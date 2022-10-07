Производитель масла «Купавушка» купил активы бывшего мужа певицы Анжелики Агурбаш

Производитель масла «Купавушка» купил активы бывшего мужа певицы Анжелики АгурбашНовый владелец колбасного завода в Пушкине, скорее всего, перепрофилирует его под собственный бизнес
Компания «Лав продукт» стала победителем торгов по продаже имущества «Фирмы Мортадель», принадлежащей бывшему мужу певицы Анжелики Агурбаш Николаю Агурбашу. Из информации, опубликованной на сайте Единого реестра сведений о банкротстве (ЕРСБ), следует, что за участок площадью 4,2 га и мясоперерабатывающий завод в поселке Нагорное в Пушкинском районе Московской области она заплатит 365 млн руб. В лот также вошли складские помещения, очистные сооружения, технические боксы, оборудование, следует из документации. В протоколе сказано, что заявки на участие в торгах подавали еще два физических лица, но они были отклонены.
«Фирма Мортадель» была создана в 1994 г., она специализировалась на производстве колбасных изделий. Компания выпускала до 60 000 т продукции в год. Ей также принадлежала крупная свиноводческая ферма в Пушкинском районе Подмосковья. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка «Фирмы Мортадель» составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль – 7,9 млн руб. Спустя год у Агурбаша, которого многие участники рынка называли «колбасным королем», начались финансовые проблемы. Из-за сложностей с поставками товаров в сетевые супермаркеты он лишился 98% рынка сбыта, писал тогда РБК. В мае 2020 г. суд по заявлению Сбербанка признал «Фирму Мортадель» несостоятельной, а спустя месяц процедура банкротства была запущена и в отношении самого Агурбаша. Общая сумма требований к «Фирме Мортадель» – 797,6 млн руб., говорится на сайте ЕРСБ.