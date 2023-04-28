Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не платить дивиденды за 2022 годДо этого компания 10 лет начисляла дивиденды по акционерному соглашению
Совет директоров «Норильского никеля» по результатам заседания 28 апреля 2023 г. рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не платить дивиденды по итогам 2022 г. Об этом говорится в сообщении компании. Общее собрание акционеров намечено на 6 июня.
Среди причин такого решения в пресс-релизе «Норникеля» называются усилившиеся геополитические риски, которые отрицательно повлияли на финансовые результаты компании и «создали новые вызовы для ее операционной и сбытовой деятельности и для успешной реализации ряда стратегических проектов».
На 2022–2023 гг. у «Норникеля» приходится «пик инвестиционного цикла» с капзатратами в $4,3 млрд и $4,7 млрд соответственно, приводит еще один аргумент против выплаты дивидендов компания. Средства пойдут на экологический проект «Серная программа 2.0», напоминает «Норникель». Среди аргументов также приводятся ожидаемое увеличение налоговой нагрузки и рост стоимости обслуживания долгового портфеля в этом году, а также возможное усиление санкционного давления и снижение цен на корзину металлов «Норникеля» (палладий, никель, медь и другие. – «Ведомости») из-за замедления мировой экономики.
В то же время компания не исключает выплаты промежуточных дивидендов в 2023 г. – в том случае, если денежный поток «Норникеля» будет положительным, а уровень долговой нагрузки, измеряемый как соотношение чистого долга к EBITDA, «комфортным».
«Мы не видим экономических причин для такого решения», – заявил «Ведомостям» представитель UC Rusal (контролирует 26,39% «Норникеля»), комментируя решение совета директоров. По его словам, на операционной деятельности производителя алюминия оно не скажется, но «влияние этого решения на условия реализации будущих инвестпроектов [UC Rusal] потребует дополнительного анализа и осмысления».
В пресс-службе компании «Интеррос» Владимира Потанина, который владеет 37% акций «Норникеля» и таким образом является его крупнейшим акционером, не стали комментировать решение совета директоров.
По мнению независимого директора «Норникеля» Сергея Волка (был номинирован UC Rusal), возможность выплаты дивидендов у компании есть. «Да, "Норникель", как и все остальные, сталкивается с серьезными вызовами – есть объективные причины, почему дивиденды не могут выплачиваться в том размере, как это было раньше», – рассуждает он. Однако, как считает Волк, «решение о невыплате продиктовано не экономическими причинами, а другими», так как уровень долга «Норникеля» «нельзя назвать критическим», а расходы на инвестпрограмму «надо воспринимать трезво – только недавно менеджмент говорил «о сдвиге вправо» по срокам».
C 2012 г. дивиденды выплачивались согласно десятилетнему соглашению, которое было подписано основными акционерами «Норникеля» – «Интерросом» Владимира Потанина, UC Rusal, основным акционером которого на тот момент являлся Олег Дерипаска, и компанией Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (на настоящий момент – менее 5% акций).
Согласно этому документу, компания выплачивала дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Если этот коэффициент был бы выше, минимальный уровень дивидендов должен был составлять 30% показателя EBITDA, но не менее $1 млрд. Срок действия соглашения истек 1 января 2023 г. Потанин, который занимает пост президента «Норникеля», говорил в марте, что новое соглашение заключать не планируется.
В сентябре 2021 г. Потанин заявлял в интервью «Интерфаксу», что «надо вернуться к теме составления такой дивидендной формулы, по которой инвестиции и социальные выплаты были бы однозначно больше дивидендов, сохраняя при этом определенный уровень доходности для акционеров».
В ноябре того же года на тот момент руководитель департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Владимир Жуков отмечал, что менеджмент компании ориентируется на диапазон дивидендных выплат в 50-75% свободного денежного потока (FCF) после истечения действующего соглашения акционеров. Более точные ориентиры зависят от объема имеющихся денежных средств и, следовательно, от уровня капзатрат, отмечал он.
В июле 2022 г. Потанин говорил в интервью телеканалу РБК, что акционерам «Норникеля» в 2022 и 2023 гг. на фоне дополнительных издержек и завершения срока действия соглашения акционеров не стоит ждать того уровня доходности, который обеспечивали дивидендные выплаты компании ранее. Приоритетами для компании является поддержание непрерывности производства, обеспечение обязательств перед работниками, государством и партнерами, отмечал он.
Дополнительным отягощающим фактором для дивидендов может стать образование дополнительных обязательств перед банками в связи с персональными санкциями Великобритании, добавлял Потанин.
