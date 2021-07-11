Wildberries начал продавать блюда из ресторанов

Wildberries начал продавать блюда из ресторановЭто разнообразит предложение маркетплейса и поможет пострадавшему от пандемии рынку общепита
Московские рестораны смогут продавать готовые блюда через платформу Wildberries, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Первым партнером маркетплейса, по его словам, уже стала сеть «Бакинский бульвар» (включает девять точек). Его представитель эту информацию подтвердил.
Меню ресторана уже появилось в разделе «Экспресс-доставка» в приложении Wildberries. Компания возьмет на себя лишь оформление заказа и оплату, доставку же будут осуществлять сами точки общепита собственными силами, говорит ее представитель. Представитель «Бакинского бульвара» отметил, что доставка – одно из приоритетных направлений для сети, но долю этого канала в ее продажах он не назвал. Компания уже работает с «Яндекс.Едой» и Delivery Club, у нее есть доставка через собственное приложение. Сейчас спрос на эту услугу особенно растет, добавил представитель «Бакинского бульвара».