Производители зерна предлагают не вводить дисконт на экспортную пошлину на бирже

Экспортную пошлину на зерно ввели в 2021 г., чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и снизить зависимость от внешней цены. С 25 ноября 2022 г. экспортеры платят в госбюджет 2788 руб. за тонну пшеницы и 2308,6 руб. за тонну ячменя. Пошлины на кукурузу и подсолнечное масло нулевые. Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко говорит, через через этот механизм из отрасли изымаются средства, необходимые для инвестирования, которые не возвращаются в полном объеме через меры поддержки.