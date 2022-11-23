Налоговая служба хочет взыскать с обувного ритейлера Ralf Ringer почти 1,5 млрд рублей

Инспекции налоговой службы № 15 и № 18 по Москве хотят взыскать с АО «Ральф Рингер» почти 1,5 млрд руб. налогов, страховых взносов, штрафов и пеней. Об этом говорится в исках самого ритейлера, который через столичный арбитражный суд пытается оспорить действия налоговиков. Из картотеки арбитражных дел следует, что он подал к инспекциям в общей сложности четыре заявления. Запросы в Ralf Ringer и ФНС остались без ответа.