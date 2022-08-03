Новую генерацию для БАМа и Транссиба к 2028 году построит «Интер РАО»

Независимый эксперт по энергетике Юрий Мельников отмечает, что назначать исполнителем строительства в Бодайбо «Интер РАО» без конкурса имело смысл только если у компании есть «твердая договоренность о поставках турбин 6F.03 и на последующий их сервис с РГТ». Тогда компания, по его мнению, могла бы повторить проект Прегольской ТЭС (Калининградская обл.) «с поправкой на регион и смену поставщиков выпадающего из-за ограничений оборудования». «Если со стороны РГТ таких гарантий нет – то преимущества “Интер РАО” перед конкурентами не совсем очевидны», – добавляет он.