Налоговая служба хочет взыскать с обувного ритейлера Ralf Ringer почти 1,5 млрд рублей

Налоговая служба хочет взыскать с обувного ритейлера Ralf Ringer почти 1,5 млрд рублейЭто может привести к банкротству компании, предупреждают юристы
Инспекции налоговой службы № 15 и № 18 по Москве хотят взыскать с АО «Ральф Рингер» почти 1,5 млрд руб. налогов, страховых взносов, штрафов и пеней. Об этом говорится в исках самого ритейлера, который через столичный арбитражный суд пытается оспорить действия налоговиков. Из картотеки арбитражных дел следует, что он подал к инспекциям в общей сложности четыре заявления. Запросы в Ralf Ringer и ФНС остались без ответа.
Ralf Ringer (ранее торговый дом «Белка») – российский производитель женской, мужской и детской обуви под одноименной маркой, а также под брендами Piranha и Riveri. Компания существует с 1996 г. Ее владелец – бизнесмен Андрей Бережной. Производственные мощности ритейлера расположены в Москве, Зарайске и Владимире. В его сеть входит более 1500 магазинов, включая франчайзинговые, сказано на сайте Ralf Ringer. Выручка всех компаний группы, согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2021 г. превысила 9,5 млрд руб.