Сечин: Россия смогла обеспечить экономические результаты лучше ведущих стран мира
Россия смогла в условиях беспрецедентных санкций, давления и противостояния практически со всем западным миром обеспечить результат значительней, чем у многих ведущих экономик, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на India Energy Week.
«Реализация крупных экономических программ уже стала, вне зависимости от складывающейся обстановки вокруг нас, большой психологической победой. Которая и предопределит наши успехи в других сферах», – подчеркнул Сечин.
По его словам, действия мирового гегемона, пытающегося любыми средствами сохранить свою гегемонию, разрушили единый энергетический рынок. Он подчеркнул, что на сегодняшний день единого глобального энергетического рынка не существует, энергобезопасность перестала быть глобальной.
«В результате этих действий разрушены все принципы рыночной торговли, по сути, отменены рыночное ценообразование, контрактное право, разорваны логистические цепочки, выстраивавшиеся десятилетиями. Иллюстрация – взорванный «Северный поток»», – отметил глава «Роснефти».
Ярким примером, по мнению Сечина, является переформатирование европейского газового рынка, когда «попреки здравому смыслу» Европу принудили к отказу от долгосрочных контрактов и переходу на спотовое ценообразование. В итоге Европа полностью лишилась своего главного преимущества – энергобезопасности – доступа к дешёвым и надёжным российским энергоносителям и вынуждена теперь платить за газ в 3 – 5 раз больше, добавил он.
В 2022 г. после усиления антироссийских санкций ЕС, США и Великобритания ввели ограничения на поставки российских нефтепродуктов, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ. Тогда был установлен потолок на российскую нефть на уровне $60/барр.
В конце января Еврокомиссия предложила структуру предельных цен на нефтепродукты из России. Стороны договорились ввести два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (например дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Источники Bloomberg сообщали 26 января 2023 г., что ЕС рассматривает ограничения в $100/барр. для дизеля (порядка $730/т) и в $45/барр. для мазута (около $330/т), европейские страны согласовали их на этой неделе. При этом Польша и страны Балтии настаивали на том, чтобы потолок цен был еще ниже.