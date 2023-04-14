«Норникель» объявил о выкупе акций с биржи для мотивационной программы сотрудников

«Норникель» объявил о выкупе акций с биржи для мотивационной программы сотрудниковК цене бумаг будут привязаны ЦФА – это новый инструмент, и к нему еще много вопросов, отмечают эксперты
«Норникель» запустил программу мотивации работников «Цифровой инвестор» – на первом этапе на биржевом или внебиржевом рынке будут выкуплены 407 344 обыкновенные акции (0,266% уставного капитала) суммарно на 6,3 млрд руб. Дальше сотрудники смогут получить цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к рыночной стоимости этих акций на Мосбирже. Цена одного ЦФА в виде токена под названием minetoken равна стоимости одной акции «Норникеля», которая сейчас превышает 15 700 руб.
Выпускает токены компания «Цифровые активы» (она же и закупает акции по договору с «дочкой» «Норникеля»), обращаться они будут на платформе «Атомайз», а обрабатывать транзакции будет зарплатный банк «Норникеля» Росбанк. Законом запрещено выпускать ЦФА на акции публичной компании, но формально эмитент «Цифровые активы» выпускает их не на акции «Норникеля» – токены привязаны к стоимости акций компании, подчеркнул представитель группы.
Как работает программа
Получить токены от работодателя смогут около 70 000 из 80 000 сотрудников «Норникеля» – они, согласно условиям программы, работают в компании больше года по состоянию на 1 января. Предполагается раздача от 2 до 10 токенов на одного сотрудника в зависимости от его стажа.
Для участия в программе работники должны подписать документы на открытие в Росбанке зарплатного и привязанного к нему специального счета (10 лет назад значительная часть сотрудников была переведена на обслуживание в Сбербанк, писали «Ведомости»). Затем установить мобильные приложения (Росбанка и «Атомайз») и получить зарплатную карту. Если у сотрудника нет возможности скачивать приложения и доступа к компьютеру или ноутбуку, ему советуют обратиться в отдел кадров. После этого работник должен подать заявку на получение ЦФА в приложении «Атомайз» и дождаться зачисления токена в свой кошелек, открытый там.
«Ведомости» направили запрос в Сбербанк. Представитель Росбанка не раскрыл текущее количество зарплатных клиентов «Норникеля». Но в феврале заместитель директора Росбанка по розничному бизнесу Максим Лукьянович говорил изданию «Северный город», что банк обслуживает 13 000 клиентов из числа сотрудников «Норникеля».
Как связаны «Цифровые активы», «Атомайз» и Росбанк
Блокчейн-платформа «Атомайз» создана в 2019 г. при поддержке международной группы инвесторов, включая Global Palladium Fund, а также «Интеррос» Потанина. В 2022 г. платформа получила лицензию на обращение ЦФА. Банком-оператором платформы является Росбанк, которым в свою очередь весной прошлого года стал владеть «Интеррос», выкупив контроль у французской группы Societe Generale. В сентябре холдинг передал 50% банка благотворительному фонду Потанина.
В сообщении «Норникеля» на сайте раскрытия указано, что эмитент ЦФА «Цифровые активы» не связан с группой. Компания ООО «Цифровые активы», согласно данным «СПАРК», создана в апреле 2021 г. Росбанку в ООО с 8 апреля 2022 г. до 1 марта этого года принадлежало 80%, потом доля снизилась до 40%. Еще 40% оказалось у «СД Партнер» (19% в ней принадлежит Росбанку, 81% – АО «Стандарт Трейд»). Представитель Росбанка отметил, что данные из ЕГРЮЛ касательно структуры владения верны.
Из программы следует, что все деньги на покупку ЦФА сотрудники получат от работодателя: «Норникель» предоставит денежные средства на специальный счет в Росбанке, а также компенсирует всю сумму НДФЛ (13% от дохода), который возникнет в этом случае. Представитель «Норникеля» не уточнил какая общая сумма заложена на эту программу помимо средств на выкуп акций, а также то, за счет каких средств она будет проводиться.
