Подключение населения к электросетям может подорожать в 140 раз

Подключение населения к электросетям может подорожать в 140 разТакой проект постановления правительства разработало Минэнерго
Подключение к электросетям для населения может подорожать почти в 140 раз. Максимальная сумма за присоединение мощности в 15 кВт вырастет с 550 руб. до 75 000 руб. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного Минэнерго, с которым ознакомились «Ведомости». В случае одобрения нововведение может вступить в силу 1 июля 2022 г. До этой даты ФАС должна доработать свои нормативные акты в соответствии с данным постановлением, следует из документа.
Документ разработан в качестве подзаконного акта к закону об отмене льгот для бизнеса по подключению к энергосистеме (техприсоединению). Госдума, несмотря на активное противодействие ведущих бизнес-объединений, приняла его в третьем чтении в конце января 2022 г. 10 февраля его рассмотрит профильный комитет Совета Федерации (СФ) по экономической политике, а на пленарной сессии 11 февраля он может быть одобрен (далее он отправится на подпись президента). Возглавляющий комитет сенатор Андрей Кутепов говорил «Ведомостям», что закон будет поддержан, а источник в СФ уточнял, что возвращать его в Госдуму на доработку не планируется.
Закон предусматривает поэтапную отмену льготного подключения мощностей до 150 кВт к электросетям, как правило использующимися малым и средним бизнесом (МСП). С октября 2017 г. бизнес не оплачивает так называемую «последнюю милю», то есть расходы на строительство сетей от существующих энергообъектов до присоединяемого оборудования. С 1 июля 2022 г. потребители должны будут оплачивать половину указанных затрат, а с 1 января 2023 г. – 100%. Кроме того, закон разрешает энергетикам с 1 января 2024 г. включать в цену техприсоединения так называемую инвестиционную составляющую при подключении оборудования мощностью более 150 кВт (такую возможность власти отменили в 2011 г.).
Но изменения, как выяснилось, также коснутся и физических лиц, на которых приходится подавляющее число техприсоединений мощностью до 15 кВт.
Из проекта постановления правительства к уже фактически принятому закону следует, что максимальная стоимость подключения микрогенерации и оборудования физлиц до 15 кВт вырастет до 5000 руб. за 1 кВт мощности. Но даже такой льготный тариф можно будет получить только при ряде условий: подключается только один источник электроснабжения (кабель), а расстояние до границ участка составляет менее 300 метров в городе и 500 – в сельской местности. Для льготных категорий граждан: многодетных семей, пенсионеров, ветеранов ВОВ и проч. –максимальную стоимость подключения ограничат 1000 руб. При этом условия, описанные выше, сохраняются и для них.
Ранее управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко пояснял «Ведомостям», что плата за подключение объектов мощностью до 15 кВт регулируется Правилами техприсоединения, утвержденными постановлением правительства №861 от 2004 г., устанавливающими максимальный тариф для такой мощности в 550 руб. Таким образом, максимальная плата за техприсоединение оборудования мощностью в 15 кВт вырастет до 75 000 руб. (из расчета 5000 руб. за каждый кВт).
То, что Минэнерго предлагает повысить стоимость подключения к электросетям для населения, подтвердила 4 февраля замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. «Если мы говорим о повышении до 5 000 руб., то это только та категория граждан, которая не относится к льготникам. Для них, да, стоимость подключения, мы предполагали, должна быть до 5 000 руб. за 1 кВт. Вот такая в данный момент заложена конструкция в постановление правительства, мы планируем разместить на общественное обсуждение проект постановления в понедельник, и он будет проходить все процедуры», – сказала Бондаренко на заседании комитета СФ (цитата по «Прайм»).
Министр энергетики Николай Шульгинов, слова которого передала пресс-служба ведомства, заявил, что приведенные цифры – предварительная оценка со стороны экспертного сообщества. «Стоимость техприсоединения будет определена постановлением правительства, которое еще будет проходить все необходимые этапы общественного обсуждения. Решение о стоимости присоединения, в том числе для населения, будет приниматься на уровне правительства к моменту выхода соответствующего нормативного акта. Говорить о том, что решение принято, еще рано», – сказал он.
По данным «Россетей», в 2021 г. было осуществлено 349 000 подключений суммарной мощностью 16620 МВт. Из них подавляющая часть (322 000 подключений) пришлась именно на заявки до 15 кВт.
Бизнес оценивал дополнительные расходы на подключение оборудования до 150 кВт в 14 млрд руб. ежегодно, более 150 кВт – порядка 40 млрд руб. Возглавляющий «Опору России» Александр Калинин сказал «Ведомостям», что дополнительные расходы населения при отмене льгот составят порядка 10 млрд руб. только по территории «Россетей», без учета других сетевых компаний.
«Больших городов это не коснется вообще, изменения затронут в основном индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — отметил Кутепов.
Сенатор добавил, что постановление правительства, разработанное Минэнерго, «даст субъектам достаточно возможностей идти навстречу потребителям» при формировании стоимости подключения. То есть позволит частично субсидировать подключение из региональных бюджетов. Впрочем, на это еще нужно найти деньги, что для регионов не всегда просто, заметил Калинин.
Размер оплаты с высокой долей вероятности еще могут снизить в процессе обсуждения проекта постановления, считает руководитель НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. «Во-первых, у нас не так плохи дела в электроэнергетике, чтобы нагружать граждан дополнительными поборами. Во-вторых, есть задача выполнить нацпроект “Жилье и городская среда”, а около половины тех квадратных метров, которые вводятся в строй, – это ИЖС. И в-третьих, правительством уже разрабатываются программы поддержки для ИЖС, которые должны включать и льготное техприсоединение», – сказала она «Ведомостям».
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС.