Энергетики хотят отключить свет «серым» майнерам

В сентябре о проблеме незаконных майнинговых ферм в правительство и президенту Владимиру Путину жаловался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он писал, что в 2021 г. потребление электроэнергии населением в регионе превысит уровень предыдущего года на 159% («Ведомости» рассказывали об этом 13 октября). Если в последние четыре года население области в среднем потребляло 5,9 млрд кВт ч в год, то только за первое полугодие 2021 г. – 4,7 млрд кВт ч., указывал глава региона. При этом балансы электроэнергии, учтенные схемой и программой развития области на 2022–2026 гг., предусматривали рост энергопотребления по итогам 2021 г. всего на 2,8%.