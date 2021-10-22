Минэнерго хочет изменить конкурс на строительство электростанций для БАМа

Минэнерго хочет изменить конкурс на строительство электростанций для БАМаНаиболее вероятным победителем эксперты называют СУЭК
Минэнерго предлагает изменить условия конкурса по строительству генерации для энергоснабжения Бодайбинского района Иркутской области под расширение Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб). Этот вопрос обсуждался 20 октября на совещании у директора департамента развития энергетики Минэнерго Андрея Максимова, рассказал «Ведомостям» источник и подтвердил представитель Минэнерго.
По словам источника, на совещании присутствовали представители потенциальных участников конкурса: En+ Group, «Интер РАО» и СУЭК, а также «Совета рынка» (регулятор энергорынков).
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