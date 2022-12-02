Производители зерна предлагают не вводить дисконт на экспортную пошлину на бирже

Производители зерна предлагают не вводить дисконт на экспортную пошлину на биржеОт использования такого механизма выигрывают только трейдеры
Скидка на экспортную пошлину при условии продажи зерновых и подсолнечного масла на российской бирже не увеличит количество желающих реализовать товар, следует из письма Российского зернового союза (РЗС; по собственным данным, объединяет производителей 20% российского зерна) в Минэкономразвития от 22 ноября. «Ведомости» ознакомились с письмом РЗС. Растениеводам потребуются средства на участие в биржевых торгах и комиссию брокерам, а окупить эти затраты нечем, пояснил «Ведомостям» президент РСЗ Аркадий Злочевский.
РЗС считает, что по этой причине производители зерна продолжат сбывать товар вне биржи. Поэтому развивать биржевую торговлю эффективнее через отмену плавающих пошлин как для зерновых, так и на подсолнечное масло, указано в письме союза.
Предоставлять скидку на бирже в размере экспортной пошлины ранее предложило Минэкономразвития. По мнению министерства, это мотивирует аграриев и экспортеров реализовать продукцию на российские бирже. Идея также должна привлечь к торгам иностранных покупателей, что приведет к расчету за экспортные поставки в рублях.
Сейчас продажи через биржу занимают небольшую долю в общем экспорте российского зерна: по данным Национальной товарной биржи, с августа 2021 г. по настоящий момент объем закупки экспортерами на бирже составил 1,5 млн т зерна. Международный совет по зерну в ноябрьском отчете оценивает российский экспорт в сезоне 2022-2023 гг в 41,1 млн т зерновых.
Экспортную пошлину на зерно ввели в 2021 г., чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и снизить зависимость от внешней цены. С 25 ноября 2022 г. экспортеры платят в госбюджет 2788 руб. за тонну пшеницы и 2308,6 руб. за тонну ячменя. Пошлины на кукурузу и подсолнечное масло нулевые. Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко говорит, через через этот механизм из отрасли изымаются средства, необходимые для инвестирования, которые не возвращаются в полном объеме через меры поддержки.
В январе этого года Минсельхоз сообщал, что в 2021 г. было собрано 91,9 млрд руб. в виде пошлин. В качестве субсидий на выращивание и реализацию зерновых в 2022 г. направили 20 млрд руб. Отмена ограничений повысит финансовую устойчивость аграриев и они начнут самостоятельно выбирать биржу для торгов, пояснил Злочевский «Ведомостям». По его мнению, также необходимо не вводить ограничения на вывоз семян масличных, действовавших летом этого года.
При этом скидка повысит доходы исключительно экспортеров, которые не учитывают ее в стоимости закупки у растениеводов, уверен Злочевский. Он добавил, что трейдеры будут заинтересованы в торгах через биржу только на время действия льготного периода. Председатель правления Союза экспортеров зерна (СЭЗ) Эдуард Зернин ранее говорил, что инициатива заинтересует компании только при минимальном дисконте в 50% от действующей на момент торгов пошлины.
Сейчас в СЭЗ не стали комментировать обращение РЗС. В Минэкономразвития не раскрывают размер планируемой скидки на пошлину, но готовы вводить механизм уже со следующего года.
Предложения Минэкономразвития поддерживает и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ее представитель сообщил, что она также предлагает упростить экспортерам механизм возврата НДС при заключении экспортных контрактов на бирже. По мнению представителя ОЗК, также выступающей за эту инициативу, торги будут проходить по запросу иностранных закупщиков, которым российский рынок из-за высокой конкуренции предложит рыночную цену. В «Деметра холдинге» не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель Минсельхоза указал, что только благодаря переводу расчета пошлины на рубли и использованию в качестве базовой цены доллар пошлина с августа по сентябрь снижалась на 5-20%.
В Масложировом союзе (входят ГК «Русагро», «МЭЗ Юг Руси», «Компания Благо») выступают против отмены пошлин на масличные и введения квот на их вывоз. По словам исполнительного директора объединения Михаила Мальцева, в России достаточно мощностей, чтобы переработать весь урожай.
Представитель ГК «Эфко» добавил, что тарифные и нетарифные ограничения вывоза семян стимулируют глубокую переработку, а от экспорта продуктов, а не сырья выигрывают все участники рынка. Петриченко сомневается, что инициативы Российского зернового союза будут поддержаны, потому что Минсельхоз, ответственный за регулирование отрасли, эту идею не поддерживает.