Московским ресторанам с системой QR-кодов разрешат работать ночью

Московским ресторанам с системой QR-кодов разрешат работать ночьюОграничение по работе до 23:00 будет снято 28 июня
Власти Москвы с 28 июня отменят ограничение по работе в ночное время для московских ресторанов и кафе, внедривших систему QR-кодов. О данном решении объявил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк на совещании с представителями отрасли общественного питания, рассказали «Ведомостям» четыре его участника. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель департамента.
Сооснователь ресторанного холдинга Hurma Management Group Дмитрий Левицкий рассказал, что ограничения по работе с 23:00 до 6:00 будут сняты для всех заведений, принимающих QR-коды. Эту информацию подтвердила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова, также присутствовавшая на совещании отрасли с Немерюком 25 июня.
По ее словам, организации также должны обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников. Работники таких заведений смогут работать без масок и перчаток, добавила она, уточнив, что 60% рассчитываются по общей численности сотрудников сети, а не отдельно по филиалам, независимо от месторасположения. По словам Татуловой, гости без QR-кода смогут посещать только летние веранды без права зайти внутрь заведения, за исключением туалетных комнат. При этом, по ее словам, представители отрасли попросили Немерюка разрешить обслуживать посетителей без кода на верандах до конца осени, но решение по этому вопросу еще не принято.
Президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров рассказал «Ведомостям», что режим работы фудкортов будет скорректирован, заведения должны будут выбрать один из трех режимов работы: либо на вынос и доставку с посадочной зоной COVID-free с доступом по QR-коду, либо фудкорт работает исключительно на посадку с зоной COVID-free, но тогда заказы на вынос будут запрещены, либо фудкорт закрывает посадочную зону и работает исключительно на доставку и на вынос. При этом, перед открытием фудкорта его оператор или торговый центр (в зависимости от местоположения фудкорта) должен отправить заявку на i.moscow с указанием выбранного режима работы. После этого в течение пяти дней должны прийти с проверкой представители префектуры и Роспотребнадзора и либо принять решение о его открытии, либо отклонить его, пояснил Шакиров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что летние веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе до 12 июля. Он не понадобится при посещении кафе также детям и подросткам в сопровождении взрослых, уточнялось в указе. 22 июня Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса для ресторанов и кафе. С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники. «Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», – подчеркивал Собянин. Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку, отмечал он. Рестораторы 23 июня попросили перенести внедрение системы QR-кодов для прохода в рестораны и кафе с 28 июня на 1 августа текущего года.