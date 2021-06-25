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Власти Москвы не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта

Ведомости

Власти Москвы пока не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «Первого канала».

«На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается, но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные решения», – сказала Ракова. Она отметила, что с точки зрения контактов самыми «рисковыми» сферами являются кафе, рестораны и концерты. «Люди находятся там долго. Это, как правило, небольшое пространство», – объяснила заммэра.

Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что власти Подмосковья могут с 1 июля сделать доступным проезд на общественном транспорте только по QR-коду, который выдается при наличии прививки от коронавируса, либо антител, либо отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов. 

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса для ресторанов и кафе. С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом

По данным оперативного штаба на 25 июня, в Москве за последние сутки выявили 7916 новых случаев коронавируса, 4558 человек выздоровели, 98 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Непривитым гражданам могут запретить пользоваться общественным транспортом в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных