Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреля

В июне 2022 г. ЕС включил в шестой пакет антироссийских санкций из-за СВО эмбарго на морские поставки из России нефти (с 5 декабря 2022 г.) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 г.). Восьмой пакет санкций, утвержденный в октябре, предусматривает, что одновременно с эмбарго вступит в силу потолок цен на российскую нефть. Его решено установить на уровне $60/барр. c последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 г. Показатель будет изменяться таким образом, чтобы он был минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals. Страны ЕС планируют также запретить страхование и финансирование морских перевозок нефти и нефтепродуктов из России с отгрузочной ценой выше установленного лимита.