов производства и потребления малотоннажного СПГ: смягчены требования размещения таких объектов, увеличены допустимые максимальные объемы хранения СПГ для таких заводов, расширен перечень разрешенного оборудования. Предлагается проработать вопросы перевода муниципального транспорта на СПГ и стимулирования экспортных поставок с мини-предприятий по сжижению газа. Кроме того, будут предложены меры по стимулированию производства отечественного оборудования малых предприятий по сжижению природного газа, а также разработаны региональные дорожные карты по развитию рынка газомоторного топлива.
Минэнерго также предлагало включить в дорожную карту налоговые льготы: снизить ставки по земельному налогу и налогу на имущество для мини-заводов СПГ и компаний, использующих СПГ в качестве топлива, следует из проекта дорожной карты. Однако изменения в налоговое законодательство не были поддержаны, говорят в Минэнерго, не уточняя, какое ведомство выступило против. Два источника «Ведомостей», знакомых с ходом дискуссии, уточняют, что против был Минфин. В Минтрансе сказали, что в целом поддерживают инициативы Минэнерго, направленные на развитие малотоннажных СПГ-заводов в стране. В Минэкономразвития также «Ведомостям» сообщили, что «принципиальных возражений» по дорожной карте нет. В Минфине и Минпромторге на запросы «Ведомостей» не ответили.
Минпромторг России в целом поддерживает формирование указанного плана развития рынка малотоннажного СПГ, сообщили «Ведомостям» в министерстве. «На сегодня российские машиностроители освоили выпуск ключевых элементов, необходимых для транспортировки, хранения и регазификации СПГ. В 2019 г. Минпромторг России поддержал проект госкорпорации «Ростех» по созданию автономных СПГ – энергетических комплексов, которые могут быть использованы при газификации как промышленных объектов, так и населенных пунктов. Мы предложили привлечь «Ростех» к реализации дорожной карты в качестве соисполнителя для масштабирования поддержанного проекта», – говорит представитель министерства.
Дорожная карта направлена прежде всего на снижение стоимости реализации СПГ-проектов, газозаправочной инфраструктуры и их последующей эксплуатации, сказал представитель Минэнерго. По предварительным расчетам ведомства, ее реализация позволила бы снизить капзатраты на строительство заводов по малотоннажному производству СПГ примерно на 30%, что должно положительно сказаться и на конечной цене СПГ для потребителей. Все это должно привести к последовательному росту производительности малотоннажных СПГ-заводов в стране с 19,5 т в час в 2019 г. до 131,5 т в час в 2025 г., т. е. почти в 7 раз.
Сейчас в России действует 13 малотоннажных предприятий, включая относительно крупное – «Криогаз Высоцк» (СП «Новатэка» и Газпромбанка) на 660 000 т в год, уточняет директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Без учета завода в Высоцке совокупная мощность предприятий (от 7000 до 150 000 т продукции в год каждое) составляет 341 000 т в год. Операторами мини-СПГ являются структуры «Газпрома», компания «Криогаз», «Новатэк» и небольшие частные компании.
Сегодня уровень газификации домохозяйств в стране, по данным Минэнерго, составляет порядка 70% от потребности, этот показатель за 10 лет планируется довести до 83% (на это потребуется порядка 2 трлн руб.). Но тянуть газопровод ко всем потребителям, видимо, слишком накладно. Остальным придется закрывать потребности в энергоресурсах за счет других видов топлива, говорил в августе 2020 г. замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
Проекты мини-СПГ эффективны по сравнению со строительством газопровода в диапазоне расстояний до потребителя 150–400 км, подсчитала Белова. В остальных случаях экономика мини-СПГ чаще всего будет отрицательной, полагает она. «С другой стороны, газификация котельных, населения и дизельных электростанций в изолированных энергосистемах имеет наибольший потенциал с точки зрения спроса на СПГ. Но без господдержки себестоимость СПГ обычно существенно выше тарифов на газ для населения или дешевого угля», – добавляет эксперт.
Ведущие игроки в целом заинтересованы в развитии рынка СПГ в стране. Свежий пример – запуск «Новатэком» в конце августа 2020 г. малотоннажного завода СПГ в Магнитогорске, напоминает Белова. Продукция завода мощностью 40 000 т в год будет в основном реализовываться в качестве газомоторного топлива через создаваемую сеть АЗС в Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской областях и Башкирии, уточняют в «Новатэке». Перспективы развития мини-СПГ в компании связывают с обеспечением таким топливом транспортных коридоров между Санкт-Петербургом, Москвой и Челябинском, а также с развитием проектов автономной газификации в радиусе до 500–600 км от комплексов по сжижению газа.
Газомоторное топливо и в целом реализация СПГ в баллонах – самое маржинальное направление для монетизации инвестпроектов, так как СПГ реализуется по свободной цене, конкурируя с дорогими нефтепродуктами (особенно это актуально в арктических регионах с северным завозом), говорит Белова. Однако сегодня в качестве моторного топлива по большей части применяется сжиженный углеводородный газ (нефтяной газ или пропан-бутан) либо компримированный (сжатый) газ, отмечает партнер, руководитель практики услуг компаниям нефтегазового сектора PwC в России Максим Тимченко. Поэтому перспективы перевода частного легкового транспорта на СПГ в обозримой перспективе эксперт оценивает скептически. При этом владельцы тяжелых седельных тягачей и специальной техники, в том числе карьерных самосвалов, уже сегодня заинтересованы в переводе автопарка с дизеля на СПГ, утверждает он. «Для компаний горно-металлургического сектора выгодно применять СПГ на удаленных карьерах – перевести на этот вид топлива можно как тяжелую технику, так и собственную энергогенерацию. Тогда это очень хороший бизнес-кейс», – говорит Тимченко.
Свой интерес к такой практике подтверждают в группе ММК и Evraz. По словам представителя ММК, компания уже реализует проект перевода автотранспорта на СПГ: закупает новую технику на сжиженном газе и переоборудует имеющуюся (тепловозы на дизельной тяге и карьерные самосвалы). Директор по энергетике Evraz Константин Константинов сказал «Ведомостям», что поставки СПГ могут рассматриваться компанией как один из вариантов энергоснабжения для промышленных активов, находящихся на значительном удалении от газотранспортной инфраструктуры. Перспективность применения СПГ мы видим также в сегменте автомобильного карьерного транспорта, подтвердил топ-менеджер. Сегодня в компании оценивают применение СПГ для автосамосвалов. В других крупных металлургических холдингах не смогли предоставить «Ведомостям» оперативные комментарии.
По оценкам Тимченко, применение СПГ позволяет почти вдвое сэкономить на топливе: тягач с двумя полными 350-литровыми баками СПГ пройдет 1000 км вместо 600 км при заправке дизтопливом. Кроме того, по его словам, «Камазы» на сжиженном природном газе на порядок экологичнее дизельных машин (выделяют на 99% меньше твердых частиц, на 70% – окиси азота, на 15% – углекислого газа).
В «Газпром газомоторное топливо» («дочка» «Газпрома») сказали «Ведомостям», что рынок СПГ в качестве моторного топлива в РФ только формируется в отличие от рынка компримированного газа. Его развитие тормозят высокая стоимость строительства таких АЗС (дорогое импортное криогенное оборудование), отсутствие сформированного спроса на СПГ у транспортных компаний, а также отсутствие в законодательстве четких требований к хранению и обслуживанию техники на СПГ, избыточные требования пожарной безопасности и другие нормативные ограничения, говорят в компании. Для развития рынка СПГ необходимо решить в первую очередь задачи по формированию современной нормативной базы и наладить производство отечественного технологического оборудования для криоАЗС, добавили в компании. Достижение обозначенных целей Минэнерго в виде значительного роста выпуска СПГ на мини-заводах к 2025 г. возможно, но только при прямом финансовом стимулировании таких проектов – предоставлении субсидий и налоговых льгот, считает вице-президент Российского газового общества Роман Самсонов. Именно такие меры стимулирования, по его словам, позволяют Китаю сегодня переходить на сжиженный газ, снижая долю менее экологичных видов топлива.