Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

По мнению независимого директора «Норникеля» Сергея Волка (был номинирован UC Rusal), возможность выплаты дивидендов у компании есть. «Да, "Норникель", как и все остальные, сталкивается с серьезными вызовами – есть объективные причины, почему дивиденды не могут выплачиваться в том размере, как это было раньше», – рассуждает он. Однако, как считает Волк, «решение о невыплате продиктовано не экономическими причинами, а другими», так как уровень долга «Норникеля» «нельзя назвать критическим», а расходы на инвестпрограмму «надо воспринимать трезво – только недавно менеджмент говорил «о сдвиге вправо» по срокам».