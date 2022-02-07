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Дефицит алмазов будет поддерживать высокие цены на бриллианты

Добыча еще пять лет не выйдет на допандемийный уровень 2019 года
Василий Милькин
По оценке «Алросы», добыча алмазов в мире в ближайшие годы будет держаться на уровне около 120 млн карат / Андрей Гордеев / Ведомости

Мировая добыча алмазов не сможет достичь уровня допандемийного 2019 года в ближайшие пять лет, следует из обзора Bain & Company, с которым ознакомились «Ведомости». По оценке аналитиков консалтинговой компании, в 2021 г. мировое производство алмазов выросло на 4,5% до 116 млн карат. В 2022 г. добыча может увеличиться до более чем 120 млн карат. Но она все же не достигнет показателей 2019 г. в 139 млн карат, прогнозирует Bain.

Авторы обзора обращают внимание на то, что сегодня не анонсировано новых крупных проектов по добыче алмазного сырья на ближайшие годы, а инвестиции в геологоразведку ограничены. Новые штаммы коронавируса могут снова нарушить производство и логистические цепочки поставок, предупреждают аналитики Bain. По их прогнозам, добыча алмазного сырья в ближайшие пять лет будет расти не быстрее чем на 1–2% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных