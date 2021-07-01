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Торговая сеть Billa требует от поставщиков обязательной вакцинации

Эксперты считают такие требования неправомерными
Екатерина Бурлакова
Евгений Разумный / Ведомости

В тех регионах, где органы власти издали постановление об обязательной вакцинации работников сферы торговли, контрагенты обязаны провести прививки (до 15 августа в Москве, Московской и Тульской областях и до 25 августа в Нижегородской области), говорится в письме, которое получили от торговой сети Billa поставщики продуктов. Billa также «напоминает об обязанности» обеспечить выполнение заявок по действующему договору с ней сотрудниками, прошедшими полный курс вакцинации. Также компания просит партнеров предоставить информацию об уровне вакцинации их сотрудников в этих регионах.

«Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель Billa отправку такого письма подтвердил. Компания считает необходимым уведомить контрагентов об обязательности соблюдения требований действующих нормативных актов, в частности тех, что направлены на борьбу с распространением коронавируса при помощи прививок, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных