Торговая сеть Billa требует от поставщиков обязательной вакцинации

В тех регионах, где органы власти издали постановление об обязательной вакцинации работников сферы торговли, контрагенты обязаны провести прививки (до 15 августа в Москве, Московской и Тульской областях и до 25 августа в Нижегородской области), говорится в письме, которое получили от торговой сети Billa поставщики продуктов. Billa также «напоминает об обязанности» обеспечить выполнение заявок по действующему договору с ней сотрудниками, прошедшими полный курс вакцинации. Также компания просит партнеров предоставить информацию об уровне вакцинации их сотрудников в этих регионах.