Продажи региональных предпринимателей на маркетплейсах выросли в 2022 году

По словам представителя правительства Татарстана, количество интернет-продавцов на маркетплейсах в регионе увеличилось за год двукратно – на 96,6%. В то же время, по его данным, общее число российских продавцов на ведущих маркетплейсах выросло на 50,8%, а в целом в Приволжском федеральном округе – на 62,7%. Доля татарстанских продавцов на российском рынке e-commerce за год увеличилась с 2,52 до 3,28%, говорит собеседник «Ведомостей». Всего по итогам 2022 г. выручка продавцов из региона на маркетплейсах выросла вдвое год к году (+100,3%) и составила 50,37 млрд руб.