Программа «Цифровой инвестор» вызывала вопросы у одного из крупнейших акционеров «Норникеля» – «Русала». «Ведомости» направили запрос в «Русал».
Права «цифрового инвестора»
Продать токен нельзя будет в течение первого года владения – это так называемый lockup-период. Президент «Норникеля» Владимир Потанин пояснил (его слова приводятся в релизе компании), что lockup предусматривается для того, чтобы сотрудники «пожили с активами»: «Одной из проблем ранней приватизации было то, что люди не успели понять, что такое эта собственность, что такое эти доли, акции и прочее. Поэтому и некритично оценивали то, какие активы хорошие, какие плохие, и очень легко из них выходили, поддаваясь на уговоры».
Сотрудник, участвующий в программе, будет получать выплаты, аналогичные дивидендам по акциям и доход от продажи ЦФА на платформе (если решит продать minetoken до окончания программы). Все эти выплаты также облагаются налогом, но его сотрудник уже будет выплачивать сам («Атомайз» будет удерживать НДФЛ автоматически).
ЦФА дают право на получение дохода, но именно акционерами приобретатели токенов не становятся, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Компания «Цифровые активы» же сможет реализовывать все права в качестве акционера, которым и будет являться де-факто и де-юре, говорит он. Например, порядок голосования по акциям «Норникеля», которые будут выкуплены в рамках программы, «определит сам эмитент [ЦФА]», передал «Ведомостям» через представителя «Норникеля» гендиректор «Цифровых активов» Максим Трофимов.
По мнению Клеточкина, схема выглядит достаточно прозрачно, но сотрудник должен осознавать, что приобретает именно цифровой актив, который привязан к стоимости акций, у него не возникает каких-либо прав на эти акции. Но у личного брокера «Открытие инвестиций» Алексея Петровского такая структура вызывает вопросы: конечных владельцев акций узнать будет нельзя.
Мотивационная программа действует пять лет, после чего «Цифровые активы» выкупят все токены обратно по рыночной цене, привязанной к стоимости акций «Норникеля» на тот момент. Представитель «Норникеля» не раскрыл, что будет с акциями, выкупленными для мотивационной программы, и самой программой после окончания пятилетнего срока действия, отметив, что «Цифровой инвестор» – это пилотный проект, и в случае интереса работников к такому инструменту может быть рассмотрено продолжение программы.
Зачем это делается
По словам Потанина, десятилетняя программа предусматривает доведение пакета, находящегося в руках физлиц, до 25% (сейчас 10%). «Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями «Норникеля» в цифровой форме. Частично мы будем поддерживать тренд на рынке, чтобы их люди покупали, чтобы они были более доступными», – отметил он. Бизнесмен также уточнил, что при помощи цифровых финансовых активов можно фрагментировать покупку и приобрести только часть акции: «Разбив это на более мелкие кусочки, мы предоставим возможность инвестировать людям, у которых нет больших накоплений».
Для привлечения в свои бумаги розничных инвесторов с небольшими капиталами «Транснефть», к примеру, выбрала путь дробления (сплит) собственных привилегированных акций, стоимость которых сейчас достигает 121 000 руб. за штуку. В ходе этого процесса новые акции не выпускаются – увеличивается количество уже обращающихся бумаг вместе с уменьшением их стоимости.
Крупные компании часто используют опционные программы, привязанные к акциям (например, «Яндекс» предоставлял опционы), напоминает партнер и руководитель санкционной практик АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева. Как правило, сами акции либо удерживаются специально созданным фондом и выдаются сотруднику после увольнения при условии выработки определенного стажа, либо служат индикатором при определении годовых опционов.
В последнее время ограничения с обращением бумаг компаний с российскими активами за рубежом и низкая ликвидность внутреннего рынка заставляют эмитентов искать другие формы поощрения сотрудников, обращает внимание Макеева. Например, «Яндекс» заменил опционы премиями, а «Норникель» решил вовлечь сотрудников в «модную схему» с токенами. Но, по большому счету, замечает она, все то же самое можно сделать без токенов и даже акций.