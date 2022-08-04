РЖД хочет знать все цены и тарифы контрагентов

Зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС) Денис Семенкин считает, что, выходя с такой инициативой, РЖД преследует собственные интересы, а не грузоотправителей или государства в целом. Он напомнил, что с июля 2022 г. РЖД подняла тариф на перевозку, аргументируя это тем, что с учетом падения ставок операторов грузовых вагонов транспортная составляющая для грузоотправителей останется прежней. «Подобный опыт РЖД, видимо, и в дальнейшем собирается использовать», – считает он. Также, по мнению Семенкина, наличие точной информации об операторских ставках поможет РЖД оценить рентабельность того или иного сегмента перевозок и в удачное для монополии время покупать или продавать подвижной состав, привлекать инвесторов, создавать новые подразделения, развивая свой собственный бизнес.