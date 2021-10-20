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«Россети» пожаловались на дорогой металл для БАМа и Транссиба

Холдингу может потребоваться занять еще 100–120 млрд руб. на инвестпрограмму
Александр Волобуев
Александр Рюмин / ТАСС

Государственный электросетевой холдинг «Россети» опасается, что подорожание продукции металлургов может создать серьезные сложности при электрификации БАМа и Транссиба. Об этом заявил 19 октября гендиректор компании Андрей Рюмин в Совете Федерации.

«Такие крупные проекты, как Восточный полигон, т. е. электрификация БАМа и Транссиба второй очереди стоимостью более 200 млрд руб., и при увеличении [цен] существенном – а по некоторой номенклатуре металлов мы видим увеличение чуть ли не до 100% – конечно, будет достаточно тяжело выдержать: и те ковенанты, которые мы для себя закладывали, и привлечь необходимые средства на рынке», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных