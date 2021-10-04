Цены на нефть считали неправильно

Цены на нефть считали неправильноМинюст США начал расследование в отношении агентства Platts и неназванных трейдеров
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении цен на энергоносители, опубликованных S&P Global Platts – американским информационным агентством, которое также сообщает о ценах на металлы и сельскохозяйственное сырье. Агентство Platts со штаб-квартирой в Лондоне публикует цены, основываясь на данных, которые ему предоставляют трейдеры.
По версии американского обвинения, именно трейдеры стояли за манипуляциями с ценами на бенчмарки, предоставив Platts искаженные данные. По словам источников, непосредственно к агентству у минюста США претензий нет, регулятор пытается выявить и покарать трейдеров, которые манипулировали ценами на энергоноситель. Источники Reuters говорят, что расследование против трейдеров – это новый фронт в войне против мошенничества и взяточничества на рынке сырья, которую ведет минюст США.