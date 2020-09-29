Минэнерго задумало резко увеличить мощности мини-СПГ в России

Газомоторное топливо и в целом реализация СПГ в баллонах – самое маржинальное направление для монетизации инвестпроектов, так как СПГ реализуется по свободной цене, конкурируя с дорогими нефтепродуктами (особенно это актуально в арктических регионах с северным завозом), говорит Белова. Однако сегодня в качестве моторного топлива по большей части применяется сжиженный углеводородный газ (нефтяной газ или пропан-бутан) либо компримированный (сжатый) газ, отмечает партнер, руководитель практики услуг компаниям нефтегазового сектора PwC в России Максим Тимченко. Поэтому перспективы перевода частного легкового транспорта на СПГ в обозримой перспективе эксперт оценивает скептически. При этом владельцы тяжелых седельных тягачей и специальной техники, в том числе карьерных самосвалов, уже сегодня заинтересованы в переводе автопарка с дизеля на СПГ, утверждает он. «Для компаний горно-металлургического сектора выгодно применять СПГ на удаленных карьерах – перевести на этот вид топлива можно как тяжелую технику, так и собственную энергогенерацию. Тогда это очень хороший бизнес-кейс», – говорит Тимченко.