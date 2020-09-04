Правительству предлагают построить огромную сеть для заправки судов СПГ

Количество судов на СПГ в России растет, но бункеровочных баз еще нет ни одной. Так, первый речной теплоход на СПГ «Чайка», спущенный на воду в августе Зеленодольским заводом им. А. М. Горького (входит в холдинг «Ак барс»), заправлялся на заводе с помощью передвижного автомобильного заправщика. Бункеровка с помощью автозаправщика применима для небольших судов, например речных прогулочных, для крупных морских судов технологичнее использовать полноценные бункеровочные базы: последние включают прежде всего причальную стенку, резервуар СПГ, а также трубопровод или судно-бункеровщик, поясняет сотрудник нефтегазовой компании. Если бункеровщик вмещает 5000–7000 куб. м топлива, это около 2200–2400 т СПГ, то автозаправщик обычно рассчитан на 60 куб. м – или около 20 т СПГ.