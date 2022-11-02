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Владелец «Берлинского дома» на Петровке уходит из России

Активы швейцарской European Property Holdings выкупят ее топ-менеджеры
Антон Филатов Дарья Молоткова
Наиболее привлекательными объектами холдинга с инвестиционной точки зрения являются «Берлинский дом» (на фото), «Женевский дом» и «Эрмитаж плаза» / Наталья Селиверстова / РИА Новости

Швейцарский инвестхолдинг European Property Holdings (ЕPH) принял решение продать свой российский бизнес, говорится в его сообщении. Из него следует, что покупателем его локальных активов выступит компания ERA Holding, созданная местными топ-менеджерами EPH. Медина Дитц, генеральный директор ERA Holding, эту информацию подтвердила. Заключить соглашение по сделке стороны намерены в начале ноября. Дитц также добавляет, что переход активов EPH к новому собственнику никак не отразится на арендаторах и клиентах объектов компании.

EPH – один из первых иностранных инвесторов на российском рынке недвижимости. Компания начала работать в нашей стране с 2003 г. Сейчас ей принадлежат шесть бизнес-центров в Москве, среди них – «Берлинский дом» (13 400 кв. м) и «Женевский дом» (16 500 кв. м) на Петровке, «Эрмитаж плаза» (40 200 кв. м) в районе ст. м «Маяковская», «Северное сияние» (28 100 кв. м) на ул. Правды. В ее портфеле также есть два премиальных жилых комплекса на Арбате – Artisan и Turandot Residences. Руководитель платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова отмечает, что наиболее привлекательными объектами холдинга с инвестиционной точки зрения являются «Берлинский дом», «Женевский дом» и «Эрмитаж плаза».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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