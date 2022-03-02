«Северсталь» подтвердила остановку поставок в ЕС

«Северсталь» подтвердила остановку поставок в ЕСКомпания переориентирует экспорт на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию
«Северсталь» Алексея Мордашова, попавшего под санкции ЕС, остановила поставки продукции в страны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила «Ведомостям» представитель компании Анастасия Мишанина.
«Мы официально подтверждаем, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки», – заявила она.
Ранее об остановке поставок в Европу «Северсталью» сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их словам, клиенты в ЕС (как компании, так и трейдеры) отказываются от ее продукции из-за санкционных рисков.
Алексей Мордашов, которому принадлежит 77% в «Северстали», 28 февраля был включен в обновленные санкционные списки ЕС наряду с другими российскими бизнесменами, чиновниками и политиками. В них, в частности, попали также Михаил Фридман («Альфа-групп», доли в VEON и X5) и его партнер Петр Авен, Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), Геннадий Тимченко (доли в «Новатэке» и «Сибуре») и Александр Пономаренко (его семье принадлежит доля в аэропорту «Шереметьево»). Новый пакет санкций Евросоюза и США связан с проведением Россией военной спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля. К санкциям присоединился еще ряд стран, включая Японию.
«Северсталь» по итогам 2021 г. увеличила чистую прибыль в четыре раза до $4,08 млрд, выручку – на 69% до $11,64 млрд. Показатель EBITDA по итогам года увеличился в 2,5 раза до $5,98 млрд. Заработать компании помогла благоприятная рыночная конъюнктура (высокие цены на основные виды металлургической продукции), а также рост объемов поставок.
Продажи компанией стальной продукции за год выросли на 6% до 11,1 млн т, выпуск чугуна на 15% до 10,96 млн т, стали – на 3% до 11,56 млн т.
На экспортные поставки в ЕС пришлось порядка 2,5 млн т продукции на $3,9 млрд, или около трети выручки. «Северсталь» в основном поставляла в ЕС листовой прокат.
«Переориентировать такие объемы продукции на новый рынок невозможно в короткие сроки, поскольку у всех длинные контракты. Вероятно, компании придется бороться за новые направления экспорта, в том числе за счет снижения цен», – считает аналитик «Финама» Алексей Калачев.
Источник «Ведомостей», близкий к компании, говорит, что у металлургического холдинга есть возможность перенаправить свою продукцию на другие рынки, в том числе на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. «Для мирового рынка 2,5 млн т – небольшой объем, который может быть легко поглощен рынком. Но маржинальность таких поставок будет другая, придется снижать цены», – признает он.
Калачев также добавляет, что стоимость метпродукции может снизиться и на внутрироссийском рынке, а в ЕС из-за ухода крупного поставщика, напротив, вырасти.
При этом под санкционный удар могут попасть и другие компании, совладельцем которых является Мордашов, – группа «Свеза», туроператор TUI и золотодобытчик NordGold.
Включение в санкционный список ЕС означает блокировку средств и заморозку активов попавшего в него лица, говорит адвокат практики международного экономического комплаенса Art De Lex Марат Самарский. «Контрагенты компаний, подконтрольных Мордашову, могут на какое-то время отказаться от работы с ними, пока не взвесят все риски и не примут стратегические решения», – считает юрист. Выходом из ситуации, по его словам, может быть снижение доли в этих компаниях ниже контрольной, а также выход из органов управления. Напомним, что к такой схеме уже прибегли попавшие в санкционные списки ЕС акционеры Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен.