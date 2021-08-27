Таиландская CP Foods купит российского производителя свинины «АПК Дон»

С 2006 г. CP Foods работает в России. Ее свинокомплексы расположены в Московской, Калужской и Курской областях. Также она контролирует RBPI Group, которая владеет комплексами в Калининградской и Нижегородской областях. В 2015 г. она приобрела две крупные птицефабрики под Санкт-Петербургом «Северную» и «Войсковицы» за $680 млн. «Северная» занимала 6-е место в рейтинге Национального союза птицеводов среди крупнейших производителей мяса птицы в 2020 г., она выпустила за этот период 262 000 т.