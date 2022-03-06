Власти Красноярского края вернулись к идее строительства железной дороги до аэропорта

В феврале и начале марта российские авиакомпании столкнулись с санкционным давлением Евросоюза (ЕС) и США из–за начала специальной военной операции России на Украине. ЕС полностью закрыл небо для российских перевозчиков, а также запретил поставлять в РФ воздушные суда, запчасти и сервис, а также предписал лизинговым компаниям до конца марта отозвать все самолеты у эксплуатантов из России. Авиакомпании столкнулись с риском ареста своих самолетов за рубежом, из–за чего S7 и «Аэрофлот» уже объявили о приостановке выполнения всех международных рейсов.