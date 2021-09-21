«Коммерсантъ» узнал о двух новых вариантах расширения БАМа и Транссиба

Первый из них предполагает достижение к 2030 г. пропускной способности 210 млн т грузов, как 16,6 млн т эльгинского угля на порты Ванино, так и 13,4 млн т грузов на порты Приморья. Для этого нужно будет проложить еще 1100 км вторых главных путей на БАМе — плюс к 553 км от эльгинского варианта. Этот вариант компания отдельно оценивает в 891 млрд руб., а вместе с первым — в 1,22 трлн руб.