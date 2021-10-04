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Цены на нефть считали неправильно

Минюст США начал расследование в отношении агентства Platts и неназванных трейдеров
Матвей Катков Глеб Мишутин
AFP

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении цен на энергоносители, опубликованных S&P Global Platts – американским информационным агентством, которое также сообщает о ценах на металлы и сельскохозяйственное сырье. Агентство Platts со штаб-квартирой в Лондоне публикует цены, основываясь на данных, которые ему предоставляют трейдеры.

По версии американского обвинения, именно трейдеры стояли за манипуляциями с ценами на бенчмарки, предоставив Platts искаженные данные. По словам источников, непосредственно к агентству у минюста США претензий нет, регулятор пытается выявить и покарать трейдеров, которые манипулировали ценами на энергоноситель. Источники Reuters говорят, что расследование против трейдеров – это новый фронт в войне против мошенничества и взяточничества на рынке сырья, которую ведет минюст США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных