Эксперты констатировали «угольный ренессанс» в 2021 году вопреки декарбонизации

Аналитики EY напоминают, что 2021 г. стал исключительным для энергорынков на фоне быстрого роста спроса на электроэнергию, неблагоприятных условий для ВИЭ и резкого роста цен на газ («Ведомости» неоднократно писали об этом). При этом энергосектор уже оправился от потерь ковидного 2020 г., в результате спрос на электроэнергию в 2021 г. вырос на 6,2% к предыдущему году. Рекордный рост годового потребления в абсолютном выражении (более чем на 1500 ТВтч) произошел благодаря активному восстановлению ключевых экономик и погодным условиям – более холодной зиме и теплому лету. В частности, в Европе и на американском континенте энергопотребление выросло на 4,4% и 3,8% соответственно, достигнув уровней допандемийного 2019 г. А в странах Азиатско-Тихоокеанского региона даже превысило этот уровень, преимущественно за счет Китая и Индии.