«Северсталь» подтвердила остановку поставок в ЕС

Включение в санкционный список ЕС означает блокировку средств и заморозку активов попавшего в него лица, говорит адвокат практики международного экономического комплаенса Art De Lex Марат Самарский. «Контрагенты компаний, подконтрольных Мордашову, могут на какое-то время отказаться от работы с ними, пока не взвесят все риски и не примут стратегические решения», – считает юрист. Выходом из ситуации, по его словам, может быть снижение доли в этих компаниях ниже контрольной, а также выход из органов управления. Напомним, что к такой схеме уже прибегли попавшие в санкционные списки ЕС акционеры Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен.