Американские компании отказываются от драгоценных камней из России

Американские компании отказываются от драгоценных камней из РоссииЭто может усугубить дефицит на рынке и вызвать очередной скачок цен на 20–25%
Американская ювелирная компания Tiffany & Co (принадлежит концерну Moet Hennessy Louis Vuitton, LVMH) отказывается от российских алмазов и бриллиантов. «Tiffany приостанавливает покупку российских неограненных алмазов, а также бриллиантов российского происхождения вне зависимости от того, где они были огранены», – заявил 25 марта представитель компании (цитата по MarketWatch).
Запрет распространяется на камни, добытые в России с 21 марта 2022 г. Компания поручила поставщикам прекратить закупку российских необработанных алмазов массой от 0,18 карата от имени Tiffany и разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты (весом менее 1/5 карата), уточняло Bloomberg. Американская компания не сообщила, будет ли покупать алмазы, добытые до 21 марта, которые находятся в процессе огранки, и будут ли в ее магазинах продаваться российские камни, произведенные до установленной даты.