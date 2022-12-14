Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреляДобыча нефти в нашей стране приблизилась к февральским значениям
Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреля – до 8,1 млн барр./сутки, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 14 декабря. Экспорт нефти составил 5,1 млн барр./сутки, нефтепродуктов – 3 млн барр./сутки. К уровню октября текущего года поставки суммарно выросли на 270 000 барр./сутки.
МЭА объясняет рост поставок увеличением экспорта дизельного топлива в ЕС в ноябре на 300 000 барр. в сутки до 1,2 млн барр./сутки. Также выросли поставки нефти в Индию: они достигли нового максимума в 1,3 млн барр./сутки. Поставки нефти в Евросоюз (ЕС) упали с 1,5 млн барр./сутки в октябре до 1,1 млн барр./сутки в ноябре. Поставки в Китай несколько снизились — на 100 000 барр./сутки до 1,9 млн барр./сутки.
Добыча нефти в России на фоне роста поставок выросла на 90 000 барр./сутки в ноябре к уровню октября до 11,2 млн барр./сутки, что всего на 200 000 барр./сутки ниже уровня февраля. По итогам года МЭА ожидает среднюю добычу нефти в России на уровне 11,04 млн барр./сутки против 10,87 млн барр./сутки в 2021 г. В 2023 г. агентство ожидает падения добычи до 9,62 млн барр. в сутки.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что рост поставок дизельного топлива в ЕС происходит в ожидании вступления в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов из России и потолка цен на них. Эти санкционные меры Евросоюза начнут действовать со 2 февраля 2023 г.
Эксперт поясняет, что, в отличие от нефти, в части поставок нефтепродуктов нет финального понимания, куда Россия сможет переориентировать экспорт и какими объемами сам ЕС заменит импорт из нашей страны. В результате европейские страны стремятся создать запас топлива. С Кауфманом здесь согласны партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.
До $15,8 млрд
упали, по данным МЭА, доходы от экспорта из-за общего снижения цен на рынке и роста скидок на нефть и нефтепродукты из России. Февральские фьючерсы на нефть эталонного сорта Brent 14 декабря торговались в диапазоне $80-82/барр., свидетельствуют данные биржи ICE. На 18:34 баррель Brent стоил $81,83.
В июне 2022 г. ЕС включил в шестой пакет антироссийских санкций из-за СВО эмбарго на морские поставки из России нефти (с 5 декабря 2022 г.) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 г.). Восьмой пакет санкций, утвержденный в октябре, предусматривает, что одновременно с эмбарго вступит в силу потолок цен на российскую нефть. Его решено установить на уровне $60/барр. c последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 г. Показатель будет изменяться таким образом, чтобы он был минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals. Страны ЕС планируют также запретить страхование и финансирование морских перевозок нефти и нефтепродуктов из России с отгрузочной ценой выше установленного лимита.
Россия не будет поставлять нефть в страны по условиям потолка цен, даже если это будет более выгодно, говорил 29 ноября вице-премьер Александр Новак: «Это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов». Российским ответом на введение потолка цен на нефть может стать ограничение поставок в страны, поддержавшие этот механизм. Как писали «Ведомости» 13 декабря, запрет может быть введен указом президента и будет включать запрет на контракты с такими странами и на контракты, ссылающиеся на потолок или на референтные цены, равные ему.
Поставки российской нефти в ЕС, по словам Кауфмана, в декабре из-за санкций могут снизиться до 400 000–500 000 барр./сутки. Продолжаются поставки по трубопроводу «Дружба» и морские поставки в Болгарию, которая получила исключения в рамках антироссийских санкций, напоминает он. По оценке Галактионова, в декабре вероятно сокращение экспорта нефти в ЕС до 600 000–700 000 барр./сутки, а в январе снижение может продолжиться до 300 000–400 000 барр./сутки.
Потенциал дальнейшего роста экспорта нефти в Индию, по мнению Кауфмана ограничен, так как Индия, равно как и Китай, уже серьезно нарастила долю российской нефти в импорте и будет стремиться к сохранению диверсификации из-за риска вторичных санкций. По мнению Малкова, потенциал роста поставок в Индию есть, но вопрос в предлагаемой цене.
Добыча нефти в России в декабре существенно не снизится – максимум на 2-3% к уровню ноября, уверен Кауфман. Он не соглашается с прогнозом МЭА по уровню добычи нефти в 2023 г.
«Прогнозы МЭА хронически апокалиптичны. По нашим оценкам, снижение добычи составит от 500 000 до 1 млн барр./сутки из-за трудностей с переориентацией поставок нефтепродуктов», – говорит эксперт. Галактионов соглашается, что прогнозы МЭА по российской добыче в 2022 г. отличались чрезмерным пессимизмом. Фактическая добыча может быть выше, отмечает он.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие нефтяные компании и в Минэнерго РФ.