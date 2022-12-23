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Цены на газ в ЕС обновили минимум второго полугодия

Но в 2023 году они будут держаться выше отметки в $1000 за 1000 куб. м, полагают эксперты
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе снизились до минимума с конца июня 2022 г. — $909 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Январские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах достигли этой отметки, или 83,9 евро за 1 МВтч, в 15:08 мск. На 15:19 мск цены корректировались до 83,35 евро за 1 МВтч, или $914 за 1000 куб. м.

Аналитики называют основными причинами текущего снижения цен на газ значительные запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ), а также показатели выработки ветровой энергетики. Именно фактор ВЭС, как считается, стал одной из причин, запустивших европейский энергокризис еще в 2021 г. В частности падение выработки ветрогенерации создало энергодефицит в Европе.

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После начала СВО на Украине и новых антироссийских санкций в Европе энергокризис усилился. В марте 2022 г. спотовые цены на газ установили исторический максимум, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем котировки постепенно снижались, но в августе вновь перешли к резкому росту, хотя не смогли побить рекорд марта. Осенью цены на газ колебались в диапазоне $1000-2000 за 1000 куб. м.

19 декабря страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на TTF (это наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВтч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.

Аналитики тогда отмечали, что установление потолка на уровне примерно в $2000 за 1000 куб. м. комфортно для ЕС, так как не приведет к перенаправлению поставок СПГ на другие рынки, позволит ЕС успешно конкурировать за свободные объемы газа на рынке. На фоне решения ЕС котировки ускорили снижение: цена упала с $1225 за 1000 куб. м на 18:51 мск до $1190 за 1000 куб. м к концу торговой сессии, то есть на 3%.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что ПХГ в Европе сейчас заполнены на 83% — больше за последние десять лет было только в 2019 г. По данным Gas Infrastructure Europe на 21 декабря и расчетам «Ведомостей», объем газа в европейских ПХГ составляет 89,8 млрд куб. м.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что из-за теплой погоды в Европе отопительный сезон в ЕС начался позднее обычного — не в ноябре, а в начале декабря. Кауфман напоминает, что на котировки влияют также прогнозы по теплой погоде на январь 2023 г.

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По словам эксперта, способствуют снижению цен на газ также находящиеся на повышенном уровне поставки СПГ и другие факторы. Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе, по данным ассоциации WindEurope, на этой неделе обеспечила 19-27% энергобаланса ЕС после 10-21% на прошлой неделе. Кроме того, на цены стабильно оказывает давление общее снижение спроса на газ в ЕС, добавляет Кауфман.

Юшков предполагает, что подтолкнуть цены вниз могло также решение ЕС о введении потолка цен на газ. «Хотя потолок начнет действовать только в феврале, участники рынка опасаются торговать на бирже и стараются осуществлять больше внебиржевых торгов, а фьючерсы на ICE становятся менее востребованными», — говорит он.

Кауфман отмечает, что устойчивое снижение цен на газ ниже отметки в $800 за 1000 куб. маловероятно. «Для этого необходимо сочетание умеренно теплой погоды зимой, стабильной высоких показателей со стороны ВИЭ и низкой конкуренции на рынке СПГ», — говорит он. В базовом сценарии «Финам» ожидает, что цены на газ в ЕС в 2023 г. будут держаться выше отметки в $1000 за 1000 куб. м на фоне снижения поставок из России и восстановления спроса на СПГ в Китае. Юшков также считает, что цены на газ в ЕС 2023 г. будут держаться выше отметки в $1000 за 1000 куб. м.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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