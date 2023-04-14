«Норникель» объявил о выкупе акций с биржи для мотивационной программы сотрудников

Как связаны «Цифровые активы», «Атомайз» и Росбанк

Блокчейн-платформа «Атомайз» создана в 2019 г. при поддержке международной группы инвесторов, включая Global Palladium Fund, а также «Интеррос» Потанина. В 2022 г. платформа получила лицензию на обращение ЦФА. Банком-оператором платформы является Росбанк, которым в свою очередь весной прошлого года стал владеть «Интеррос», выкупив контроль у французской группы Societe Generale. В сентябре холдинг передал 50% банка благотворительному фонду Потанина.

В сообщении «Норникеля» на сайте раскрытия указано, что эмитент ЦФА «Цифровые активы» не связан с группой. Компания ООО «Цифровые активы», согласно данным «СПАРК», создана в апреле 2021 г. Росбанку в ООО с 8 апреля 2022 г. до 1 марта этого года принадлежало 80%, потом доля снизилась до 40%. Еще 40% оказалось у «СД Партнер» (19% в ней принадлежит Росбанку, 81% – АО «Стандарт Трейд»). Представитель Росбанка отметил, что данные из ЕГРЮЛ касательно структуры владения верны.