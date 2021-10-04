Velle может открыть сеть кофеен с акцентом на растительную продукцию

Компания по производству растительных продуктов питания Velle начала поиск помещений под кофейни. Об этом «Ведомостям» рассказал консультант, работавший с ней. Эту информацию подтвердил Артур Сираканян, основатель фонда Onyx, которому принадлежит Velle. По его словам, компания намерена создать «уникальную для России концепцию кофейни, где все напитки будут подаваться только с растительным молоком собственного производства». Он рассчитывает, что первое заведение заработает в I квартале 2022 г. в Москве. Если пилотный проект окажется успешным, то количество кофеен будет увеличено до 10. Вложения в пилотную точку и разработку концепции Сираканян оценивает в 8–10 млн руб. Следовательно, весь проект обойдется компании до 100 млн руб. Сейчас Velle рассматривает ключевые торговые центры для открытия первого заведения, включая «Авиапарк», «Метрополис», «Афимолл» и др., утверждает Сираканян. В них на запросы «Ведомостей» не ответили.