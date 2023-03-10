Минстрой пожаловался в ФАС на подорожание арматуры

Источник подчеркивает, что цена квадратного метра в новостройках в РФ «исторически не зависит от арматуры». «Так, к ноябрю 2022 г. стоимость арматуры на российском рынке по сравнению с пиковыми ценами июня 2021 г. снизилась на 45%, в то время как цена квадратного метра увеличилась в среднем на 31%», – сказал он. Стоимость металлопроката, по его оценкам, не превышает 6% в себестоимости недвижимости.