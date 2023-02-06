Сечин рассказал об основных трендах глобального энергорынка

Сечин рассказал об основных трендах глобального энергорынкаРеферентная цена российской нефти формируется на реальных рынках ее сбыта, подчеркнул он
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 6 февраля выступил с докладом на форуме India Energy Week в Бангалоре (Индия). «Ведомости» собрали самые яркие тезисы – о разрушении глобального энергетического рынка, формировании цен на российское сырье и о том, что BP, оставаясь акционером «Роснефти», может пересмотреть свою стратегию в сторону традиционных энергоносителей.
Разрушены все принципы рынка
В ходе выступления Сечин обратил внимание, что действия США, пытающихся любыми средствами сохранить свою гегемонию, разрушили единый энергетический рынок. «На сегодняшний день единого глобального энергетического рынка не существует», – констатировал он.
В результате, по словам Сечина, были разрушены все принципы рыночной торговли: отменены рыночное ценообразование, контрактное право, разрушены логистические цепочки, на создание которых «ушли десятилетия».
В качестве примера он привел переформатирование европейского газового рынка. Сечин напомнил, что «сначала Европу принудили к отказу от долгосрочных контрактов, требовали обеспечить переход на спотовое ценообразование». Это на фоне форсированного зеленого перехода, недоинвестирования традиционной энергетики привело к беспрецедентному росту цен. «И когда уже с помощью санкций и давления российский конкурент был устранен с европейского рынка, американцы предложили вернуться к долгосрочным контрактам, гарантирующим возвратность инвестиций. Речь идет о банальной недобросовестной конкуренции», – подчеркнул он. По данным Bloomberg, отказ от российского газа обошелся Европе в порядка 1 трлн евро, напомнил глава «Роснефти».
Сечин подчеркнул, что главным фактором волатильности на нефтегазовом рынке является беспрецедентное санкционное давление. Также, по его словам, причиной волатильности могут быть «рост фрахта, налоговая система, страховые ставки».
При этом он напомнил, что фундаментальной причиной энергокризиса является недоинвестирование отрасли на фоне роста потребления и недостаточный темп воспроизводства ресурсной базы. В ежегодном отчете ОПЕК указано, что для удовлетворения растущего спроса только на нефть к 2045 г. необходимы инвестиции в размере $12 трлн.
О референтной цене российской нефти
По мнению главы «Роснефти», при этом нужно спокойно относиться к нерыночному вмешательству, касающемуся цены на российскую нефть, так как «специалисты могут решить эти вопросы».
По словам Сечина, референтная цена на российскую нефть будет формироваться на основных рынках ее сбыта. «Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти», – отметил он. По мнению главы «Роснефти», на первом этапе, чтобы отрегулировать рыночные показатели, придется отказаться от сделок по расчетным фьючерсам. «В целом в Екклесиасте написано: «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, нельзя считать», – отметил Сечин.
Об отношениях с BP
Сечин также обратил внимание, что американские нефтяные мейджоры в результате отказа от ускоренного энергоперехода к зеленой энергетике сосредоточились на добыче традиционных углеводородов и по итогам 2022 г. стали лидерами по прибыли и по капитализации. «Наш акционер BP, лидер зеленой повестки, показал другую динамику, не сумев, как его конкуренты, воспользоваться сложившейся конъюнктурой», – отметил он.
По его словам, 7 февраля в годовой отчетности BP, возможно, скорректирует стратегию «в пользу традиционной добычи». Общий объем списаний, уж объявленных компанией, составляет порядка $38 млрд, отметил Сечин.
При этом, по его словам, BP пересмотрела стоимость пакета «Роснефти», который им принадлежит, до $24 млрд. «BP по-прежнему с нами, и я пользуюсь этой возможностью, чтобы передать привет нашим партнерам – Бернарду Луни, Хельге Лунду. Хочу заверить, что мы будем усиленно работать, чтобы оправдать доверие наших акционеров», – подчеркнул он.