Потанин был включен в санкционные списки Канады в апреле 2022 г. и Великобритании в июне. США ввели блокирующие санкции в отношении бизнесмена и «Интерроса» в декабре 2022 г. («Ведомости» писали об этом 15 декабря). Но подразделение минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций – OFAC, отдельно поясняло, что санкции не касаются самого «Норникеля».
Хотя западных санкций в отношении компании не вводилось, у «Норникеля» все равно возникли трудности с транспортными перевозками, международными платежами и страхованием грузов. В марте 2023 г. Потанин говорил, что «Норникель», столкнувшись с отказами традиционных европейских клиентов, реализует все невыкупленные ими объемы продукции на рынке Юго-Восточной Азии.
«Норникель» за прошлый год увеличил чистый оборотный капитал более чем в три раза до $4 млрд, в основном за счет роста запасов металлопродукции, а также амортизации авансов от покупателей и прекращения услуг факторинга. Накопление готовой продукции произошло из-за удлинения логистических цепочек на фоне внедрения новых маршрутов поставок продукции – в частности, перераспределения объемов в Азию, говорил вице-президент – руководитель блока сбыта и коммерции Антон Берлин в марте 2023 г.
Доля Европы в выручке «Норникеля» в 2022 г. снизилась до 47% с 53% в 2021 г. Доля Азии увеличилась до 31% с 27% годом ранее, доля Америки осталась на уровне 15%, РФ и СНГ – 5%. Но в феврале 2023 г. директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков предупреждал, что более серьезные изменения в структуре сбыта произойдут уже в этом году, так как в 2022 г. в основном продавались законтрактованные в конце предыдущего года объемы.
Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2022 г. снизилась на 16% к уровню 2021 г. до $5,9 млрд. Показатель EBITDA упал на 17% до $8,7 млрд, выручка сократилась на 5% до $16,9 млрд.
FCF «Норникеля» в 2022 г. уменьшился с $4,4 млрд до $400 млн, прежде всего за счет снижения EBITDA, увеличения оборотного капитала и роста капитальных вложений. Объем капвложений «Норникеля» в 2022 г. вырос на 55%, до $4,3 млрд, вследствие роста инвестиций в экологические и горно-металлургические проекты, а также в капремонты.
Чистый долг «Норникеля» вырос за 2022 г. в два раза до $9,8 млрд из-за снижения FCF, а также выплаты дивидендов. Cоотношение чистого долга и показателя EBITDA по состоянию на 31 декабря 2022 г. составило 1,1x.
По словам ведущего аналитика «Велес капитала» Василия Данилова, решение «Норникеля» не выплачивать дивиденды за «проблемный» 2022 г. имеет «вполне ощутимое обоснование». По итогам 2022 г. компания получила крайне низкий свободный денежный поток и нарастила чистый долг в два раза, перечисляет он.
Ранее руководство «Норникеля» и «Интерроса» неоднократно предлагало перейти на выплаты дивидендов из свободного денежного потока во избежание наращивания долговой нагрузки – и сейчас, судя по всему, сработала логика «нет FCF – нет дивидендов», рассуждает он. «А осуществлять выплаты акционерам через увеличение долга в условиях масштабной инвестиционной программы и геополитической нестабильности менеджмент посчитал нерациональным», – заключает Данилов.
Но в своих прогнозах «Велес капитал» все-таки ожидал от «Норникеля» дивидендов в пределах 750-790 руб. на акцию. Такие дивиденды «с одной стороны, не привели бы к значительному росту долговой нагрузки, а с другой – порадовали бы акционеров в эти непростые времена», рассуждает Данилов. В 2023 г. можно ожидать распродажу накопленных за прошлый год запасов готовой продукции, что существенно увеличит свободный денежный поток «Норникеля», говорит аналитик. По его расчетам, при распределении 50% FCF совокупный дивиденд за 2023 г. может составить 1019 руб. на акцию.
По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Казакова, совет директоров «Норникеля» принял решение не платить дивиденды за счет наращивания долга. В прошлом году отток оборотного капитала у компании был большой и это повлияло на решение не платить дивиденды на текущий момент, рассуждает он. «Однако ожидаемое высвобождение большей части оборотного капитала за счет снижения запасов металлопродукции в 2023 г. будет дополнительным драйвером хороших дивидендов в будущем», – соглашается аналитик.
По словам Казакова, сроки возврата «Норникеля» к выплате дивидендов могут быть разными, но компания вернется к ним, так как «все равно получает значительный денежный поток ввиду сильного бизнес-профиля».