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Экономика

Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за тысячу куб. м впервые с июня

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 13 июня опустились ниже $900 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, январского, фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 81,69 евро за МВтч, или около $883 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.

Падение уже превысило 11%. Январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах открыл торги на уровне $943,9 за 1000 куб. м и достигал $957 за 1000 куб. м.  

Цены на газ начали снижаться после скачка 20 декабря, когда они превышали $1200 на фоне сообщений о взрыве на участке газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Пожар на газопроводе произошел в 13:44 мск (время совпадает с местным). К 15:16 пожарные ликвидировали факельное горение. В результате погибли три человека, еще один пострадал.

19 декабря страны ЕС согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВтч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных