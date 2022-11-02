Владелец «Берлинского дома» на Петровке уходит из России

EPH – один из первых иностранных инвесторов на российском рынке недвижимости. Компания начала работать в нашей стране с 2003 г. Сейчас ей принадлежат шесть бизнес-центров в Москве, среди них – «Берлинский дом» (13 400 кв. м) и «Женевский дом» (16 500 кв. м) на Петровке, «Эрмитаж плаза» (40 200 кв. м) в районе ст. м «Маяковская», «Северное сияние» (28 100 кв. м) на ул. Правды. В ее портфеле также есть два премиальных жилых комплекса на Арбате – Artisan и Turandot Residences. Руководитель платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова отмечает, что наиболее привлекательными объектами холдинга с инвестиционной точки зрения являются «Берлинский дом», «Женевский дом» и «Эрмитаж плаза».