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Бизнес

Продажи региональных предпринимателей на маркетплейсах выросли в 2022 году

Рынок интернет-торговли в России продолжит развиваться в 2023 году, считают эксперты
Евгения Дубровина
Андрей Гордеев / Ведомости

Рост внутреннего рынка интернет-торговли в 2022 г. составил 33%, заявил «Ведомостям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. При отсутствии каких-либо драматических событий, валютных колебаний такой же рост продолжится и в 2023 г. – показатели в 25-30% стали уже устойчивым трендом в интернет-торговле, полагает он.

«Приток новых селлеров на маркетплейсы – это в целом общероссийская тенденция 2022 г., вызванная целым рядом факторов, – отмечает Соколов. – Только за первые полгода – после ухода или приостановки деятельности отдельных брендов с российского рынка, закрытия их розничных магазинов, легализации параллельного импорта, а также блокировки соцсетей, в которых ряд предпринимателей вели продажи, – число активных продавцов на разных площадках увеличилось в 2,5-3,5 раза. Сейчас их зарегистрировано более миллиона и более 80% из них – это региональные предприниматели».

По словам представителя правительства Татарстана, количество интернет-продавцов на маркетплейсах в регионе увеличилось за год двукратно – на 96,6%. В то же время, по его данным, общее число российских продавцов на ведущих маркетплейсах выросло на 50,8%, а в целом в Приволжском федеральном округе – на 62,7%. Доля татарстанских продавцов на российском рынке e-commerce за год увеличилась с 2,52 до 3,28%, говорит собеседник «Ведомостей». Всего по итогам 2022 г. выручка продавцов из региона на маркетплейсах выросла вдвое год к году (+100,3%) и составила 50,37 млрд руб.

Татарстан – первый регион России, где реализуется (с 2021 г.) собственная программа развития e-commerce торговли, пояснил «Ведомостям» уполномоченный по защите прав предпринимателей при главе республики Фарид Абдулганиев. Она включает в себя финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнеса по продвижению на электронных торговых площадках, предоставление льгот и субсидирования логистических компаний (в том числе при строительстве распределительных центров), расширение географии пунктов приема продукции для субъектов МСП, обучение предпринимателей, самозанятых и руководителей разного уровня, которые отвечают за развитие интернет-торговли на местах, сказал он.

В рамках региональной программы в Татарстане созданы кластеры интернет-торговли, промпарки и Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр контейнерных перевозок. В 2021 г. маркетплейс Wildberries разместил в промпарке «Зеленодольск» под Казанью логистический центр площадью 100 000 кв. м. Ozon продолжает расширять очереди фулфилмент-центр. Татарстанский маркетплейс KazanExpress завершает запуск первой очереди крупного складского комплекса в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре (СММЛЦ) в Зеленодольском районе.

Также KazanExpress, подконтрольный компании AliExpress Russia, подписал партнерское соглашение с «Почтой России» о создании пилотного бондового склада в Татарстане, писали «Ведомости». Федеральный эксперимент по запуску беспошлинного таможенного режима там начнется в апреле 2023 г. Еще один такой объект планируется сделать в Подмосковье. На бондовом складе онлайн-ритейлеры будут хранить нерастаможенные зарубежные товары и платить налоги и пошлины только за реально проданный товар, а не за всю партию. В Казани он будет находиться на территории международного аэропорта, его мощность составит 1,2 млн отправлений в сутки.

Республика создает условия для поставщиков, делает инфраструктурные вложения, например, в магистральную и складскую логистику, поясняет причины роста руководитель национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По данным маркетплейса Wildberries, продажи предпринимателей из регионов выросли в 2022 г. на 116% (в Татарстане на 180%). По словам представителя Wildberries, наиболее активно росли продажи продукции предпринимателей из Калмыкии (+294%), Тамбовской области (+262%), Ханты-Мансийского а. о. (+245%), Тывы (+239%) и Красноярского края (+232%). За 2022 г. число предпринимателей из этих регионов на онлайн-платформе выросло в 2–2,5 раза год к году.

Наибольшая активность продавцов чаще отмечается там, где достаточно хорошо налажена поддержка предпринимателей на местном, региональном уровне, говорит Соколов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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