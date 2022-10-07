Производитель масла «Купавушка» купил активы бывшего мужа певицы Анжелики Агурбаш

«Фирма Мортадель» была создана в 1994 г., она специализировалась на производстве колбасных изделий. Компания выпускала до 60 000 т продукции в год. Ей также принадлежала крупная свиноводческая ферма в Пушкинском районе Подмосковья. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка «Фирмы Мортадель» составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль – 7,9 млн руб. Спустя год у Агурбаша, которого многие участники рынка называли «колбасным королем», начались финансовые проблемы. Из-за сложностей с поставками товаров в сетевые супермаркеты он лишился 98% рынка сбыта, писал тогда РБК. В мае 2020 г. суд по заявлению Сбербанка признал «Фирму Мортадель» несостоятельной, а спустя месяц процедура банкротства была запущена и в отношении самого Агурбаша. Общая сумма требований к «Фирме Мортадель» – 797,6 млн руб., говорится на сайте ЕРСБ.