Сечин рассказал об основных трендах глобального энергорынка

По словам Сечина, референтная цена на российскую нефть будет формироваться на основных рынках ее сбыта. «Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти», – отметил он. По мнению главы «Роснефти», на первом этапе, чтобы отрегулировать рыночные показатели, придется отказаться от сделок по расчетным фьючерсам. «В целом в Екклесиасте написано: «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, нельзя считать», – отметил Сечин.