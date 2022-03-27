Американские компании отказываются от драгоценных камней из России

Запрет распространяется на камни, добытые в России с 21 марта 2022 г. Компания поручила поставщикам прекратить закупку российских необработанных алмазов массой от 0,18 карата от имени Tiffany и разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты (весом менее 1/5 карата), уточняло Bloomberg. Американская компания не сообщила, будет ли покупать алмазы, добытые до 21 марта, которые находятся в процессе огранки, и будут ли в ее магазинах продаваться российские камни, произведенные до установленной даты.