Wildberries начал продавать блюда из ресторанов

Меню ресторана уже появилось в разделе «Экспресс-доставка» в приложении Wildberries. Компания возьмет на себя лишь оформление заказа и оплату, доставку же будут осуществлять сами точки общепита собственными силами, говорит ее представитель. Представитель «Бакинского бульвара» отметил, что доставка – одно из приоритетных направлений для сети, но долю этого канала в ее продажах он не назвал. Компания уже работает с «Яндекс.Едой» и Delivery Club, у нее есть доставка через собственное приложение. Сейчас спрос на эту услугу особенно растет, добавил представитель «Бакинского бульвара».