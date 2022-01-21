Эксперты констатировали «угольный ренессанс» в 2021 году вопреки декарбонизации

Эксперты констатировали «угольный ренессанс» в 2021 году вопреки декарбонизацииНо в перспективе доля угля в глобальном энергобалансе продолжит снижаться
Выработка электроэнергии с применением угля в мире в 2021 г. вопреки давлению климатической повестки продемонстрировала беспрецедентный рост, говорится в обзоре EY от 20 января, подготовленном на основе данных Международного энергетического агентства (МЭА). Она увеличилась почти на 9%, достигнув исторического максимума, превысив отметку в 10 000 ТВтч.
При этом выработка газовой генерации и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) росла ощутимо медленнее: на 2,1% и 6,2% соответственно.
В обзоре отмечается, что общее производство электроэнергии теплоэлектростанциями (ТЭС) за 2021 г. увеличилось почти на 6% (или 980 ТВтч), что стало самым стремительным ростом с 2010 г.
Аналитики EY напоминают, что 2021 г. стал исключительным для энергорынков на фоне быстрого роста спроса на электроэнергию, неблагоприятных условий для ВИЭ и резкого роста цен на газ («Ведомости» неоднократно писали об этом). При этом энергосектор уже оправился от потерь ковидного 2020 г., в результате спрос на электроэнергию в 2021 г. вырос на 6,2% к предыдущему году. Рекордный рост годового потребления в абсолютном выражении (более чем на 1500 ТВтч) произошел благодаря активному восстановлению ключевых экономик и погодным условиям – более холодной зиме и теплому лету. В частности, в Европе и на американском континенте энергопотребление выросло на 4,4% и 3,8% соответственно, достигнув уровней допандемийного 2019 г. А в странах Азиатско-Тихоокеанского региона даже превысило этот уровень, преимущественно за счет Китая и Индии.
«Эксперты полагают, что неожиданный ренессанс потребления угля в электроэнергетике – явление временное», – говорится в обзоре. Рост угольной генерации, исходя из данных МЭА, стабилизируется на уровне, близком к прошлогодним значениям. В 2022-2024 гг. потребление угля в энергетике будет оставаться примерно на уровне 10 000 ТВтч, в то время как ВИЭ вырастет с текущих 8300 ТВтч до почти 9700.
«На этом фоне отраслевой уровень выбросов, который в 2021 г. достиг нового исторического максимума в 13 млрд т СО2-эквивалента (+6,8% к предыдущему году), в ближайшие три года, по мнению МЭА, также не претерпит кардинальных изменений», – следует из обзора.
Спрос и цены на уголь начали расти вслед за спотовыми котировками газа летом 2021 г. В результате ТЭС вынуждены были переходить на более дешевые источники топлива – уголь и мазут.
«В данном случае экономические факторы превалировали над экологической повесткой», – сказал «Ведомостям» руководитель международной практики КПМГ Антон Усов.
Ценовой пик пришелся на 5 октября 2021 г., когда, по данным биржи ICE, в Роттердаме (Нидерланды) стоимость энергетического угля достигла отметки в $246,5 за 1 т. Примерно в это же время фиксировался рекордный всплеск спотовых цен на газ, которые на голландском хабе TTF вплотную приблизились к $2000 за 1000 куб. м (в декабре установили абсолютный исторический максимум в $2200). На 21 января 2022 г., по данным ICE, январский фьючерс на поставку угля в порт Роттердама стоит около $150/т.
Рост потребления угля в электроэнергетике в 2021 г. совпал с ужесточением экологических требований на фоне декарбонизации. По итогам климатической конференции ООН, прошедшей в Глазго в ноябре 2021 г., официальный отказ от полного использования угля закреплен не был. Индия, являющаяся вторым в мире импортером этого вида топлива, настояла на замене в финальном документе формулировки о «постепенном прекращении» на «постепенное сокращение» использования угля на горизонте 2030-2040 гг. Тем не менее почти 50 стран официально объявили о полном отказе от угля к 2040 г.
Вместе с тем, по оценкам Усова из КПМГ, пик спроса на уголь еще не пройден. По его мнению, он наступит в ближайшие пять лет.
«Вероятнее всего, зеленая повестка в обозримом будущем будет оставаться актуальной, продолжит развиваться международный рынок квот на выбросы СО2, поэтому угольная электрогенерация будет все менее экономически целесообразной», – отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.
Угольная генерация в России
В России доля угольных ТЭС в последние годы планомерно падает, а газовых – растет. По оценкам «ВТБ капитала», на угольные энергоблоки в 2020 г. приходилось около 16% от общей установленной мощности электростанций, их доля в общей выработке была несколько ниже (порядка 13%). По данным Системного оператора (СО) ЕЭС России, на 1 января 2022 г. установленная мощность ТЭС составила 166,4 ГВт (данные по доле угольных станций не приводятся). В октябре 2021 г. замминистра энергетики Павел Сниккарс оценивал долю угольной генерации в РФ в 12,5-13%. И прогнозировал, что к 2050 г. она снизится до 4,5%.
В 2021 г. из-за повышенного спроса на уголь в мире в отдельных регионах России спрос и цены на него также начали расти. В декабре после жалобы журналистки с Алтая президенту Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции о проблемах муниципалитетов с закупками угля из-за его дороговизны в республике даже возбудили уголовное дело. Но на энергокомпаниях это отразилось в меньшей степени.
В частности, заместитель гендиректора «Т плюса» Денис Уланов сообщил «Ведомостям», что подорожание топлива не повлияло на работу компании: «У нас были до роста цен на рынке заключены договоры, в том числе и на многолетней основе. «Т плюс» также обеспечен надежным газоснабжением». Топ-менеджер добавил, что постепенный отказ от угля в энергогенерации в пользу более экологичных видов топлива, по его мнению, неизбежен.
«Проблем с поставками угля у нас не было, так как компания работает с поставщиками по долгосрочным контрактам – поставки идут стабильно. На всех станциях всегда обеспечены запасы с превышением нормативных требований», – сообщил «Ведомостям» представитель Сибирской генерирующей компании. Представитель «Юнипро» также сказал, что компания не испытывала проблем с закупками угля в 2021 г.
Сложности были у «Русгидро». «Из-за роста цен на энергетический уголь на мировом рынке поставщики отдают приоритет отгрузке на экспорт, и на внутренний рынок он поставляется по остаточному принципу», – пояснил «Ведомостям» представитель компании.
Представитель «Юнипро» также сказал, что компания не испытывала проблем с закупками угля в 2021 г. «Ведомости» направили запросы в «Интер РАО», «Евросибэнерго», «Газпромэнергохолдинг».