Минэнерго хочет изменить конкурс на строительство электростанций для БАМа

Минэнерго предлагает изменить условия конкурса по строительству генерации для энергоснабжения Бодайбинского района Иркутской области под расширение Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб). Этот вопрос обсуждался 20 октября на совещании у директора департамента развития энергетики Минэнерго Андрея Максимова, рассказал «Ведомостям» источник и подтвердил представитель Минэнерго.