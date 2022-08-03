Новую генерацию для БАМа и Транссиба к 2028 году построит «Интер РАО»Стоимость газовой ТЭС вырастет до 85 млрд рублей, считают эксперты
Правительственная комиссия по энергетике приняла решение назначить «Интер РАО» организацией, которая будет реализовывать проект по строительству ТЭС для энергоснабжения Бодайбинского района Иркутской области. Эта электростанция необходима в том числе для расширения Восточного полигона РЖД (БАМа и Транссиба). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель курирующего ТЭК вице-премьера Александра Новака. Мощность ТЭС составит от 445 до 550 МВт, уточнил собеседник.
2 августа пресс-служба правительства сообщила, что по итогам заседания правкомиссии были определены технические требования для строительства новой электростанции. В релизе отмечалось, что она будет возводиться «преимущественно с использованием отечественного оборудования», сдать в эксплуатацию ее должны в 2028 г.
Конкурс на строительство электростанции планировалось провести еще в прошлом году, но он был сдвинут и прошел с 28 февраля по 1 марта 2022 г. Тогда конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщал «Системный оператор ЕЭС» (диспетчер энергосистемы РФ). Его условия предусматривали строительство ТЭС на 450–500 МВт либо ГЭС на 450 МВт. Ввод мощностей планировался на июль 2027 г.
Электростанция необходима для «покрытия прогнозируемого дефицита мощности» в Бодайбинском районе, говорит представитель Новака. Как писали «Ведомости», помимо расширения БАМа новые энергомощности могут потребоваться также золотодобывающему «Полюсу» с проектом «Сухой Лог» в Бодайбинском районе и Иркутской нефтяной компании (ИНК), реализующей в регионе газовый проект стоимостью 450 млрд руб. на базе Ярактинского и Марковского месторождений.
Изначально речь шла о проведении для Бодайбинского района технологически нейтрального конкурса на строительство 456 МВт. То есть инвестор мог выйти на него с любой технологией, в том числе с ВИЭ, ГЭС или с прокладкой новых энергосетей от существующей генерации. Помимо «Интер РАО» с газовой электростанцией интерес к участию в конкурсе проявляли En+ с проектом возведения Тельмамской ГЭС на реке Мамакан мощностью 450 МВт (стоимость оценивалась в $1,1–1,2 млрд) и СУЭК с угольной ТЭС.
Также в проекте могли принять участие «Росатом» с малой АЭС общей мощностью 495 МВт и «Т плюс» с ТЭС на газовых турбинах ГТЭ–170 «Силовых машин» мощностью 480 МВт или на паровых турбинах Уральского турбинного завода (УТЗ) мощностью 450 МВт, следует из презентации к заседанию правкомиссии, с которой ознакомились «Ведомости».
Но Минэнерго предложило поставить условие строительства для Бодайбо именно тепловой генерации, отказавшись от возведения ГЭС как более технически сложного проекта с длинными сроками реализации («Ведомости» писали об этом 22 октября 2021 г.). Источник, знакомый с ходом дискуссий, говорил тогда «Ведомостям», что условия фактически разработаны под проект СУЭКа.
Но в процессе обсуждения ситуация поменялась, говорит другой собеседник. «Интер РАО», по его словам, задавала предметные вопросы относительно сроков и техпараметров ТЭС, на которые в Минэнерго не могли ответить. «Интер РАО» была выбрана «с учетом высокой степени готовности компании к реализации проекта по строительству генобъекта», говорят в аппарате Новака. По проекту «Интер РАО» проведено предварительное ТЭО, получены бюджетные ТКП на поставку оборудования, газа и логистику, следует из документов к правкомиссии.
Компания готова реализовать один из трех вариантов: построить ТЭС мощностью 480 МВт на турбинах 6F.03 «Русских газовых турбин» (РГТ, совместное предприятие «Интер РАО» и GE), электростанцию на 460 МВт на турбинах ГТЭ-170 «Силовых машин» и ТЭС мощностью 550 МВт на турбинах MGT-70 иранской компании Mapna. Объект «Интер РАО» готова запустить в работу 1 июля 2028 г. Площадка для строительства еще не выбрана: объект может быть расположен в Иркутской области, в Якутии или Бурятии. Стройка ТЭС будет окупаться через механизм обязательных платежей потребителей оптового энергорынка.
Ранее эксперты «ВТБ капитала» оценивали капзатраты на возведение ТЭС мощностью 450 МВт в 60–65 млрд руб. Но теперь, по оценкам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, они вырастут на 20–30% и составят порядка 72-85 млрд руб. «Многие зарубежные компоненты турбин и оборудования теперь придется закупать через посредников (из-за санкций. – «Ведомости») с наценками либо делать самостоятельно», – поясняет он. Ежегодные платежи с энергорынка в пользу новой ТЭС составят, по его оценкам, 17–21 млрд руб.
«Назначение «Интер РАО» [инвестором] в ситуации околомобилизационной экономики логично, поскольку госкомпании поручается оперативно реализовать важный инфраструктурный проект», – говорит Гришунин. Он добавляет, что турбины для ТЭС, вероятно, будут отечественными: либо от Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха» (модель ГТД–110), либо ГТЭ-170 или ГТЭ–65 от «Силовых машин».
Независимый эксперт по энергетике Юрий Мельников отмечает, что назначать исполнителем строительства в Бодайбо «Интер РАО» без конкурса имело смысл только если у компании есть «твердая договоренность о поставках турбин 6F.03 и на последующий их сервис с РГТ». Тогда компания, по его мнению, могла бы повторить проект Прегольской ТЭС (Калининградская обл.) «с поправкой на регион и смену поставщиков выпадающего из-за ограничений оборудования». «Если со стороны РГТ таких гарантий нет – то преимущества “Интер РАО” перед конкурентами не совсем очевидны», – добавляет он.
«Ведомости» направили запрос в «Интер РАО».