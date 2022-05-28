Кто выиграет от программы «сталь в обмен на оборудование»

По данным «Финама», Иран занимает 10-е место в мире по объемам выплавки стали с долей около 1,5%, в то время как Россия – пятое, с долей около 4%. Спрос на иранском рынке могла бы найти металлургическая продукция с высокой добавленной стоимостью – например, электротехническая сталь, а также холоднокатаный прокат для штамповки деталей автомобильных корпусов, поясняет Калачев из «Финама». До введения антироссийских санкций, эта продукция и поставлялась в ЕС, замечает эксперт. Наращивание поставок в Иран, в первую очередь, выгодно «Северстали», более других металлургических холдингов проигравшей от европейского эмбарго, говорит он. «Северсталь», для которой экспортные поставки в ЕС формировали около трети выручки (порядка $3,9 млрд за 2021 г.) одной из первых потеряла этот рынок вскоре после введения персональных санкций против ее основного владельца Алексея Мордашова («Ведомости» писали об этом 2 марта).