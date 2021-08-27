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Таиландская CP Foods купит российского производителя свинины «АПК Дон»

За счет сделки CP Foods станет седьмым по величине производителем свинины в России
Екатерина Бурлакова
Денис Абрамов / для Ведомостей

Таиландская CP Foods договорилась о покупке российского производителя свинины «АПК Дон» за 22 млрд руб., говорится в сообщении CP Foods.

Соответствующее соглашение компания подписала 26 августа с владельцами «АПК Дон» – немецкими Tonnies Russland Agrar, RKS Agrarbeteiligungs и Tonnies Holding ApS & Co. В рамках сделки будут выкуплены ООО «Агро-Союз ТШ» и «Мясо-Союз Т», которые владеют структурами «АПК Дон», а также права требования по займам «АПК Дон» от действующих акционеров. Ожидается, что сделка будет закрыта в январе 2022 г., сказано в сообщении.

«АПК Дон» — один из крупнейших в России производителей свинины. В 2020 г. компания произвела 112 000 т этого мяса в живом весе, по этому показателю она заняла 11-е место с долей в 2,3%, по данным Национального союза свиноводов. В 2020 г. консолидированная выручка «АПК Дон» составила 10,4 млрд руб., операционная прибыль — 1,6 млрд руб., говорится в сообщении CP Foods.

Эта сделка станет одной из крупнейших на российском сельскохозяйственном рынке за последние несколько лет, говорит председатель Unicorn Capital Сергей Моисеев. По его словам, сопоставимой по размеру сделкой было приобретение группой «Русагро» доли в белгородском холдинге «Агро-Белогорье», эксперты «Ведомостей» оценивали ее сумму в 17 млрд руб.

По оценке Моисеева, CP Foods может войти в топ-5 на российском рынке свинины. По расчетам «Ведомостей», суммарно CP Foods и «АПК Дон» в 2020 г. выпустили 241 900 т, что соответствует 7-му месту в рейтинге союза свиноводов по итогам прошлого года.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный говорит, что CP Foods высоко оценила бизнес «АПК Дона». Он обратил внимание на то, что сумма с учетом долга составляет почти две годовых выручки. Лишь ограниченное число российских инвесторов готовы платить 1,2-1,4 годовой выручки и только в исключительных случаях, поскольку рентабельность сельскохозяйственных предприятий очень волатильна год к году. За вычетом долга стоимость компании составила 8,6 млрд руб.

«АПК Дон» — качественный актив, который включает современные свинокомплексы. Аналогичных предложений в настоящий момент на рынке нет, вероятно поэтому инвесторы готовы были заплатить существенную премию. Рынок свинины уже насыщен российской продукцией, однако дальнейший рост компаниям могут обеспечить экспортные поставки, считает он.

CP Foods входит в таиландский конгломерат CP Group, который помимо сельского хозяйства занимается розничной торговлей и телекоммуникациями. На сайте CP Foods утверждается, что эта компания является крупнейшим иностранным инвестором в российское сельское хозяйство.

С 2006 г. CP Foods работает в России. Ее свинокомплексы расположены в Московской, Калужской и Курской областях. Также она контролирует RBPI Group, которая владеет комплексами в Калининградской и Нижегородской областях. В 2015 г. она приобрела две крупные птицефабрики под Санкт-Петербургом «Северную» и «Войсковицы» за $680 млн. «Северная» занимала 6-е место в рейтинге Национального союза птицеводов среди крупнейших производителей мяса птицы в 2020 г., она выпустила за этот период 262 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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