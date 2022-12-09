Минфин предложил обнулить НДПИ на ямальский газ для выпуска аммиака и водорода

Минфин предложил обнулить НДПИ на ямальский газ для выпуска аммиака и водородаПока рассчитывать на льготу сможет только Обский ГХК «Новатэка»
Минфин предложил ввести нулевой налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче на Ямале и Гыдане газа, использующегося для производства аммиака и водорода на новых проектах. Соответствующий законопроект, разработанный министерством, опубликован 8 декабря в базе проектов нормативных актов.
В документе поясняется, что новыми будут считаться проекты, введенные в эксплуатацию после 1 января 2025 г. Минфин решил внести изменения в Налоговый кодекс (НК) РФ после «анализа правоприменительной практики», уточняется в пояснительной записке.
Среди нефтегазовых компаний о планах создать такой проект в ЯНАО пока заявлял только «Новатэк». Консультант «Выгон Консалтинга» Артем Лебедской-Тамбиев подтверждает, что это единственный подобный проект, который находился «в стадии активной проработки».
Ранее речь шла о создании в порту Сабетта Обского газохимического комплекса (Обского ГХК) мощностью 2,2 млн т аммиака и 130 000 т водорода в год. Предполагалось, что ресурсной базой для него станут Верхнетиутейское, Западно-Сеяхинское Нейтинское и Арктическое месторождения на Ямале. Запуск первой линии завода намечался на 2025 г., второй — на 2027 г. Но в октябре текущего года совладелец и председатель правления компании Леонид Михельсон заявил, что окончательное инвестиционное решение по проекту пока не принято и, вероятно, он будет отложен на фоне усиления антироссийских санкций после начала СВО на Украине.
В едином комплексе с Обским ГХК планировалось построить Обский СПГ с тремя технологическими линиями мощностью 1,6 млн т сжиженного газа в год каждая со сроками запуска в 2022-2023 гг. «Новатэк» планировал использовать на этом заводе собственную технологию сжижения газа «Арктический каскад».
По оценкам «Выгон Консалтинга», добыча газа при заявленной мощности проекта Обского ГХК должна составлять 2,5-2,7 млрд куб. м газа в год. То есть из-за обнуления НДПИ бюджет недополучит примерно 2 млрд руб. в год, подсчитал Лебедской-Тамбиев. «Минфин предложил льготу, вероятно, потому, что при текущем налоговом режиме строительство газохимических мощностей на Ямале нерентабельно из-за высоких капвложений и больших затрат на логистику конечной продукции», — добавил он. По мнению эксперта, обнуление НДПИ позволит эффективно реализовывать такие проекты на Ямале, а совокупные поступления в бюджет вырастут за счет уплаты дополнительных налогов на прибыль, имущество и др.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что в условиях санкций «Новатэк» может продать долю в Обском ГХК иностранному инвестору. Взамен компания, по его мнению, сможет рассчитывать на помощь с поставкой оборудования для проекта.
Поправки о льготах по НДПИ для производителей аммиака и водорода, разработанные Минфином, опубликованы на фоне общего резкого роста налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор в ближайшие годы. В ноябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий НДПИ на газ для «Газпрома», что позволит собрать дополнительно 600 млрд руб. в год в 2023-2025 гг. Кроме того, летом текущего года был принят закон, согласно которому «Газпром» выплатит в бюджет дополнительно 1,25 трлн руб. в сентябре - ноябре 2022 г. Также в 2023-2025 гг. бюджет получит дополнительно 629 млрд руб. за счет повышения НДПИ на нефть и порядка 30 млрд руб. от повышения налога на добычу угля в I квартале 2023 г. Ставка налога на прибыль для производителей СПГ в 2023-2025 гг. увеличится с текущих 20% до 34% (исключение составят новые проекты, запущенные с 2023 г. ).
Льготы по НДПИ на газ, использующийся для сжижения, уже есть и у двух других проектов «Новатэка» — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ - 2». Также в НК РФ предусмотрены понижающие коэффициенты к НДПИ (от 0,2 до 0,8 в зависимости от степени сложности) на добычу нефти. При ряде условий в НК предусмотрен нулевой НДПИ для нефти, добытой из баженовских, абалакских, хадумских и доманиковых залежей трудноизвлекаемой нефти (ТРиЗ).
Аммиак используется при производстве удобрений, в текстильной промышленности, производстве взрывчатых веществ и косметики. Водород необходим в нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности, а также металлургии и энергетике.