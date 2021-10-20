«Россети» пожаловались на дорогой металл для БАМа и Транссиба

«Такие крупные проекты, как Восточный полигон, т. е. электрификация БАМа и Транссиба второй очереди стоимостью более 200 млрд руб., и при увеличении [цен] существенном – а по некоторой номенклатуре металлов мы видим увеличение чуть ли не до 100% – конечно, будет достаточно тяжело выдержать: и те ковенанты, которые мы для себя закладывали, и привлечь необходимые средства на рынке», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).