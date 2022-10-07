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Производитель масла «Купавушка» купил активы бывшего мужа певицы Анжелики Агурбаш

Новый владелец колбасного завода в Пушкине, скорее всего, перепрофилирует его под собственный бизнес
Маргарита Соболь Елизавета Клочкова
Завод в Пушкинском районе Подмосковья отключен от электро- и газоснабжения, он не работает уже более трех лет / «Производство России»

Компания «Лав продукт» стала победителем торгов по продаже имущества «Фирмы Мортадель», принадлежащей бывшему мужу певицы Анжелики Агурбаш Николаю Агурбашу. Из информации, опубликованной на сайте Единого реестра сведений о банкротстве (ЕРСБ), следует, что за участок площадью 4,2 га и мясоперерабатывающий завод в поселке Нагорное в Пушкинском районе Московской области она заплатит 365 млн руб. В лот также вошли складские помещения, очистные сооружения, технические боксы, оборудование, следует из документации. В протоколе сказано, что заявки на участие в торгах подавали еще два физических лица, но они были отклонены.

«Фирма Мортадель» была создана в 1994 г., она специализировалась на производстве колбасных изделий. Компания выпускала до 60 000 т продукции в год. Ей также принадлежала крупная свиноводческая ферма в Пушкинском районе Подмосковья. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка «Фирмы Мортадель» составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль – 7,9 млн руб. Спустя год у Агурбаша, которого многие участники рынка называли «колбасным королем», начались финансовые проблемы. Из-за сложностей с поставками товаров в сетевые супермаркеты он лишился 98% рынка сбыта, писал тогда РБК. В мае 2020 г. суд по заявлению Сбербанка признал «Фирму Мортадель» несостоятельной, а спустя месяц процедура банкротства была запущена и в отношении самого Агурбаша. Общая сумма требований к «Фирме Мортадель» – 797,6 млн руб., говорится на сайте ЕРСБ.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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