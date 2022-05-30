«Роснефть» заплатит более 440 млрд рублей дивидендов за 2021 год

На фоне отказа многих компаний от выплат дивидендов решение совета директоров «Роснефти» становится фактором дополнительной инвестиционной привлекательности, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. В пользу компании, по словам эксперта, играют высокие цены на нефть, а также тот факт, что около 60% экспортируемой компанией нефти по долгосрочным контрактам поставляется в Китай. При этом он добавил, что по итогам года, когда ожидается падение курса рубля, инвестиционная привлекательность компании может быть еще выше. «Сейчас сильный рубль уменьшает рентабельности экспортных операций», – отметил он. По данным Московской биржи, доллар США на 16:30 мск торговался по 63,6 руб. После начала СВО на Украине российская валюта падала в моменте до 130 руб. за доллар.