Цены на нефть считали неправильно

По версии американского обвинения, именно трейдеры стояли за манипуляциями с ценами на бенчмарки, предоставив Platts искаженные данные. По словам источников, непосредственно к агентству у минюста США претензий нет, регулятор пытается выявить и покарать трейдеров, которые манипулировали ценами на энергоноситель. Источники Reuters говорят, что расследование против трейдеров – это новый фронт в войне против мошенничества и взяточничества на рынке сырья, которую ведет минюст США.