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Непривитым гражданам могут запретить пользоваться общественным транспортом в Подмосковье

Ведомости

Власти Подмосковья могут с 1 июля сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который выдается при наличии прививки от коронавируса, либо антител, либо отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, передает ТАСС. 

«Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», — сказала Стригункова.

Ранее сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 28 июня вводится система QR-кодов для посещения заведений общепита. Ограничения не коснутся летних веранд. При этом при наличии QR-кода посетители могут находиться в помещение без масок и перчаток, в то время как персонал обязан быть в средствах индивидуальной защиты. Помимо этого в Подмосковье введены ограничения по заселению в гостиницу тем, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. В постановлении говорится, что остановиться в гостиницах Подмосковья более чем на три дня смогут только привитые, переболевшие либо предъявившие отрицательный тест на COVID-19.

За последние сутки в Подмосковье было выявлено максимальное число заражений с начала пандемии — 2323 случая, свидетельствует статистика Оперштаба. Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 296 547 случаев заболевания, 6384 заболевших умерли, в том числе 17 за последний день.

Ранее по теме: В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных