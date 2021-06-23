Непривитым гражданам могут запретить пользоваться общественным транспортом в Подмосковье

Ранее сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 28 июня вводится система QR-кодов для посещения заведений общепита. Ограничения не коснутся летних веранд. При этом при наличии QR-кода посетители могут находиться в помещение без масок и перчаток, в то время как персонал обязан быть в средствах индивидуальной защиты. Помимо этого в Подмосковье введены ограничения по заселению в гостиницу тем, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. В постановлении говорится, что остановиться в гостиницах Подмосковья более чем на три дня смогут только привитые, переболевшие либо предъявившие отрицательный тест на COVID-19.