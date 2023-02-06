Сечин: Россия смогла обеспечить экономические результаты лучше ведущих стран мира

В конце января Еврокомиссия предложила структуру предельных цен на нефтепродукты из России. Стороны договорились ввести два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (например дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Источники Bloomberg сообщали 26 января 2023 г., что ЕС рассматривает ограничения в $100/барр. для дизеля (порядка $730/т) и в $45/барр. для мазута (около $330/т), европейские страны согласовали их на этой неделе. При этом Польша и страны Балтии настаивали на том, чтобы потолок цен был еще ниже.