Туроператор TUI раньше срока списывает круизный лайнер Marella Dream

Положение TUI, как и всего туристического сектора, крайне осложнилось из-за пандемии, которая привела к резкому сокращению потока туристов по всему миру: в августе оператор объявил, что чистый убыток за первые девять месяцев 2020 г. составил 2 млрд евро. С апреля по июнь 2020 г. продажи компании упали на 98%, а котировки акций сейчас на 73% ниже, чем в начале января 2020 г., и составляют всего 3,16 евро. По словам генерального директора TUI Фридриха Юссена, в компании «рассматривают все варианты», которые помогут туроператору пережить зимний сезон. «Если посмотреть на балансовый отчет, становится довольно ясно, что в какой-то момент нам придется найти примерно 1,5 млрд евро», – сказал Юссен на брифинге с журналистами. В число возможных вариантов входит не только списание отдельных лайнеров, но и продажа всей круизной линии Marella Cruises. А если руководство TUI не захочет расставаться с четырьмя лайнерами, оставшимися в Marella Cruises, то, возможно, придется продать какие-то из 411 отелей, принадлежащих компании.