Эксперты оценили идею возрождения бренда «Ока»

Производство «Оки» было остановлено в ноябре 2008 г. Автомобиль не смог выдержать конкуренцию на современном авторынке, он не вписывался в экологические нормы Евро-2. В итоге его производство признали нерентабельным. За 20 лет на заводах «ВАЗ», «КамАЗ» и «СеАЗ» было выпущено 700 000 микролитражек «Ока» в различных модификациях.