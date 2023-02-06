«Лукойл» подписал с «Казмунайгазом» условия вхождения в новые проекты на Каспии

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин предположил, что новый типовой контракт может «накладывать на компанию некие дополнительные обязательства», но какие именно - не уточнил. Юрист компании «Бизнес совет» Нихад Касумов также отмечает, что «каких-либо революционных изменений» в новой редакции контрактов не наблюдается. Сам приказ министра энергетики Казахстана от января 2023 г., закрепивший механизм УМК, по его словам, установил «определенные гарантии» для казахстанских работников на местах по отношению к привлеченному иностранному персоналу, закрепил порядок ликвидации негативных последствий недропользования и т. д. Федюкин напомнил, что «Лукойл» на территории Казахстана участвует в четырех проектах по разведке и добыче, а объем инвестиций компании в них превысил $10 млрд.