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ОПЕК+ не стала форсировать наращивание добычи нефти

На рынке сохранятся комфортные цены $70–80 за баррель, полагают аналитики
Матвей Катков
Несмотря на спекуляции в прессе, рынок не закладывал в текущие ценовые уровни существенного наращивания добычи ОПЕК+ / Максим Стулов / Ведомости

Министры стран – участниц сделки ОПЕК+ на встрече по итогам заседания мониторингового комитета 4 октября приняли решение придерживаться принятого в июле плана, согласно которому в ноябре добыча нефти будет увеличена на 400 000 баррелей в сутки (б/с).

Согласно соглашению Россия с ноября может добывать 9,913 млн б/с. С сентября РФ было разрешено добывать 9,7 млн б/с. Кроме того, странам, не выполнившим обязательства по сокращению добычи нефти, необходимо компенсировать перепроизводство до конца года. Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча министров запланированы на 4 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных