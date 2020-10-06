Туроператор TUI раньше срока списывает круизный лайнер Marella Dream

Туроператор TUI раньше срока списывает круизный лайнер Marella DreamКомпания пытается пережить зиму, а помощи от правительства оказалось недостаточно
Британская круизная компания Marella Cruises, которая принадлежит крупнейшему в мире туристическому оператору TUI, объявила о списании круизного лайнера Marella Dream на пять лет раньше запланированного. Это уже второй лайнер, с которым компания прощается в этом году: в апреле после 15 лет службы был списан Marella Celebration. Лайнер Marella Dream был спущен на воду в 1986 г. и последние 10 лет прослужил в Marella Cruises. Лайнер вмещал 1506 пассажиров, работал на круизных маршрутах в Средиземном море и на октябрь 2020 г. был самым маленьким судном в компании. Теперь в распоряжении компании осталось только четыре судна: Marella Discovery (на 1830 пассажиров), Discovery 2 (1836 пассажиров), Marella Explorer (1924 пассажира) и Explorer 2 (1814 пассажиров).
Все рейсы Marella Dream, которые должны были состояться после 26 октября 2021 г., отменены. Круизы, назначенные на лето 2021 г., перешли к лайнеру Marella Discovery, который раньше перевозил пассажиров по Карибскому морю: это означает, что летние круизы в водах США не состоятся. Управляющий директор Marella Cruises Крис Хакни объяснил «трудное решение» по изменению круизной программы продолжающимися ограничениями из-за пандемии: в США с марта 2020 г. действует запрет на проведение круизов, а в Великобритании путешествия ограничиваются постоянно пересматриваемым карантинным списком стран. Marella Cruises рассчитывает, что ситуация изменится до 16 ноября и компания сможет возобновить свои круизы.
Положение TUI, как и всего туристического сектора, крайне осложнилось из-за пандемии, которая привела к резкому сокращению потока туристов по всему миру: в августе оператор объявил, что чистый убыток за первые девять месяцев 2020 г. составил 2 млрд евро. С апреля по июнь 2020 г. продажи компании упали на 98%, а котировки акций сейчас на 73% ниже, чем в начале января 2020 г., и составляют всего 3,16 евро. По словам генерального директора TUI Фридриха Юссена, в компании «рассматривают все варианты», которые помогут туроператору пережить зимний сезон. «Если посмотреть на балансовый отчет, становится довольно ясно, что в какой-то момент нам придется найти примерно 1,5 млрд евро», – сказал Юссен на брифинге с журналистами. В число возможных вариантов входит не только списание отдельных лайнеров, но и продажа всей круизной линии Marella Cruises. А если руководство TUI не захочет расставаться с четырьмя лайнерами, оставшимися в Marella Cruises, то, возможно, придется продать какие-то из 411 отелей, принадлежащих компании.
Но и этих продаж может оказаться недостаточно. TUI, штаб-квартира которой находится в Ганновере, уже получила от правительства Германии 1 млрд евро, а в начале октября представители TUI подтвердили, что туроператор выполнил все условия, для того чтобы получить второй кредит от немецкого правительства на сумму 1,2 млрд евро. К тому же, по информации Handelsblatt, компания планирует выпустить дополнительные акции и привлечь капитал в размере 700 млн – 1 млрд евро. Крупнейший акционер TUI Алексей Мордашов, которому принадлежит 24,9% акций компании, уже внес в ее спасение 300 млн евро, сообщает издание.
К помощи акционеров и государства обращаются и другие туроператоры. В апреле 2020 г. третья по величине туристическая компания Германии – FTI Touristik, владеющая 33 отелями, получила финансирование от правительств Германии и Баварии. Сумма не раскрывается, однако представители компании сообщили, что это обеспечит существование компании на ближайшие 12 месяцев. В том же месяце стало известно, что FTI Touristik может купить египетский миллиардер Сами Савирис. Старейший туроператор мира – британская Thomas Cook, которая в сентябре 2019 г. из-за долгов была продана за 11 млн фунтов китайскому финансово-промышленному конгломерату Fosun, теперь будет осуществлять деятельность только онлайн – с 50 сотрудниками вместо 21 000.