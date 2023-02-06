«Лукойл» подписал с «Казмунайгазом» условия вхождения в новые проекты на Каспии

«Лукойл» подписал с «Казмунайгазом» условия вхождения в новые проекты на КаспииКомпания ведет экспансию в этом регионе для расширения ресурсной базы
Казахский «Казмунайгаз» и российский «Лукойл» подписали контракт на добычу углеводородного сырья в казахстанском секторе Каспийского моря. Об этом сообщила 6 февраля пресс-служба минэнерго Казахстана.
В релизе уточняется, что стороной подписания также выступало и казахстанское министерство. Речь идет «предоставлении права недропользования на участок недр Каламкас-море, Хазар, Ауэзов». Реализация проекта предполагает уплату «подписного бонуса» в $32 млн, привлечение прямых инвестиций на сумму более $6 млрд и создание на первоначальном этапе обустройства проекта порядка 2000 рабочих мест.
«В качестве стратегического партнера национальной компании в области углеводородов выбрана <...> компания «Лукойл», – говорится в сообщении минэнерго.
«Ведомости» направили запросы в «Лукойл» и «Казмунайгаз».
Предварительная работа по выходу на подписание контракта о разработке месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов велась несколько лет. «Лукойл» подписал ряд предварительных рамочных соглашений по вхождению в эти проекты еще в 2021 и 2022 гг. В частности, в ноябре 2021 г. занимавший тогда пост президента «Лукойла» крупнейший акционер компании Вагит Алекперов и председатель правления «Казмунайгаза» Алик Айдарбаев (покинул должность в апреле 2022 г.) поставили подписи под соглашением «о принципах» взаимодействия по проекту Каламкас-море и Хазар. В июне 2022 г. компании заключили дополнительное соглашение по коммерческим условиям его совместной реализации.
Месторождения Каламкас-море, Хазар и Ауэзов расположены в казахстанском секторе Каспийского моря на расстоянии порядка 60 км от берега. Совокупные извлекаемые запасы Каламкас-моря и Хазара ранее оценивались в 67 млн т нефти, 9 млрд куб м газа, данные по Ауэзову – 10 млн т нефти и 3 млрд куб. м газа.
Соглашение подписано в рамках запущенного в Казахстане с 10 января 2023 г. нового юридического механизма – улучшенного модельного контракта (УМК), уточняется в релизе. Он предназначен «для повышения конкурентоспособности и создания условий для привлечения дополнительных инвестиций» в реализацию сложных проектов. Это первый подобный контракт, подписанный в Казахстане. Других нюансов УМК в сообщении минэнерго Казахстана не приводится.
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин предположил, что новый типовой контракт может «накладывать на компанию некие дополнительные обязательства», но какие именно - не уточнил. Юрист компании «Бизнес совет» Нихад Касумов также отмечает, что «каких-либо революционных изменений» в новой редакции контрактов не наблюдается. Сам приказ министра энергетики Казахстана от января 2023 г., закрепивший механизм УМК, по его словам, установил «определенные гарантии» для казахстанских работников на местах по отношению к привлеченному иностранному персоналу, закрепил порядок ликвидации негативных последствий недропользования и т. д. Федюкин напомнил, что «Лукойл» на территории Казахстана участвует в четырех проектах по разведке и добыче, а объем инвестиций компании в них превысил $10 млрд.
Сотрудничество «Лукойла» с «Казмунайгазом» носит стратегический характер в силу обширных интересов российской компании на Каспии. В 2019 г. «Лукойл» заключил контракт на разведку и добычу углеводородов на блоке Женис, получив 50% в СП с «Казмунайгазом», а летом 2021 г. подписал соглашение о приобретении 49,99% в совместном проекте Аль-Фараби (ранее блок I-P-2). Оба участка расположены в казахстанском секторе Каспия в непосредственной близости от разрабатываемых совместно с «Казмунайгазом» месторождений Центральное («Лукойл» и «Газпром нефть» владеют по 25%) и Хвалынское (доля «Лукойла» – 50%).
Расширение международных проектов также выгодно «Лукойлу» в силу ограничений против нефтегазового сектора РФ, которые были введены США, Великобританией, странами Евросоюза (ЕС) и рядом других в ответ на СВО на Украине. Помимо запрета на поставку критически важного оборудования страны, присоединившиеся к санкциям, договорились об установлении потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.
Ограничения цен вводятся одновременно с эмбарго ЕС на поставки из РФ сырья и продуктов переработки по морю. 5 декабря 2022 г. вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60/барр., а потолок цен на нефтепродукты – 5 февраля 2023 г. (на дизель – $100/барр., на мазут – $45/барр.).
Интерес «Лукойла» к новым проектам на шельфе Каспийского моря, по мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, в первую очередь связан с тем, что компания имеет большой опыт добычи в его северной части. В то же время «Лукойл» из-за санкций вынужден продать часть своих европейских активов (в январе 2023 г. компания договорилась о продаже НПЗ ISAB в Италии. – «Ведомости»), а также не может наращивать добычу внутри России, напоминает аналитик. В такой ситуации попытка более активного участия в международных проектах, по мнению эксперта, является «логичным способом развития бизнеса».
В 2021 г. «Лукойл» нарастил добычу нефти на 1,4% до 81,1 млн т, из них на зарубежные проекты пришлось 3,4 млн т (данных по 2022 г. пока нет). Таким образом, на международные проекты, по данным самой компании, приходится порядка 4% добытой нефти.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит напоминает, что российская часть Каспийского моря вносит существенный вклад в добычу «Лукойла», помогая компенсировать снижение добычи в Западной Сибири.
В настоящее время «Лукойл» – крупнейший недропользователь в российском секторе Каспийского моря (крупнейшие месторождения – им. Филановского, им. Корчагина, им. Грайфера). В начале февраля 2023 г. «Лукойл» сообщал, что накопленная добыча в российском секторе Каспия достигла 50 млн т жидких углеводородов, в целом компания открыла в акватории Каспия 11 месторождений.
«Для компании логично расширять свои возможности в регионе, опираясь на уже накопленный опыт работы», – считает Смит. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков отмечает, что проект является перспективным «с учетом льгот, предоставляемых Казахстаном для разработки сложных месторождений, и опыта развития “Лукойлом” проектов на каспийском шельфе».
По оценке Смита, добыча на месторождениях Каламкас-море и Хазар может составить «100 000 барр./сутки или выше». Кауфман напоминает, что представители «Казмунайгаза» ранее заявляли о том, что добыча на этих двух месторождениях с 2028 г. составит около 4 млн т в год. Танурков согласен, что пиковая добыча может составить порядка 3-4 млн т в год к 2028 г. Оценок добычи на месторождении Ауэзов эксперты не дали.
При этом аналитики не ожидают технологических сложностей при реализации проекта, вызванных антироссийскими санкциям. Смит отмечает, что ранее для бурения на шельфе Каспия использовались плавучие самоподъемные установки компании Eurasia Drilling – «Нептун», «Меркурий» и «Астра». «Большинство компонентов для платформ выпускаются в РФ, оставшееся оборудование может быть поставлено через дружественные страны, такие как Китай и Индия», – считает он.
Смит добавляет, что у компании не должно быть сложностей с рынком сбыта нефти, которая, «скорее всего, будет классифицирована как казахстанская», таким образом, санкционные ограничения на нее не будут распространяться.