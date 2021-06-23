Непривитым гражданам могут запретить пользоваться общественным транспортом в Подмосковье
Власти Подмосковья могут с 1 июля сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который выдается при наличии прививки от коронавируса, либо антител, либо отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, передает ТАСС.
«Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», — сказала Стригункова.
Ранее сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 28 июня вводится система QR-кодов для посещения заведений общепита. Ограничения не коснутся летних веранд. При этом при наличии QR-кода посетители могут находиться в помещение без масок и перчаток, в то время как персонал обязан быть в средствах индивидуальной защиты. Помимо этого в Подмосковье введены ограничения по заселению в гостиницу тем, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. В постановлении говорится, что остановиться в гостиницах Подмосковья более чем на три дня смогут только привитые, переболевшие либо предъявившие отрицательный тест на COVID-19.
За последние сутки в Подмосковье было выявлено максимальное число заражений с начала пандемии — 2323 случая, свидетельствует статистика Оперштаба. Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 296 547 случаев заболевания, 6384 заболевших умерли, в том числе 17 за последний день.