Цены на газ в ЕС обновили минимум второго полугодия

Цены на газ в ЕС обновили минимум второго полугодияНо в 2023 году они будут держаться выше отметки в $1000 за 1000 куб. м, полагают эксперты
Биржевые цены на газ в Европе снизились до минимума с конца июня 2022 г. — $909 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Январские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах достигли этой отметки, или 83,9 евро за 1 МВтч, в 15:08 мск. На 15:19 мск цены корректировались до 83,35 евро за 1 МВтч, или $914 за 1000 куб. м.
Аналитики называют основными причинами текущего снижения цен на газ значительные запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ), а также показатели выработки ветровой энергетики. Именно фактор ВЭС, как считается, стал одной из причин, запустивших европейский энергокризис еще в 2021 г. В частности падение выработки ветрогенерации создало энергодефицит в Европе.
После начала СВО на Украине и новых антироссийских санкций в Европе энергокризис усилился. В марте 2022 г. спотовые цены на газ установили исторический максимум, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем котировки постепенно снижались, но в августе вновь перешли к резкому росту, хотя не смогли побить рекорд марта. Осенью цены на газ колебались в диапазоне $1000-2000 за 1000 куб. м.
19 декабря страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на TTF (это наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВтч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.
Аналитики тогда отмечали, что установление потолка на уровне примерно в $2000 за 1000 куб. м. комфортно для ЕС, так как не приведет к перенаправлению поставок СПГ на другие рынки, позволит ЕС успешно конкурировать за свободные объемы газа на рынке. На фоне решения ЕС котировки ускорили снижение: цена упала с $1225 за 1000 куб. м на 18:51 мск до $1190 за 1000 куб. м к концу торговой сессии, то есть на 3%.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что ПХГ в Европе сейчас заполнены на 83% — больше за последние десять лет было только в 2019 г. По данным Gas Infrastructure Europe на 21 декабря и расчетам «Ведомостей», объем газа в европейских ПХГ составляет 89,8 млрд куб. м.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что из-за теплой погоды в Европе отопительный сезон в ЕС начался позднее обычного — не в ноябре, а в начале декабря. Кауфман напоминает, что на котировки влияют также прогнозы по теплой погоде на январь 2023 г.
По словам эксперта, способствуют снижению цен на газ также находящиеся на повышенном уровне поставки СПГ и другие факторы. Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе, по данным ассоциации WindEurope, на этой неделе обеспечила 19-27% энергобаланса ЕС после 10-21% на прошлой неделе. Кроме того, на цены стабильно оказывает давление общее снижение спроса на газ в ЕС, добавляет Кауфман.
Юшков предполагает, что подтолкнуть цены вниз могло также решение ЕС о введении потолка цен на газ. «Хотя потолок начнет действовать только в феврале, участники рынка опасаются торговать на бирже и стараются осуществлять больше внебиржевых торгов, а фьючерсы на ICE становятся менее востребованными», — говорит он.
Кауфман отмечает, что устойчивое снижение цен на газ ниже отметки в $800 за 1000 куб. маловероятно. «Для этого необходимо сочетание умеренно теплой погоды зимой, стабильной высоких показателей со стороны ВИЭ и низкой конкуренции на рынке СПГ», — говорит он. В базовом сценарии «Финам» ожидает, что цены на газ в ЕС в 2023 г. будут держаться выше отметки в $1000 за 1000 куб. м на фоне снижения поставок из России и восстановления спроса на СПГ в Китае. Юшков также считает, что цены на газ в ЕС 2023 г. будут держаться выше отметки в $1000 за 1000 куб. м.