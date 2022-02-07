Дефицит алмазов будет поддерживать высокие цены на бриллианты

Дефицит алмазов будет поддерживать высокие цены на бриллиантыДобыча еще пять лет не выйдет на допандемийный уровень 2019 года
Мировая добыча алмазов не сможет достичь уровня допандемийного 2019 года в ближайшие пять лет, следует из обзора Bain & Company, с которым ознакомились «Ведомости». По оценке аналитиков консалтинговой компании, в 2021 г. мировое производство алмазов выросло на 4,5% до 116 млн карат. В 2022 г. добыча может увеличиться до более чем 120 млн карат. Но она все же не достигнет показателей 2019 г. в 139 млн карат, прогнозирует Bain.
Авторы обзора обращают внимание на то, что сегодня не анонсировано новых крупных проектов по добыче алмазного сырья на ближайшие годы, а инвестиции в геологоразведку ограничены. Новые штаммы коронавируса могут снова нарушить производство и логистические цепочки поставок, предупреждают аналитики Bain. По их прогнозам, добыча алмазного сырья в ближайшие пять лет будет расти не быстрее чем на 1–2% в год.