Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Президенту и правительству пожаловались на майнеров криптовалют

Из-за майнинга в Иркутской области могут начаться перебои с энергоснабжением
Александр Волобуев Матвей Катков Владимир Дзагуто
Чтобы бороться с энергопотреблением майнеров, губернатор Иркутской области предлагает курирующему ТЭК вице-премьеру дифференцировать тарифы для населения / Максим Стулов / Ведомости

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в конце сентября написал письмо курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку с жалобой на подпольных майнеров криптовалюты (копия документа есть у «Ведомостей»). В письме подчеркивается, что в 2021 г. потребление электроэнергии населением в регионе превысит уровень прошлого года на 159%. В последние четыре года население региона в среднем потребляло 5,9 млрд кВт ч, а только за первое полугодие 2021 г. – 4,7 млрд кВт ч. При этом, пишет губернатор, балансы электроэнергии, учтенные схемой и программой развития области на 2022–2026 гг., предусматривали рост энергопотребления в текущем году всего на 2,8% к 2020 г. На 1,4% домохозяйств в регионе приходится 26% всего объема потребления электроэнергии населением, отметил Кобзев.

Энергопотребление населения в Иркутской области действительно резко растет, за январь – июль 2021 г. оно увеличилось на 13,1% и превысило 5 млрд кВт ч, следует из презентации Иркутского РДУ «Системного оператора ЕЭС» (СО; диспетчер энергосистем), с которой ознакомились «Ведомости». В 2020 г. в тот же период рост составлял 2,2%, в 2019 г. – 3,3%.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных