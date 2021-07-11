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Wildberries начал продавать блюда из ресторанов

Это разнообразит предложение маркетплейса и поможет пострадавшему от пандемии рынку общепита
Мария Котова Вера Кузьмина
Запуск новой категории позволит Wildberries монетизировать трафик /Андрей Гордеев / Ведомости

Московские рестораны смогут продавать готовые блюда через платформу Wildberries, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Первым партнером маркетплейса, по его словам, уже стала сеть «Бакинский бульвар» (включает девять точек). Его представитель эту информацию подтвердил.

Меню ресторана уже появилось в разделе «Экспресс-доставка» в приложении Wildberries. Компания возьмет на себя лишь оформление заказа и оплату, доставку же будут осуществлять сами точки общепита собственными силами, говорит ее представитель. Представитель «Бакинского бульвара» отметил, что доставка – одно из приоритетных направлений для сети, но долю этого канала в ее продажах он не назвал. Компания уже работает с «Яндекс.Едой» и Delivery Club, у нее есть доставка через собственное приложение. Сейчас спрос на эту услугу особенно растет, добавил представитель «Бакинского бульвара».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных