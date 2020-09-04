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Правительству предлагают построить огромную сеть для заправки судов СПГ

Инвестиции только в портовую инфраструктуру оцениваются в $150 млн
Анастасия Львова Анна Подлинова
В 2019 г. в мире работали четыре судна-бункеровщика (на фото одно из них) /Shell

Правительство обсуждает проект строительства в 15 российских морских портах бункеровочных баз сжиженного природного газа (СПГ) для заправки судов СПГ, следует из материалов Аналитического центра при правительстве (АЦП). Предложения АЦП и Минэнерго уже рассматривались на круглом столе с участием федеральных министерств в конце августа, говорится в материалах, с которыми ознакомились «Ведомости», их подлинность подтвердил участник дискуссии.

Количество судов на СПГ в России растет, но бункеровочных баз еще нет ни одной. Так, первый речной теплоход на СПГ «Чайка», спущенный на воду в августе Зеленодольским заводом им. А. М. Горького (входит в холдинг «Ак барс»), заправлялся на заводе с помощью передвижного автомобильного заправщика. Бункеровка с помощью автозаправщика применима для небольших судов, например речных прогулочных, для крупных морских судов технологичнее использовать полноценные бункеровочные базы: последние включают прежде всего причальную стенку, резервуар СПГ, а также трубопровод или судно-бункеровщик, поясняет сотрудник нефтегазовой компании. Если бункеровщик вмещает 5000–7000 куб. м топлива, это около 2200–2400 т СПГ, то автозаправщик обычно рассчитан на 60 куб. м – или около 20 т СПГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных