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Американские компании отказываются от драгоценных камней из России

Это может усугубить дефицит на рынке и вызвать очередной скачок цен на 20–25%
Василий Милькин
В России более 90% добычи алмазов приходится на «Алросу» / Андрей Гордеев / Ведомости

Американская ювелирная компания Tiffany & Co (принадлежит концерну Moet Hennessy Louis Vuitton, LVMH) отказывается от российских алмазов и бриллиантов. «Tiffany приостанавливает покупку российских неограненных алмазов, а также бриллиантов российского происхождения вне зависимости от того, где они были огранены», – заявил 25 марта представитель компании (цитата по MarketWatch).

Запрет распространяется на камни, добытые в России с 21 марта 2022 г. Компания поручила поставщикам прекратить закупку российских необработанных алмазов массой от 0,18 карата от имени Tiffany и разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты (весом менее 1/5 карата), уточняло Bloomberg. Американская компания не сообщила, будет ли покупать алмазы, добытые до 21 марта, которые находятся в процессе огранки, и будут ли в ее магазинах продаваться российские камни, произведенные до установленной даты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных