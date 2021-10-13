Президенту и правительству пожаловались на майнеров криптовалют

Президенту и правительству пожаловались на майнеров криптовалютИз-за майнинга в Иркутской области могут начаться перебои с энергоснабжением
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в конце сентября написал письмо курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку с жалобой на подпольных майнеров криптовалюты (копия документа есть у «Ведомостей»). В письме подчеркивается, что в 2021 г. потребление электроэнергии населением в регионе превысит уровень прошлого года на 159%. В последние четыре года население региона в среднем потребляло 5,9 млрд кВт ч, а только за первое полугодие 2021 г. – 4,7 млрд кВт ч. При этом, пишет губернатор, балансы электроэнергии, учтенные схемой и программой развития области на 2022–2026 гг., предусматривали рост энергопотребления в текущем году всего на 2,8% к 2020 г. На 1,4% домохозяйств в регионе приходится 26% всего объема потребления электроэнергии населением, отметил Кобзев.
Энергопотребление населения в Иркутской области действительно резко растет, за январь – июль 2021 г. оно увеличилось на 13,1% и превысило 5 млрд кВт ч, следует из презентации Иркутского РДУ «Системного оператора ЕЭС» (СО; диспетчер энергосистем), с которой ознакомились «Ведомости». В 2020 г. в тот же период рост составлял 2,2%, в 2019 г. – 3,3%.