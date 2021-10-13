Президенту и правительству пожаловались на майнеров криптовалют

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в конце сентября написал письмо курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку с жалобой на подпольных майнеров криптовалюты (копия документа есть у «Ведомостей»). В письме подчеркивается, что в 2021 г. потребление электроэнергии населением в регионе превысит уровень прошлого года на 159%. В последние четыре года население региона в среднем потребляло 5,9 млрд кВт ч, а только за первое полугодие 2021 г. – 4,7 млрд кВт ч. При этом, пишет губернатор, балансы электроэнергии, учтенные схемой и программой развития области на 2022–2026 гг., предусматривали рост энергопотребления в текущем году всего на 2,8% к 2020 г. На 1,4% домохозяйств в регионе приходится 26% всего объема потребления электроэнергии населением, отметил Кобзев.