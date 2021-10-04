Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Velle может открыть сеть кофеен с акцентом на растительную продукцию

Заработать на этом будет сложно, считают эксперты
Екатерина Бурлакова
В меню своих кофеен Velle планирует включить напитки на растительном молоке и собственную продукцию / Dream Catchers

Компания по производству растительных продуктов питания Velle начала поиск помещений под кофейни. Об этом «Ведомостям» рассказал консультант, работавший с ней. Эту информацию подтвердил Артур Сираканян, основатель фонда Onyx, которому принадлежит Velle. По его словам, компания намерена создать «уникальную для России концепцию кофейни, где все напитки будут подаваться только с растительным молоком собственного производства». Он рассчитывает, что первое заведение заработает в I квартале 2022 г. в Москве. Если пилотный проект окажется успешным, то количество кофеен будет увеличено до 10. Вложения в пилотную точку и разработку концепции Сираканян оценивает в 8–10 млн руб. Следовательно, весь проект обойдется компании до 100 млн руб. Сейчас Velle рассматривает ключевые торговые центры для открытия первого заведения, включая «Авиапарк», «Метрополис», «Афимолл» и др., утверждает Сираканян. В них на запросы «Ведомостей» не ответили.

Velle основал создатель брендов порошковых напитков Invite и каш «Быстров» Сергей Выходцев в 2004 г. Компания занимается производством продуктов питания на растительной основе (овсяные и кокосовые йогурты, десерты, молоко и т. д.). Свою долю на рынке растительных йогуртов она оценивает примерно в 70%. Выручка ООО «Велле» в 2020 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила 284 млн руб., чистый убыток – 77 млн руб. В прошлом году Velle приобрел фонд Onyx, акционером и основателем которого является Сираканян. Он также владеет компанией K Capital, которая до 2020 г. управляла несколькими проектами бизнесмена Александра Колобова, в том числе сетями «Шоколадница» и Burger King.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных