Подключение населения к электросетям может подорожать в 140 раз

То, что Минэнерго предлагает повысить стоимость подключения к электросетям для населения, подтвердила 4 февраля замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. «Если мы говорим о повышении до 5 000 руб., то это только та категория граждан, которая не относится к льготникам. Для них, да, стоимость подключения, мы предполагали, должна быть до 5 000 руб. за 1 кВт. Вот такая в данный момент заложена конструкция в постановление правительства, мы планируем разместить на общественное обсуждение проект постановления в понедельник, и он будет проходить все процедуры», – сказала Бондаренко на заседании комитета СФ (цитата по «Прайм»).