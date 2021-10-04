ОПЕК+ не стала форсировать наращивание добычи нефти

ОПЕК+ не стала форсировать наращивание добычи нефтиНа рынке сохранятся комфортные цены $70–80 за баррель, полагают аналитики
Министры стран – участниц сделки ОПЕК+ на встрече по итогам заседания мониторингового комитета 4 октября приняли решение придерживаться принятого в июле плана, согласно которому в ноябре добыча нефти будет увеличена на 400 000 баррелей в сутки (б/с).
Согласно соглашению Россия с ноября может добывать 9,913 млн б/с. С сентября РФ было разрешено добывать 9,7 млн б/с. Кроме того, странам, не выполнившим обязательства по сокращению добычи нефти, необходимо компенсировать перепроизводство до конца года. Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча министров запланированы на 4 ноября.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам