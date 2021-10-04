ОПЕК+ не стала форсировать наращивание добычи нефти

Согласно соглашению Россия с ноября может добывать 9,913 млн б/с. С сентября РФ было разрешено добывать 9,7 млн б/с. Кроме того, странам, не выполнившим обязательства по сокращению добычи нефти, необходимо компенсировать перепроизводство до конца года. Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча министров запланированы на 4 ноября.