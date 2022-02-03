Энергетики хотят отключить свет «серым» майнерам

Энергетики хотят отключить свет «серым» майнерамОни провоцируют аварии и приносят убытки электросетям
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК) предложила разрешить энергетикам отключать нелегальных майнеров криптовалют от электроснабжения. Такое письмо было направлено 2 февраля в комитет Госдумы (ГД) по энергетике и позднее опубликовано на сайте организации.
В документе глава ассоциации Наталья Невмержицкая настаивает на том, чтобы закрепить в нормативной базе понятие «бытовое потребление электроэнергии», четко обозначив, что оно не может осуществляться с целью извлечения прибыли. Соответствующие поправки предлагается внести в Жилищный либо в Гражданский кодекс.
Механизм легального отключения майнеров-нелегалов от электричества предлагается реализовать через договор техприсоединения к сетям. В нем, считает Невмержицкая, обязательно должна фиксироваться цель использования электричества (например, бытовая). В случае «отклонения от заявленной цели» должна быть возможность отключить потребителя. А в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) нужно предусмотреть ответственность за использование электроснабжения не по назначению, а также за неоднократное непредоставление доступа энергетикам для осмотра электроустановки, считают в ассоциации.
«Незаконный майнинг, в случае установления фермы в жилом доме (или на иных объектах граждан – в гаражах, на садовых участках), влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей, так как бытовая сеть не рассчитана на большие нагрузки, связанные с сверхвысоким энергопотреблением», – поясняет Невмержицкая.
Она также указывает, что предложения позволят избежать незаконного использования электроэнергии, поставляемой населению по субсидируемым тарифам, не только для майнинга, но и в других коммерческих целях (для лесопилок, швейных мастерских и т. д.). В письме также предлагается обязать интернет-провайдеров предоставлять IP-адреса майнеров электросетевым компаниям и гарантирующим поставщикам (основные энергосбыты регионов, обязанные снабжать население).
В России майнинг криптовалют не запрещен, но и законодательной базы, регулирующей этот вид деятельности, пока нет (ЦБ выступает за полный запрет такой деятельности в стране). При этом спрос на майнинговые мощности растет. По данным Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), на начало 2022 г. майнеры в России использовали около 1,2 ГВт мощностей. Абсолютный рекорд потребления, установленный в декабре 2021 г., – 161,4 ГВт.
По прогнозам исполнительного директора РАКИБ Александра Бражникова, к концу года потребность вырастет до 2,5 ГВт. Гендиректор компании BitRiver (крупнейший оператор дата-центров для майнинга) Игорь Рунец сообщил «Ведомостям», что количество подключенных устройств на предприятиях компании в 2021 г. составило около 60 000 единиц и к концу 2021 г. превысит 200 000. По его словам, потребляемая ЦОДами компании мощность в РФ вырастет с текущих 250 МВт до 600 МВт.
Но в данном случае речь идет именно о промышленном майнинге, уточняет Бражников. «Судить о коммерческом использовании электроэнергии гражданами, в том числе и на майнинг, можно, исходя из объемов потребления домохозяйства намного выше среднего уровня (например, свыше 1500 кВт ч в месяц в отсутствии электроотопления)», – пишет Невмержицкая. По оценкам Бражникова, совокупная доля «серых» майнеров не превышает 15-20% в объеме энергопотребления на эти цели. Далеко не все могут себе позволить такой бизнес, поясняет он: контейнер для майнинга на 1 МВт мощности (270-300 майнинговых аппаратов) стоит 100-300 млн руб. в зависимости от продуктивности оборудования.
Сколько вешать в киловаттах
Проблема роста потребления электроэнергии майнерами в России и их влияние на электроэнергетику обсуждается на разных уровнях с осени 2021 г. После того, как власти Китая летом 2021 г. ввели запрет на майнинг криптовалют на фоне энергодефицита, предприниматели стали переносить вычислительные мощности в другие государства, в том числе и в Россию.
В сентябре о проблеме незаконных майнинговых ферм в правительство и президенту Владимиру Путину жаловался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он писал, что в 2021 г. потребление электроэнергии населением в регионе превысит уровень предыдущего года на 159% («Ведомости» рассказывали об этом 13 октября). Если в последние четыре года население области в среднем потребляло 5,9 млрд кВт ч в год, то только за первое полугодие 2021 г. – 4,7 млрд кВт ч., указывал глава региона. При этом балансы электроэнергии, учтенные схемой и программой развития области на 2022–2026 гг., предусматривали рост энергопотребления по итогам 2021 г. всего на 2,8%.
Кобзев просил правительство ввести дифференциацию тарифов по принципу «чем больше потребляешь, тем дороже кВт ч», по примеру системы, уже действующей в Крыму и Севастополе. Поскольку сложившаяся ситуация, по его словам, приводит к существенным нагрузкам на электросети «с рисками развития аварий и чрезвычайных ситуаций» и усугубляет проблему перекрестного субсидирования в энергетике. Источник «Ведомостей», близкий к Минэнерго, говорит, что на подпольных майнеров также поступали жалобы из субъектов Северного Кавказа. А представитель ассоциации ГП и ЭСК отмечает всплеск активности майнинга в 2021-2022 гг. также в Красноярском крае.
Помимо риска отказа электрооборудования из-за перегрузок на низком напряжении, энергетики несут прямые убытки из-за серых майнеров.
«ГП вынужден докупать на рынке по нерегулируемым (рыночным. – "Ведомости") ценам объем электроэнергии для покрытия внепланового спроса населения», – поясняет представитель ассоциации ГП и ЭСК. Рыночные оптовые цены выше стоимости электроэнергии, приобретаемой ГП по регулируемым договорам и учтенной в тарифах населения. Эти убытки гарантирующий поставщик, по его словам, сможет компенсировать только через 2 года «в последующие тарифные периоды».
После бурных дискуссий в кабинете министров и парламенте в декабре 2021 г. было принято постановление, дающее право регионам самостоятельно устанавливать тарифы для физлиц в зависимости от объемов потребления. Впрочем, пока ни один регион, включая Иркутскую область, не объявил о введении у себя таких тарифов. Для этого ФАС должна разработать методику. 1 февраля 2022 г. антимонопольная служба сообщала, что она все еще обсуждается с федеральными и региональными органами власти, экспертным сообществом и потребителями.
Ранее Совет производителей энергии (объединение крупных генерирующих компаний) предлагал устанавливать повышенный тариф за объемы «сверх разумных для бытового потребления», а в Сообществе потребителей энергии (лобби крупных энергоемких предприятий) называли конкретную планку для домохозяйства: 7000–7500 кВт ч в месяц, что в 20–25 раз больше среднего потребления населением.
Представитель Минэнерго не стал оценивать предложения Ассоциации ГП и ЭСК, отметив, что министерство «выступает за законодательное регулирование майнинга». Похожая позиция и у «Совета рынка» (регулятор энергорынков). «Учитывая, что майнинг – это деятельность, направленная на извлечение прибыли, использование субсидируемых тарифов для населения в таких случаях необоснованно. Кроме того, это может привести к росту и без того предельно высокого уровня перекрестного субсидирования (заниженные тарифы населения сейчас компенсируются повышенными ценами для промышленных потребителей. – "Ведомости")», – заявил его представитель «Ведомостям».
Представитель «Системного оператора ЕЭС» (диспетчер энергосистем) сказал, что проблема нелегального майнинга «находится в сфере ответственности энергосбытовых компаний».
«Ведомости» также направили запрос в «Россети».
Руководитель направления по водороду и энергоэффективности Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников отмечает, что подпольный майнинг вряд ли может спровоцировать проблемы на уровне энергосистемы, но несомненно вредит электрическим сетям низкого напряжения. Условия для бытового майнинга, по его словам, в России идеальные: он не так заметен для энергетиков (в отличие от более энергозатратных бизнесов, таких как пекарня), а стоимость электроэнергии для населения еще с советских времен субсидируется за счет промышленных потребителей.
«Все это открывает возможности для злоупотреблений. Не только в Иркутской области, где исторически самая дешевая электроэнергия для населения, но и во всех регионах, в которых соотношение средних зарплат и цены за электроэнергию делает интересным размещение майнинговой фермы в квартире: ХМАО, Ямал, Москва, Сахалин», – резюмировал он.