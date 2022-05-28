Кто выиграет от программы «сталь в обмен на оборудование»Россия и Иран помогают друг другу противостоять санкциям
Министр торговли и промышленности Ирана Фатеми Амин 27 мая сообщил, что Россия и Иран договорились о взаимных поставках продукции на бартерной основе. РФ обеспечит Иран сталью, а Тегеран за это поможет Москве с покупкой газовых турбин, запчастей для автомобилей и другого оборудования. По словам чиновника (цитата по Press TV), Иран заинтересован в импорте свинца, цинка и глинозема из-за растущего внутреннего спроса. «Ведомости» разбирались, что получат обе стороны этого соглашения.
Российскую часть межправительственной комиссии возглавляет вице-премьер РФ Александр Новак. «Ведомости» направили запросы в аппарат Новака и в Минпромторг России.
У России и Ирана уже есть опыт бартерных сделок. Похожая программа «Нефть в обмен на товары» реализовывалась в 2017 г. и предполагала продажу РФ иранской нефти на международных рынках в обмен на поставки оборудования, электроэнергии и сельхозпродукции. Иран получал часть оплаты деньгами, часть – товарами и услугами. Для реализации программы в структуре российского Минэнерго было создано ФГУП «Промсырьеимпорт» (текущий статус программы не известен). А в 1995-2003 гг. аналогичная программа «Нефть в обмен на продовольствие» действовала в отношение Ирака.
Бартерная схема – лучший выход для двух государств под санкциями, говорит аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Стоимость товаров в таких сделках обычно определяется с помощью индикативных цен на мировом рынке, поясняет она. Для реализации, безусловно, потребуется присутствие государства в лице госкомпаний, добавляет доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Но проблемой это не станет, учитывая существенную долю государства в российской экономике, считает он. Руководитель отделения ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина добавляет, что государственные посредники «позволят обеспечить всем сторонам дополнительные гарантии».
В логистике, по мнению аналитика «Финама» Алексея Калачева, также не должно возникнуть проблем: «Обе страны имеют выход в Каспийское море и грузовые порты в его акваториях».
Иран обеспечат металлом…
Российские производители стали испытывают сложности с экспортными поставками из-за санкций США, Великобритании, стран ЕС и других государств, введенных в ответ на проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, начавшейся 24 февраля.
В настоящее время Иран, по данным Лукичевой, производит около 20 млн т стали в год, из которых экспортирует около 5 млн т. Дополнительные объемы, вероятно, могут понадобиться при росте внутреннего потребления и экспорта, предполагает она.
По данным «Финама», Иран занимает 10-е место в мире по объемам выплавки стали с долей около 1,5%, в то время как Россия – пятое, с долей около 4%. Спрос на иранском рынке могла бы найти металлургическая продукция с высокой добавленной стоимостью – например, электротехническая сталь, а также холоднокатаный прокат для штамповки деталей автомобильных корпусов, поясняет Калачев из «Финама». До введения антироссийских санкций, эта продукция и поставлялась в ЕС, замечает эксперт. Наращивание поставок в Иран, в первую очередь, выгодно «Северстали», более других металлургических холдингов проигравшей от европейского эмбарго, говорит он. «Северсталь», для которой экспортные поставки в ЕС формировали около трети выручки (порядка $3,9 млрд за 2021 г.) одной из первых потеряла этот рынок вскоре после введения персональных санкций против ее основного владельца Алексея Мордашова («Ведомости» писали об этом 2 марта).
Иран из-за санкционных ограничений испытывает потребность в химических реагентах, а также в технологиях для выплавки специфических сортов стали, добавляет Олег Ремыга из Школы управления «Сколково». По его словам, с учетом фактической потери европейского рынка российским металлургам им «с запасом хватит мощностей, чтобы полностью удовлетворить потребности иранских партнеров». При этом, по мнению эксперта, иранский рынок не сможет потребить те объемы, что ранее поставлялись в ЕС. По оценкам Еврокомиссии, под запрет попала российская металлургическая продукция на сумму 3,3 млрд евро в год. По итогам 2021 г. Россия, по данным ФТС, экспортировала только стального проката на $7,36 млрд, превысив аналогичный показатель 2020 г. вдвое. Физический объем поставок проката вырос на 11,6%, до 8,5 млн т.
Против российской цветной металлургии санкции пока не вводились. Объемы отгрузки цветных металлов на экспорт в апреле 2022 г. даже выросли – на 22,6% к апрелю 2021г., отмечает Калачев. Но, тем не менее, возможности для поставки в Иран свинца и цинка у России есть – прежде всего, это сможет делать УГМК, считает он.
По оценке Лукичевой, Иран импортирует в год около 76 000 т свинца и около 87 000 т цинка. Россия же поставляет на мировой рынок примерно 127 000 т свинца, из которых больше половины идет в Европу. Часть этих объемов можно перенаправить в Иран, считает она. А вот экспорт цинка из РФ невелик – около 11 000 т в год, и в Иран РФ сможет поставлять совсем небольшие объемы.
Сейчас в Иране есть один завод по производству глинозема, но производство алюминия растет за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей, продолжает Лукичева. Потребность Ирана в глиноземе она оценивает в 1,5 млн т в год, при этом собственное производство в этой стране составляет всего около 150 000. Лукичева сомневается в том, что РФ сможет покрыть потребность иранцев в глиноземе, поскольку UC Rusal сам вынужден импортировать это сырье для своих российских заводов. Поставки глинозема в Иран, по ее мнению, возможны только за счет снижения выпуска алюминия в России.
… а Россию — турбинами и автозапчастями
Американская GE и немецкая Siemens, выпускающие в том числе мощные газовые турбины для электростанций, почти сразу после начала СВО объявили о приостановке деятельности в РФ. Правда, речь не шла о разрыве сервисных контрактов. Siemens 15 мая заявила о запуске процедуры полного прекращения «производственной и операционной деятельности в России». Кроме того, утвержденный в апреле 2022 г. очередной санкционный пакет ЕС запретил поставлять в РФ запчасти для паровых турбин и паровые котлы, а также воздушные и вакуумные насосы, силовые конденсаторы, генераторы, резисторы и др. оборудование.
В России мощные газотурбинные установки (ГТУ) серийно не производятся. Их разработкой сейчас занимаются «Силовые машины» (модели ГТЭ-65 и ГТЭ-170) и входящая в ГК «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация (ГТД-110М), но выпуск запланирован лишь на 2024 г.
Долю импортных ГТУ и технологически связанных с ними паровых турбин (парогазовых установок, ПГУ) в Vygon Consulting ранее оценивали примерно в 15 ГВт, что составляет порядка 6% от генерации ЕЭС России. На российских электростанциях используются импортные турбины Siemens, GE, Ansaldo, Alstom, Mitsubishi. В марте Союз производителей энергии (СПЭ, объединение крупнейших генкомпаний РФ) в переписке с Минэнерго указывал на возможные проблемы с эксплуатацией энергоблоков с иностранными ПГУ как на одни из главных рисков в случае перебоев с поставками запчастей, знает источник «Ведомостей» на энергорынке.
Заместитель гендиректора, главный инженер «Т плюс» Денис Уланов сказал «Ведомостям», что компания положительно оценивает инициативу наладить бартер с Ираном и «видит в ней потенциал для российской энергетики». При этом «Т плюс», по словам топ-менеджера, пока не получала официальных отказов от сервисных обязательств со стороны западных компаний. «Мы понимаем все риски в части комплектующих и уже ведем переговоры с поставщиками на российском рынке», – добавил Уланов. В других крупных энергокомпаниях не ответили на запросы «Ведомостей» либо отказались от комментариев.
Лукичева в качестве наиболее вероятного партнера для российских энергетиков называет иранскую компанию Mapna Group, выпускающую оборудование по лицензии Siemens. Она напоминает, что ранее с ней налаживала сотрудничество ГК «Ростех» (Mapna должна была поставить две турбины на 500 МВт для ТЭС «Ударная» в Тамани. – «Ведомости»). Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что Mapna еще в 2017 г. разработала и запустила в Иране и Ираке полностью локализованную турбину B2MAP мощностью 185 МВт и способна обеспечить поставки в Россию этих турбин.
Положение в автомобилестроении, еще до санкций в 2021 г. столкнувшемся с дефицитом электроники, оказалось более плачевным, чем у энергетиков. Уход ведущих американских и европейских автоконцернов после начала СВО, а также крупных производителей комплектующих (в том числе немецкой Bosch) парализовал сборку самых ходовых моделей. Отгрузку машин остановили, в частности, Volkswagen Group Rus (заводы в Калужской области и Нижнем Новгороде), Renault (завод в Москве), Mercedes (Подмосковье), BMW (Калининград), Hyundai и Toyota (оба бренда собирают в Санкт-Петербурге). На начало апреля в РФ было остановлено три четверти мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей. После того как доля французской Renault (около 68%) в «АвтоВАЗе» отошла за 1 рубль подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, стало известно о скором начале выпуска «упрощенной версии» Lada Granta – без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки ЭРА–ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников. В марте продажи легковушек и LCV в России рухнули на 63%, в апреле – на 78,5%.
Калачев отмечает, что Иран сможет поставлять в РФ автозапчасти в рамках разрешенного российскими властями параллельного импорта (Минпромторг утвердил соответствующий список из более чем 50 категорий товаров в начале мая. – «Ведомости»). Независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев добавляет, что компонентная отрасль в Иране «глубоко локализована». Он, в частности, напоминает про иранский двойник французских автомобилей Peugeot, которые выпускает концерн Iran Khodro (в 2019 г. иранский автопроизводитель купил у PSA Peugeot-Citroen лицензию на выпуск на платформе седанов Peugeot 301 / Citroen C-Elysee. – «Ведомости»). Локализация созданного на ее базе компактного седана K132, по данным самой Khodro, превышает 90%.
Калачев также напоминает, что Iran Khodro выпускает автомобили не только собственных марок, но также занимается сборкой машин других брендов по соглашениям с автоконцернами Mercedes-Benz, PSA, Renault, Hyundai и Suzuki. «То есть сможет поставлять комплектующие для перечисленных марок», – говорит Калачев. Ремыга из Школы управления «Сколково» добавляет, что в Иране «сложно найти передовые технологии, но при этом продукцию иранского машиностроения используют даже европейские компании».