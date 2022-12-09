Минфин предложил обнулить НДПИ на ямальский газ для выпуска аммиака и водорода

Поправки о льготах по НДПИ для производителей аммиака и водорода, разработанные Минфином, опубликованы на фоне общего резкого роста налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор в ближайшие годы. В ноябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий НДПИ на газ для «Газпрома», что позволит собрать дополнительно 600 млрд руб. в год в 2023-2025 гг. Кроме того, летом текущего года был принят закон, согласно которому «Газпром» выплатит в бюджет дополнительно 1,25 трлн руб. в сентябре - ноябре 2022 г. Также в 2023-2025 гг. бюджет получит дополнительно 629 млрд руб. за счет повышения НДПИ на нефть и порядка 30 млрд руб. от повышения налога на добычу угля в I квартале 2023 г. Ставка налога на прибыль для производителей СПГ в 2023-2025 гг. увеличится с текущих 20% до 34% (исключение составят новые проекты, запущенные с 2023 г. ).