Дефицит алмазов будет поддерживать высокие цены на бриллианты

Мировая добыча алмазов не сможет достичь уровня допандемийного 2019 года в ближайшие пять лет, следует из обзора Bain & Company, с которым ознакомились «Ведомости». По оценке аналитиков консалтинговой компании, в 2021 г. мировое производство алмазов выросло на 4,5% до 116 млн карат. В 2022 г. добыча может увеличиться до более чем 120 млн карат. Но она все же не достигнет показателей 2019 г. в 139 млн карат, прогнозирует Bain.