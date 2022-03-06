Власти Красноярского края вернулись к идее строительства железной дороги до аэропорта

Власти Красноярского края вернулись к идее строительства железной дороги до аэропортаОна может стать частью нового грузового авиахаба
Власти Красноярска, руководство международного аэропорта «Красноярск» (Емельяново) и «Российские железные дороги» (РЖД) вернулись к проекту строительства железнодорожной ветки от станции Бугач до воздушной гавани. Об этом рассказал на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) гендиректор аэропорта «Красноярск» Андрей Метцлер.
Планы по строительству 34–километровой железной дороги до международного аэропорта «Красноярск» обсуждались еще в 2017 г. На тот момент речь шла только о доставке грузов в аэропорт. Год спустя, в 2018 г., проект решили адаптировать под грузо-пассажирское движение. Но затем отложили его в долгий ящик на фоне нехватки финансирования и неочевидной окупаемости.
Теперь проект может возродиться: финмодель строительства двухпутной железнодорожной ветки передана на экспертизу в РЖД, проводится подготовка земельных участков под будущую трассировку, сообщил гендиректор красноярского аэропорта. Впрочем, еще предстоит получить положительное заключение РЖД. После чего, по его словам, будут окончательно определены сроки строительства.
Предполагается, что такой «городской электричкой» будут пользоваться авиапассажиры, работники аэропорта и прилегающих предприятий, а также жители ближайших населенных пунктов, рассказал Метцлер. Ориентировочный объем пассажирского трафика – 56 000 человек в год. По его словам, для пассажиров дорога до аэропорта будет занимать не более 49 минут против 2 часов на автобусе. Также проект предусматривает строительство дополнительных остановочных пунктов.
В 2021 г. красноярский аэропорт побил исторический рекорд авиатрафика за 41 год своего существования, обслужив 2,7 млн человек, свидетельствуют данные на сайт аэропорта. Большая часть пассажиров (960 000 человек) – на линии Москва – Красноярск – Москва. В 2022 г., по словам Метцлера, пассажиропоток планируется увеличить еще на 10% до 3 млн пассажиров.
Впрочем, железнодорожную ветку планируется построить преимущественно для доставки в аэропорт грузов. «В районе аэропорта сосредоточено много потребителей грузов. Например, котельная аэропорта Красноярска, которая потребляет более 16 000 т угля и порядка 300 000 т керосина в год, инертные материалы», – говорит он.
Кроме того, железнодорожная линия, по словам Метцлера, может стать частью проекта по созданию мультимодального транспортного хаба.
Топ–менеджер пояснил, что сегодня большая часть транзитных грузов из–за рубежа сначала доставляется в Москву авиатранспортом и оттуда уже едет к конечному получателю по железным либо автомобильным дорогам. «Но именно мы (аэропорт Красноярска) являемся центральной точкой на пути движения всех товаров из Юго–Восточной Азии и Китая в Западную Европу», – отметил Метцлер.
Идею создания в Красноярске грузового авиахаба с «ЭРА Групп» (контролируется компанией «КрасИнвест»), которая сегодня управляет международным аэропортом Красноярска, губернатор края Александр Усс обсуждал еще в 2020 г. Для реализации проекта планируется создать на территории аэропортов Красноярск и Черемшанка особую экономическую зону. Инвестиции в проект ранее оценивались в 35 млрд руб., обновленную оценку Метцлер не привел. По его словам, РЖД готова софинансировать порядка 12%, необходимых для реализации проекта. «Ведомости» направили запрос в РЖД.
В июне 2021 г. в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение между авиахолдингом «Волга-Днепр» и администрацией красноярского аэропорта, конкретизирующее планы по созданию грузового авиахаба. К воплощению этой идеи в мае прошлого года также присоединился «Аэрофлот», для которого аэропорт в Красноярске стал вторым базовым наряду с московским «Шереметьево».
«Ведомости» направили запросы в «Аэрофлот» и группу «Волга-Днепр».
Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой на КЭФ сообщил, что с учетом того, что проект строительства железнодорожной ветки будет завязан с городской железной дорогой, его экономика «может существенно улучшиться, что позволит претендовать на госфинансирование».
На КЭФ–2022 председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин и начальник Красноярской железной дороги (филиал РЖД) Алексей Туманин подписали соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2022–2024 гг., один из пунктов – проработка возможности строительства грузо-пассажирской железнодорожной линии до аэропорта.
В феврале и начале марта российские авиакомпании столкнулись с санкционным давлением Евросоюза (ЕС) и США из–за начала специальной военной операции России на Украине. ЕС полностью закрыл небо для российских перевозчиков, а также запретил поставлять в РФ воздушные суда, запчасти и сервис, а также предписал лизинговым компаниям до конца марта отозвать все самолеты у эксплуатантов из России. Авиакомпании столкнулись с риском ареста своих самолетов за рубежом, из–за чего S7 и «Аэрофлот» уже объявили о приостановке выполнения всех международных рейсов.
По словам гендиректора «Infoline–аналитики» Михаила Бурмистрова, с точки зрения пассажирского движения логика соединения аэропортов и городской железнодорожной сети является «очень перспективной». Не менее актуален, по его мнению, проект и в условиях вынужденной быстрой переориентации грузопотоков с Запада на Восток.
Связь аэропорта Красноярска с Транссибом позволит эффективнее использовать грузовые мощности аэропорта, бизнес-модель которого «завязана на трансферный потенциал маршрутов из Азии в Европу и Северную Америку», добавила младший директор рейтингов нефинансовых компаний НРА Алла Юрова. «Потенциал проекта зависит от скорости восстановления российской экономики и возможностей других видов транспорта для организации перевозок из красноярского логистического хаба. Ориентация на Азию в текущих реалиях возрастает», – подчеркнула она.
По оценкам Бурмистрова, в текущих условиях стоимость однопутной грузопассажирской электрифицированной линии протяженностью около 34 км составит не менее 16 млрд руб., срок окупаемости – около 25 лет. «Частные инвестиции в такой проект привлечь не удастся, поэтому финансирование может осуществляться только из федерального бюджета и, возможно, с незначительным участием РЖД», – резюмировал он.