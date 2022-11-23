Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Налоговая служба хочет взыскать с обувного ритейлера Ralf Ringer почти 1,5 млрд рублей

Это может привести к банкротству компании, предупреждают юристы
Маргарита Соболь
Из судебных актов можно сделать вывод, что АО «Ральф Рингер» не полностью платило или вовсе не платило налог на доходы физлиц с заработной платы своих работников, а также страховые взносы / Андрей Гордеев / Ведомости

Инспекции налоговой службы № 15 и № 18 по Москве хотят взыскать с АО «Ральф Рингер» почти 1,5 млрд руб. налогов, страховых взносов, штрафов и пеней. Об этом говорится в исках самого ритейлера, который через столичный арбитражный суд пытается оспорить действия налоговиков. Из картотеки арбитражных дел следует, что он подал к инспекциям в общей сложности четыре заявления. Запросы в Ralf Ringer и ФНС остались без ответа.

Ralf Ringer (ранее торговый дом «Белка») – российский производитель женской, мужской и детской обуви под одноименной маркой, а также под брендами Piranha и Riveri. Компания существует с 1996 г. Ее владелец – бизнесмен Андрей Бережной. Производственные мощности ритейлера расположены в Москве, Зарайске и Владимире. В его сеть входит более 1500 магазинов, включая франчайзинговые, сказано на сайте Ralf Ringer. Выручка всех компаний группы, согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2021 г. превысила 9,5 млрд руб.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных