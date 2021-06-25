Власти Москвы не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта

«На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается, но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные решения», – сказала Ракова. Она отметила, что с точки зрения контактов самыми «рисковыми» сферами являются кафе, рестораны и концерты. «Люди находятся там долго. Это, как правило, небольшое пространство», – объяснила заммэра.