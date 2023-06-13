Эксперты оценили идею возрождения бренда «Ока»Автомобиль сможет конкурировать за российского потребителя только ценой
Минпромторг поддержал идею возродить бренд «Ока», сообщил 13 июня глава ведомства Денис Мантуров.
«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно», – заявил Мантуров.
Если учитывать возобновление производства «Москвича» и появление в ближайшем будущем на рынке «Волги», идея возрождения «Оки» была ожидаемой, считает автоэксперт Юрий Урюков.
В России к китайским машинам относятся с подозрением, поэтому китайские технологии пытаются «прикрыть» отечественными брендами, чтобы повысить их популярность и увеличить продажи, отмечает он.
По мнению Урюкова, ажиотажного спроса на новую модель «Оки» ожидать не стоит, однако при продуманной ценовой политике покупатели на такую машину в России могут найтись.
«Массово покупать [«Оку»] не побегут <…> Однако если ценовое предложение будет на уровне «Автоваза», то [«Ока»] сможет конкурировать на рынке. Если же ценное предложение будет находиться на уровне средних китайских автомобилей, то конкурировать за покупателя будет сложно», – считает Урюков.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает нецелесообразным возрождение «Оки». По его мнению, автомобиль остался в народной памяти синонимом безысходности, а его владельцы воспринимаются как «герои анекдотов». «Самый дешевый автомобиль, самый ненадежный, самый опасный при ДТП», – говорит Шапарин об «Оке».
Он также выразил сомнение, что китайские партнеры, изучив историю и качество «Оки», захотят ассоциироваться с этим «ужасом на колесах».
Шапарин напомнил, что перезапущенный в конце 2022 г. «Москвич» пока сложно назвать популярным у покупателей. «Москвич» продали в промышленных масштабах на каршеринг. Потребителей у такой машины совсем немногою Основной — это корпоративный сегмент», – подытожил он.
Производство «Москвичей» возобновилось на бывшем заводе Renault 23 ноября 2022 г. Первой новой моделью МАЗа стал кроссовер «Москвич 3».
Внешний вид «Москвича 3» и его технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4. Автомобиль оснащен 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и представлен в пяти цветах — белом, черном, сером, красном и голубом. Продажи «Москвича 3» начались 3 марта 2023 г. в 23 городах России.
В феврале 2023 г. было продано 57 автомобилей, в марте – 375. К апрелю показатель достиг 969 машин, из которых 513 приобрели физические лица.
В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о заключении МАЗом крупного контракта на поставку «Москвича 3» для сервиса каршеринга «Яндекса».
Производство «Оки» было остановлено в ноябре 2008 г. Автомобиль не смог выдержать конкуренцию на современном авторынке, он не вписывался в экологические нормы Евро-2. В итоге его производство признали нерентабельным. За 20 лет на заводах «ВАЗ», «КамАЗ» и «СеАЗ» было выпущено 700 000 микролитражек «Ока» в различных модификациях.