Московским ресторанам с системой QR-кодов разрешат работать ночью

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что летние веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе до 12 июля. Он не понадобится при посещении кафе также детям и подросткам в сопровождении взрослых, уточнялось в указе. 22 июня Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса для ресторанов и кафе. С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники. «Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», – подчеркивал Собянин. Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку, отмечал он. Рестораторы 23 июня попросили перенести внедрение системы QR-кодов для прохода в рестораны и кафе с 28 июня на 1 августа текущего года.