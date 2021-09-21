«Коммерсантъ» узнал о двух новых вариантах расширения БАМа и Транссиба
Первый вариант включает ранее уже обсуждавшуюся схему вывоза угля с Эльгинского месторождения на 333 млрд руб. Однако теперь РЖД, по словам собеседника газеты, подготовила еще два варианта стоимостью 900 млрд руб. и 2,55 трлн руб.
Первый из них предполагает достижение к 2030 г. пропускной способности 210 млн т грузов, как 16,6 млн т эльгинского угля на порты Ванино, так и 13,4 млн т грузов на порты Приморья. Для этого нужно будет проложить еще 1100 км вторых главных путей на БАМе — плюс к 553 км от эльгинского варианта. Этот вариант компания отдельно оценивает в 891 млрд руб., а вместе с первым — в 1,22 трлн руб.
Еще один, более дорогостоящий сценарий включает новый Кузнецовский тоннель, обходы Хабаровска, мост через Амур и другие масштабные объекты. В целом это постройка 1450 км вторых главных и свыше 800 км третьих путей. Такой вариант РЖД оценивает в 2,55 трлн руб., а с учетом «эльгинской» части — в 2,89 трлн руб. Однако ни один из этих сценариев не включает второй Северомуйский тоннель, оценивавшийся ранее РЖД в 200 млрд руб. и строительство которого сейчас заморожено после самоубийства бизнесмена Дмитрия Босова.
Эксперты, опрошенные газетой, считают все приведенные варианты излишне дорогостоящими — 1,5 трлн руб. за рост пропускной способности с 210 до 240 млн т. Кроме того, они отмечают, что завершение их реализации может прийтись на сокращение потребления угля на мировых рынках, в то время как вывоз дополнительных объемов угля является ключевой задачей, под которую готовится расширение Восточного полигона.
В середине сентября «Коммерсантъ» узнал, что Минтранс подготовил проект распоряжения правительства, который содержит паспорт инвестпроекта по вывозу угля из Якутии в район Ванино — Совгаванского узла через расширение БАМа. В нем содержится отказ от плана строительства частной ветки БАМа по маршруту Эльга — Чумикан к Охотскому морю, который ранее предложила «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Строительство частной железной дороги от Эльгинского месторождения в Якутии до Охотского моря и создание на побережье нового порта для экспорта угля обойдется компании «Эльгауголь» (95% принадлежит «А-Проперти» Альберта Авдоляна, 5% у «Ростеха») в 97,1 млрд руб., писал РБК.