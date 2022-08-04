РЖД хочет знать все цены и тарифы контрагентов

РЖД хочет знать все цены и тарифы контрагентовБизнес опасается, что монополия получит необоснованные конкурентные преимущества
«Российские железные дороги» (РЖД) предлагает создать государственную систему мониторинга товарных и транспортных рынков. Сама монополия, как предлагает РЖД, на первом этапе работы такой системы получит полномочия по сбору информации о стоимости предоставления операторами железнодорожных вагонов «в момент подачи заявки или передачи груза». Письмо с соответствующими предложениями РЖД направила заместителю министра транспорта Валентину Иванову 22 июля, для сбора отзывов оно было разослано по отраслевым ассоциациям. «Ведомости» ознакомились с документом, его получение подтвердили адресаты.
Представитель РЖД пояснил «Ведомостям», что тарифы перевозчика (РЖД) устанавливаются государством и «полностью публичны». В то же время, по его словам, другие участники рынка перевозок – операторы вагонов, морских терминалов и судоходные компании – устанавливают стоимость услуг, «ориентируясь исключительно на собственную прибыль, зачастую не учитывая интересы государства и социальную значимость перевозок отдельных грузов». «Информация о стоимости их услуг закрыта. Это дает возможность различных манипуляций, в том числе дифференциации цен для различных клиентов», – подчеркнул собеседник. Кроме того, по его словам, отсутствует возможность объективной оценки рентабельности поставок российской продукции на международные рынки.
Ранее при оценке рентабельности экспортных поставок РЖД использовала данные международного ценового агентства Argus Media и украинского ООО «Металл курьер» (журнал «Промышленные грузы»). Но в условиях негативной международной риторики и отношения к России информация зарубежных изданий публикуется «в ограниченном виде», а также может оказаться недостоверной, указывается в письме РЖД в Минтранс.
В Минтрансе и Росморречфлоте на запросы «Ведомостей» не ответили.
В ФАС идею РЖД восприняли критически. Представитель службы сказал «Ведомостям», что «нецелесообразно наделять субъект естественной монополии (участника рынка, оказывающего услуги внутри логистической цепочки) сведениями о деятельности и условиях оказания услуг другими участниками рынка – портами, операторами и владельцами подвижного состава и прочими». При этом предложение по созданию единого института мониторинга и публикации стоимостной информации о товарных и транспортных рынках, по мнению ФАС, «требует обсуждения механизмов» вовлечения в его работу операторов вагонов и морских портов.
С большой опаской к предложениям РЖД отнеслись и участники рынка перевозок. Источник «Ведомостей» в крупной операторской компании отметил, что даже если решение «о массовом сборе данных» будет принято, лучше передать эти функции независимому и незаинтересованному госоргану или организации. «Сделав тарифы прозрачными, можно показать, из чего они формируются, как это влияет на эффективность работы перевозчика. С другой стороны, такого рода аналитика, оказавшись до ее опубликования в распоряжении одного из участников рынка, может нарушить конкуренцию», – говорит он.
Зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС) Денис Семенкин считает, что, выходя с такой инициативой, РЖД преследует собственные интересы, а не грузоотправителей или государства в целом. Он напомнил, что с июля 2022 г. РЖД подняла тариф на перевозку, аргументируя это тем, что с учетом падения ставок операторов грузовых вагонов транспортная составляющая для грузоотправителей останется прежней. «Подобный опыт РЖД, видимо, и в дальнейшем собирается использовать», – считает он. Также, по мнению Семенкина, наличие точной информации об операторских ставках поможет РЖД оценить рентабельность того или иного сегмента перевозок и в удачное для монополии время покупать или продавать подвижной состав, привлекать инвесторов, создавать новые подразделения, развивая свой собственный бизнес.
Собеседник «Ведомостей» в речной судоходной компании напомнил, что отрасль уже много лет добивается от РЖД отказа от дополнительных скидок в высокий сезон летних перевозок, совпадающий со временем речной и морской навигации. Такие скидки он считает демпингом, который «забирает последние крохи у забитого речного флота»
Представитель Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) отметил, что предоставление ценовой информации на обязательной основе может осуществляться коммерческими компаниями «исключительно по запросам госорганов». «Участники рынка оперирования вагонами и так регулярно предоставляют в ФАС информацию о ставках, которую РЖД может использовать», – добавляет источник в операторской компании.
Представитель ФАС напоминает, что ведомство с апреля 2022 г. проводит мониторинг транспортной составляющей в стоимости основных видов грузов (уголь, металлы, руда и прочие), перевозимых по основным маршрутам, «в целях оценки влияния различных факторов на конъюнктуру рынка». При этом операторы морских портов, напоминает источник «Ведомостей» в стивидорной компании, являются субъектами естественных монополий и обязаны публиковать на своих сайтах и предоставлять по запросу информацию, касающуюся тарифов и сборов.
Аргумент об отсутствии альтернатив «Металл курьеру» Семенкин также считает несостоятельным, так как в России сбором данных об операторах начал заниматься журнал «РЖД партнер», который по аналогии с украинским изданием предоставляет информацию о ставках аренды вагонов, суточной доходности и др.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает опасения бизнеса о том, что РЖД хочет получить необоснованные конкурентные преимущества, логичными. Он напоминает, что «дочки» РЖД сами являются участникам рынка перевозок, это целый ряд операторских компаний – Федеральная грузовая компания, «РЖД Логистика», «РЖД Бизнес актив». Бурмистров добавил, что если оператор заключает, например, долгосрочный контракт с крупным грузоотправителем, то он не обязан раскрывать его подробности (направления и объемы поставок, стоимости аренды вагонов и проч.).
Эксперт добавил, что и у РЖД есть непубличные индивидуальные соглашения о тарифных скидках крупным грузовладельцам. «Требование большей прозрачности операторов, чем монополиста, выглядит странно», — считает Бурмистров.
Руководствуясь федеральным законом «О коммерческой тайне» для защиты информации, которая имеет прямое отношение к клиентам, операторы вправе устанавливать режим коммерческой тайны и принимать меры по охране конфиденциальности такой информации, поясняет источник в операторской компании.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин добавляет, что сбор информации о ставках нужен РЖД в том числе для обоснования споров о стоимости перевозок. «Потребители часто жалуются в органы власти на РЖД из-за стоимости перевозки по железной дороге. При этом РЖД отвечает только за инфраструктурную составляющую и не имеет достоверной информации о полной стоимости перевозки», – пояснил он.
«Аналогичная ситуация и с портами: тарифы для «дружественных» и «недружественных» компаний могут отличаться кратно, но при комплексной перевозке именно РЖД сталкивается с обвинениями, что грузы из России проигрывают конкуренцию на мировом рынке из-за транспортно-погрузочной составляющей», – добавил Гришунин.
При этом Гришунин и Бурмистров считают правильной идею о создании российского ценового и тарифного агентства, такого как Argus Media. Создание такого агентства, по оценкам Гришунина, может стоить от 500 млн до 1,5 млрд руб. «При отсутствии комплексной и достоверной оценки транспортного и товарного рынков российский экспорт может серьезно пострадать, а опираться только на данные зарубежных источников сейчас небезопасно», – отмечает он.