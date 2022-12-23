Цены на газ в ЕС обновили минимум второго полугодия

Кауфман отмечает, что устойчивое снижение цен на газ ниже отметки в $800 за 1000 куб. маловероятно. «Для этого необходимо сочетание умеренно теплой погоды зимой, стабильной высоких показателей со стороны ВИЭ и низкой конкуренции на рынке СПГ», — говорит он. В базовом сценарии «Финам» ожидает, что цены на газ в ЕС в 2023 г. будут держаться выше отметки в $1000 за 1000 куб. м на фоне снижения поставок из России и восстановления спроса на СПГ в Китае. Юшков также считает, что цены на газ в ЕС 2023 г. будут держаться выше отметки в $1000 за 1000 куб. м.