Минстрой пожаловался в ФАС на подорожание арматуры

Минстрой пожаловался в ФАС на подорожание арматурыЕе цена пошла вверх вслед за стоимостью лома и экспортными котировками
Минстрой РФ направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на рост цен на арматуру в последние несколько недель. Об этом 10 марта 2023 г. сообщил глава министерства Ирек Файзуллин в Совете Федерации.
«Ориентируясь на мировые цены, значит, сначала металл возрос, потом – группа строительных ресурсов, которые неметаллические», – пояснил он (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что Минстрой «не устраивает сегодня рост той цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел в нашей стране».
«Ведомости» направили запросы в Минстрой, Минпромторг, а также в крупнейшие металлургические компании.
«В настоящий момент ФАС анализирует причины роста цен на арматуру, в этих целях ведомство направило соответствующие запросы крупнейшим производителям арматуры», – сказано в заявлении пресс-службы ведомства.
3 марта прошло совещание по поводу роста цен на арматуру под председательством замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Об этом «Ведомостям» рассказали двое из его участников. По их словам, в нем участвовали представители металлургических компаний и ломозаготовителей.
Как рассказал один из собеседников «Ведомостей», по итогам совещания металлургам было дано поручение представить в Минпромторг обоснование текущего роста цен на арматуру, а также данные по себестоимости производства арматуры.
По словам источника в одной из российских металлургических компаний, цена арматуры на внутреннем рынке РФ с начала года выросла на 12%.
По данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), за неделю с 27 февраля по 5 марта котировки на арматуру на российском рынке выросли на 4400-4900 руб./т в зависимости от региона. Средний индикатив в Москве за арматуру марки стали А500С диаметром 12 мм с отгрузкой со складов трейдеров составил 53 400-53 900 руб./т с НДС. С начала 2022 г. цены на арматуру на российском рынке выросли на 26%, следует из данных агентства.
Источник «Ведомостей» связывает подорожание «исключительно с ростом себестоимости производства из-за сезонного увеличения цен на лом черных металлов». В себестоимости арматуры, произведенной электрометаллургическими предприятиями (65% от общего объема производства в России), затраты на металлолом традиционно составляют 65-75%, напоминает он.
По словам источника, рост стоимости лома черных металлов с учетом доставки до металлургических заводов с начала 2023 г. составил 28,5% (с 19 300 руб./т до 24 800 руб./т). «Таким образом, учитывая среднюю долю металлолома в себестоимости арматуры, повышение котировок производителей на арматуру на 12% с начала года даже не покрывает рост сырьевой составляющей», – продолжает собеседник «Ведомостей».
По данным ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком», за февраль средневзвешенная цена на лом марки 3А в Уральском федеральном округе выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 4008 руб./т до 25 326 руб./т с учетом ж/д тарифа без НДС. В Центральном федеральном округе рост составил 1138 руб./т до 23 763 руб./т.
Источник подчеркивает, что цена квадратного метра в новостройках в РФ «исторически не зависит от арматуры». «Так, к ноябрю 2022 г. стоимость арматуры на российском рынке по сравнению с пиковыми ценами июня 2021 г. снизилась на 45%, в то время как цена квадратного метра увеличилась в среднем на 31%», – сказал он. Стоимость металлопроката, по его оценкам, не превышает 6% в себестоимости недвижимости.
Аналитики MMI считают основными причинами роста цен на арматуру высокие экспортные альтернативы, дефицит стальной продукции на фоне сокращения складских запасов, а также ограниченный объем предложения на первичном рынке (в том числе на фоне снижения импорта).
Экспортная цена российской стальной квадратной заготовки, из которой производится арматура, за неделю с 27 февраля по 5 марта достигла $615/т на базисе FOB («погрузка на судно») Черное море. Таким образом, рост котировок с начала года составил 16%.
Как пишут аналитики MMI, турецкий рынок продолжает оставаться локомотивом роста цен на квадратную заготовку в регионе. 2 марта 2023 г. «Ведомости» писали о росте цен и объемов экспорта заготовки из России в Турцию. Стоимость квадратной заготовки также подстегивают дороговизна лома, из которого она производится, и рост цен на арматуру на турецком рынке после катастрофического землетрясения в феврале.
По данным MMI, уровень цен на лом марки HMS 1/2, являющийся бенчмарком на рынке, за неделю c 27 февраля по 5 марта не изменился и находился на отметке $452-455/т на базисе CFR («доставка до порта») Турция. Таким образом, котировка выросла с середины января на 11%.
По данным MMI, средневзвешенные котировки MMI на лом марки 3А в Южном федеральном округе России выросли на 29% до 26 555 руб./т без НДС с учетом железнодорожного тарифа, в Центральном федеральном округе – на 23% до 24 055 руб./т.
По словам руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, цены на сталь также растут в Китае, Индии и в Европе. По его мнению, потенциал дальнейшего роста цен на металл на российском рынке и в мире будет во многом зависеть от динамики цен на железную руду и коксующийся уголь, а также от темпов роста китайской экономики (в первую очередь в строительном и промышленном секторах).
В целом, как считает Красноженов, медленный рост на мировом рынке стали может продолжаться «достаточно долго». По мнению аналитика, основным источником этого повышения будут выступать китайские металлургические компании, которым пока приходится догонять других поставщиков по динамике цен.
В правительстве России обращали внимание на резкий рост цен на продукцию металлургов еще в позапрошлом году. В мае 2021 г. первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК говорил, что российские металлургические компании увеличили доходы в 2020 г. «в разы» за счет повышения цен на внутреннем рынке и «нахлобучили» бюджет в части государственных капвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.
В первой половине 2021 г. цены на стальную продукцию на внутреннем рынке продолжили рост вслед за мировыми. В результате было принято решение о введении экспортных пошлин на металлургическую продукцию на период с августа по декабрь 2021 г. В это время Минфин разрабатывал механизм налогообложения отрасли, позволяющий изымать сверхприбыли в период высоких цен. Но, как отмечали эксперты и участники отрасли, пошлины не оказали влияния на динамику цен на внутреннем рынке, которые продолжали следовать за экспортными.
Кроме того, в начале февраля 2022 г. ФАС признала НЛМК, ММК и «Северсталь» виновными в злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке горячекатаного проката. Компаниям были выданы предписания о прекращении нарушений, а позднее назначены административные штрафы. Компании, не согласившись с решениями, предписаниями и постановлениями службы, решили обжаловать их в судах. Позднее были начаты переговоры о заключении мировых соглашений. Очередные судебные заседания назначены на конец марта 2023 г.